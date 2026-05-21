Djed Spence akan bermain dengan mengenakan masker pelindung akibat rahangnya patah setelah terkena sikutan dari Liam Delap dalam kekalahan Tottenham dari Chelsea

Menurut The Athletic, Spence didiagnosis mengalami patah rahang setelah terjadi benturan fisik dalam kekalahan Spurs 2-1 dari Chelsea di Liga Premier pada Selasa lalu. Cedera tersebut terjadi saat momen kritis dalam pertandingan ketika Spence terkena sikutan tak sengaja dari Delap, yang langsung memicu kekhawatiran dari tim medis di pinggir lapangan.

Spence kemudian membagikan video insiden tersebut di media sosial, dengan serangkaian emoji tertawa di bagian keterangan. Terlepas dari parahnya patah tulang tersebut, mantan pemain Middlesbrough ini bertekad untuk tetap siap bermain bagi tim asuhan Roberto De Zerbi menjelang pekan terakhir musim ini. Para ahli medis akan memasang masker pelindung khusus pada Spence, sesuatu yang umum terlihat dalam sepak bola modern bagi para pemain yang ingin segera kembali beraksi setelah mengalami trauma pada wajah.