Spence telah tiba di Italia untuk menuntaskan transfer musim panas sensasionalnya ke Inter. Menurut TuttoMercato, bek Spurs itu mendarat di Milan pada Kamis larut malam menjelang tes medis yang dijadwalkan bersama raksasa Serie A tersebut pada Jumat. Kedua klub Eropa itu telah mencapai kesepakatan menyeluruh terkait biaya transfer dengan nilai awal €31,5 juta (£27 juta). Kesepakatan bernilai besar itu juga mencakup berbagai add-on terkait performa yang bisa dengan mudah membuat total paket akhir naik menjadi €35 juta (£30 juta).

Selain itu, Spurs dengan cerdas mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar sepuluh persen untuk penjualan apa pun di masa depan. Spence dikabarkan sama sekali tidak mengalami masalah dalam menyepakati persyaratan pribadi dengan klub raksasa Italia tersebut, yang menandai berakhirnya kiprahnya yang tak terduga selama empat tahun di London utara.