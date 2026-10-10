Djed Spence AKHIRNYA siap menjalani debutnya yang telah lama dinantikan bersama Inter senilai €35 juta

Spence akhirnya berpeluang menjalani debut kompetitifnya untuk Inter akhir pekan ini. Bek sayap serbabisa itu menjalani awal yang membuat frustrasi dalam kehidupannya di Italia, tetapi kini telah resmi dinyatakan fit dan tersedia. Ia bergabung dengan klub Serie A itu dari Tottenham dalam transfer musim panas senilai €35 juta. Namun, para pendukung terpaksa menunggu dengan sabar untuk melihat rekrutan baru mereka beraksi.

Spence sama sekali belum tersedia sejak mewakili England di Piala Dunia 2026. Ia membutuhkan libur panjang usai turnamen dan kemudian menjalani proses rehabilitasi yang lama dan hati-hati untuk pulih dari masalah fisik yang berkepanjangan.