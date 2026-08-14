Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Djed Spence tiba di Italia untuk menjalani tes medis di Inter jelang transfer senilai €35 juta dari Tottenham
Spence mendarat di Milan
Spence telah tiba di Italia untuk menuntaskan transfer musim panas sensasionalnya ke Inter. Menurut TuttoMercato, bek Spurs itu mendarat di Milan pada Kamis larut malam menjelang tes medis yang dijadwalkan bersama raksasa Serie A tersebut pada Jumat. Kedua klub Eropa itu telah mencapai kesepakatan menyeluruh terkait biaya transfer dengan nilai awal €31,5 juta (£27 juta). Kesepakatan bernilai besar itu juga mencakup berbagai add-on terkait performa yang bisa dengan mudah membuat total paket akhir naik menjadi €35 juta (£30 juta).
Selain itu, Spurs dengan cerdas mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar sepuluh persen untuk penjualan apa pun di masa depan. Spence dikabarkan sama sekali tidak mengalami masalah dalam menyepakati persyaratan pribadi dengan klub raksasa Italia tersebut, yang menandai berakhirnya kiprahnya yang tak terduga selama empat tahun di London utara.
Menyapa media dan para penggemar di Italia
Pemain berusia 26 tahun itu disambut personel media lokal dan para suporter fanatik saat ia berjalan melewati terminal bandara di Milan. Transfer ini terjadi setelah musim panas yang benar-benar sensasional bagi bek sayap serbabisa tersebut. Spence menikmati kampanye Piala Dunia 2026 yang menjadi titik terobosannya bersama Inggris, dengan tampil menonjol untuk negaranya saat Inggris pada akhirnya mencapai laga perebutan tempat ketiga melawan Prancis.
Penampilan impresifnya di panggung global meyakinkan Inter untuk melakukan langkah tegas. Klub Italia itu aktif mencari pengganti berprofil tinggi untuk Denzel Dumfries, yang sebelumnya hengkang ke Real Madrid pada awal Juli.
De Zerbi setujui kepergian permanen dari Tottenham Hotspur
Spence meninggalkan Tottenham setelah mencatatkan 85 penampilan di level senior dan dengan bangga mengklaim medali juara Liga Europa. Namun, jalur jangka panjangnya di London utara sangat tertutup menjelang kampanye Premier League yang akan datang.
Dengan bek kanan pilihan utama Pedro Porro baru-baru ini menandatangani kontrak baru bernilai besar dan Andy Robertson datang untuk memberi pelapis elite di sisi kiri, peluang untuk menjadi starter dipastikan akan sangat terbatas. Karena itu, manajer baru Spurs Roberto De Zerbi dengan senang hati memberi lampu hijau untuk kepergian permanennya.
Ini menandai akhir dari periode yang sangat bergejolak bagi Tottenham. Spence bermain 44 kali selama musim lalu yang luar biasa sulit bagi klub Inggris itu, ketika mereka nyaris terdegradasi dari Premier League pada hari terakhir musim.
- Getty
Mempersiapkan diri untuk kembali ke Serie A
Tes medis wajib pada Jumat kini menjadi rintangan terakhir sebelum Spence resmi diperkenalkan di San Siro. Setelah seluruh formalitas rampung dengan sukses, ia akan segera beradaptasi dengan lingkungan barunya dan mempersiapkan diri secara intens untuk menghadapi kampanye Serie A mendatang.
Transfer permanen yang menarik ini sejatinya menandai periode profesional keduanya di sepak bola Italia. Bek tersebut sebelumnya menjalani masa peminjaman yang produktif selama enam bulan di Genoa pada 2024, yang memberinya pengalaman sangat berharga mengenai tuntutan taktik yang ketat di kasta tertinggi Italia.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami