Nama pelatih asal Prancis, Hervé Renard, yang saat ini menjabat sebagai pelatih tim nasional Arab Saudi, kembali dikaitkan dengan tim nasional Ghana, sekitar 18 tahun setelah ia meninggalkan tim tersebut.
Diterjemahkan oleh
Diwarnai dengan kekalahan bersejarah dari Arab Saudi... Kisah masa jabatan pertama Renard bersama tim nasional Ghana
Negosiasi Ghana
Surat kabar Prancis "L'Équipe" telah mengonfirmasi bahwa Renard ingin mundur dari jabatan pelatih tim nasional Saudi Arabia sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, karena ia merasa sulit untuk meraih kesuksesan bersama tim tersebut mengingat kondisi saat ini.
Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Ghana sedang mempertimbangkan untuk mengontrak pelatih asal Prancis tersebut guna memimpin tim nasional, menggantikan Otto Addo yang telah diberhentikan dari jabatannya pada bulan Maret ini, kurang dari dua setengah bulan sebelum dimulainya Piala Dunia.
Awal Perjalanan di Afrika
Renard memulai karier kepelatihannya di benua Afrika bersama tim nasional Ghana sendiri, tepatnya antara tahun 2007 dan 2008, sebagai asisten pelatih asal Prancis Claude Le Roy, sebelum seluruh jajaran kepelatihan diberhentikan.
Setelah itu, Renard melatih empat tim nasional lainnya di benua Afrika, yang pertama adalah tim nasional Zambia yang bersamanya ia menjuarai Piala Afrika 2012, serta Angola dan Pantai Gading, dan terakhir tim nasional Maroko yang bersamanya lolos ke Piala Dunia 2018.
10 pertandingan Ghana
Pelatih asal Prancis tersebut memulai kariernya sebagai asisten pelatih Claude Le Roy di tim nasional Ghana, mulai Juli 2007, sebelum hengkang pada Mei 2008.
Selama periode tersebut, tim nasional Ghana memainkan 10 pertandingan, berhasil memenangkan 6 di antaranya dengan persentase 60%, sementara mengalami kekalahan dalam 3 pertandingan, dan hanya sekali bermain imbang.
Perunggu Afrika
Dari sepuluh pertandingan tersebut, tim nasional Ghana memainkan enam pertandingan di Piala Afrika 2008 di kandang sendiri di hadapan para pendukungnya, dan berhasil meraih medali perunggu.
Tim "Bintang Hitam" memuncaki grupnya dengan poin sempurna, setelah mengalahkan Guinea (2-1), Namibia (1-0), dan Maroko (2-0), sebelum menaklukkan Nigeria di babak perempat final dengan skor 2-1.
Rekan-rekan Loro dan Renard dari Kamerun kalah dengan skor 0-1 di babak semifinal, namun mereka meraih medali perunggu setelah mengalahkan Pantai Gading dengan skor 4-2 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat.
Kekalahan bersejarah dari Arab Saudi
Selain turnamen Afrika, tim nasional Ghana telah memainkan 4 pertandingan persahabatan di bawah asuhan Le Roy dan Renard, 3 di antaranya sebelum Piala Afrika, dengan hasil imbang 1-1 melawan Senegal pada pertandingan pertama, sebelum mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
Namun, pertandingan persahabatan ketiga menjadi yang terburuk dalam perjalanan Renard bersama timnas Ghana, saat mereka kalah telak 5-0 dari timnas Arab Saudi pada 11 September 2007, dalam laga persahabatan terakhir sebelum dimulainya "Piala Afrika".
Setelah Piala Afrika, Renard memainkan satu pertandingan persahabatan lagi bersama timnas Ghana, di mana mereka kalah dari Meksiko dengan skor 1-2, sebelum seluruh staf teknis yang dipimpin oleh Claude Le Roy hengkang pada bulan Mei 2008.