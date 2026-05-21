Djed Spence akan bermain dengan mengenakan masker pelindung akibat rahangnya patah setelah terkena sikutan dari Liam Delap dalam kekalahan Tottenham dari Chelsea
Spence mengalami cedera rahang yang parah
Menurut The Athletic, Spence didiagnosis mengalami patah rahang setelah terjadi benturan fisik dalam kekalahan Spurs 2-1 dari Chelsea di Liga Premier pada Selasa lalu. Cedera tersebut terjadi saat momen kritis dalam pertandingan ketika Spence terkena sikutan tak sengaja dari Delap, yang langsung memicu kekhawatiran dari tim medis di pinggir lapangan.
Spence kemudian membagikan video insiden tersebut di media sosial, dengan serangkaian emoji tertawa di bagian keterangan. Terlepas dari parahnya patah tulang tersebut, mantan pemain Middlesbrough ini bertekad untuk tetap siap bermain bagi tim asuhan Roberto De Zerbi menjelang pekan terakhir musim ini. Para ahli medis akan memasang masker pelindung khusus pada Spence, sesuatu yang umum terlihat dalam sepak bola modern bagi para pemain yang ingin segera kembali beraksi setelah mengalami trauma pada wajah.
Daftar pemain cedera Spurs
Menjelang laga terakhir Tottenham musim ini melawan Everton, kembalinya Spence—yang telah tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi untuk Spurs musim ini—menjadi dorongan besar bagi staf pelatih. Ketergantungan klub asal London Utara ini padanya menjadi semakin krusial mengingat krisis cedera yang melanda dan membuat para bintang utama, termasuk Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Ben Davies, Xavi Simons, dan Cristian Romero, absen pada momen krusial musim ini.
Perjuangan Tottenham untuk bertahan di liga pada hari terakhir
Tottenham tengah terlibat dalam pertarungan sengit melawan West Ham United untuk menghindari degradasi dari Liga Premier menjelang pekan terakhir. Sementara The Hammers berada di bawah tekanan besar untuk mengamankan tiga poin penuh melawan Leeds United agar masih memiliki peluang bertahan—meski menyadari bahwa kemenangan pun mungkin tak cukup—Spurs berada dalam posisi yang jauh lebih kuat untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi.
Untuk mencapai garis finis, Spurs membutuhkan skuad yang sepenuhnya fit saat Tottenham bersiap menjamu Everton dalam pertandingan penutup musim yang krusial. Kemenangan di kandang akan secara matematis menjamin kelangsungan mereka, tetapi berkat selisih gol yang jauh lebih unggul, hasil imbang melawan The Toffees seharusnya juga lebih dari cukup untuk memastikan tempat di Liga Premier musim depan.
Spurs tetap memegang kendali meski kalah dari Chelsea
Meskipun Tottenham menelan kekalahan dari Chelsea dalam laga terakhir mereka, harapan mereka untuk bertahan di liga semakin membesar berkat kekalahan 3-1 yang dialami West Ham saat bertandang ke markas Newcastle United. Perkembangan penting ini memberi Spurs peluang besar untuk terhindar dari degradasi dari Liga Premier untuk pertama kalinya sejak 1977. Kesulitan yang mereka alami ini terjadi di tengah tahun bersejarah di London Utara, di mana rival abadi mereka, Arsenal, juga berhasil merebut gelar Liga Premier untuk pertama kalinya sejak 2004.