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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Djed Spence AKHIRNYA siap menjalani debutnya yang telah lama dinantikan bersama Inter senilai €35 juta

D. Spence
Inter
Inter vs Parma Calcio 1913
Parma Calcio 1913
Serie A

Pemain internasional Inggris Djed Spence akhirnya siap menjalani debut kompetitifnya yang sangat dinantikan untuk Inter akhir pekan ini. Pelatih kepala Cristian Chivu mengonfirmasi bahwa rekrutan senilai €35 juta dari Tottenham Hotspur itu bugar dan tersedia setelah menjalani periode rehabilitasi panjang pasca-Piala Dunia.

  • Penantian panjang berakhir

    Spence akhirnya berpeluang menjalani debut kompetitifnya untuk Inter akhir pekan ini. Bek sayap serbabisa itu menjalani awal yang membuat frustrasi dalam kehidupannya di Italia, tetapi kini telah resmi dinyatakan fit dan tersedia. Ia bergabung dengan klub Serie A itu dari Tottenham dalam transfer musim panas senilai €35 juta. Namun, para pendukung terpaksa menunggu dengan sabar untuk melihat rekrutan baru mereka beraksi.

    Spence sama sekali belum tersedia sejak mewakili England di Piala Dunia 2026. Ia membutuhkan libur panjang usai turnamen dan kemudian menjalani proses rehabilitasi yang lama dan hati-hati untuk pulih dari masalah fisik yang berkepanjangan.

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    Chivu menyambut kembalinya rekrutan barunya

    Pelatih kepala Inter, Chivu, menyampaikan kabar positif itu dalam konferensi pers prapertandingan pada Jumat. Juru taktik tersebut mengonfirmasi bahwa pemain Inggris itu akhirnya sudah siap dan akan dimasukkan ke dalam skuad resmi pada hari pertandingan untuk pertama kalinya.

    "Dia sudah berlatih bersama kami selama sepekan, kami tidak bisa begitu saja mengabaikan masa rehabilitasinya, ditambah liburan setelah Piala Dunia," jelas Chivu, seperti dikutip oleh Football Italia. "Jika saya jumlahkan semuanya, dia melewatkan dua bulan latihan di lapangan. Dia tersedia, dia akan dipanggil dan kami senang dia sudah kembali."

  • Membangun kebugaran di balik pintu tertutup

    Meski pertandingan akhir pekan itu akan menjadi penampilan resmi pertamanya, Spence sebenarnya sudah sempat merasakan aksi singkat dengan seragam Inter. Ia baru-baru ini tampil dalam laga uji coba tertutup di pusat latihan melawan Lumezzane saat jeda internasional terbaru.

    Menit bermain yang berharga itu membantu sang bek membangun kembali ketajaman bertandingnya jauh dari sorotan publik. Itu menjadi langkah terakhir dalam program pemulihan menyeluruh yang dirancang oleh staf medis dan kebugaran klub.

    Dengan kondisi fisiknya kini telah pulih sepenuhnya, mantan pemain Tottenham itu bertekad memberi dampak instan di lapangan. Ia akan memberikan opsi taktik baru serta kedalaman lini belakang yang sangat dibutuhkan bagi Chivu dalam beberapa pekan ke depan.

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    Parma memberikan ujian yang sempurna

    Spence kini berharap bisa mencatatkan menit kompetitif pertamanya saat Inter menghadapi Parma dalam lanjutan Serie A. Laga tersebut menjadi kesempatan sempurna bagi Chivu untuk akhirnya memperkenalkan rekrutan mahal musim panasnya itu kepada para pendukung.

    Setelah laga krusial melawan Parma, Inter akan menghadapi jadwal domestik yang kian padat seiring musim yang semakin berjalan cepat. Kehadiran Spence yang sepenuhnya bugar dan tampil tajam bisa terbukti sangat vital bagi ambisi mereka tahun ini.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
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