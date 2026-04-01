Diwarnai dengan kekalahan bersejarah dari Arab Saudi... Kisah masa jabatan pertama Renard bersama tim nasional Ghana

Surat kabar Prancis "L'Équipe" telah mengonfirmasi bahwa Renard ingin mundur dari jabatan pelatih tim nasional Saudi Arabia sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, karena ia merasa sulit untuk meraih kesuksesan bersama tim tersebut mengingat kondisi saat ini.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Ghana sedang mempertimbangkan untuk mengontrak pelatih asal Prancis tersebut guna memimpin tim nasional, menggantikan Otto Addo yang telah diberhentikan dari jabatannya pada bulan Maret ini, kurang dari dua setengah bulan sebelum dimulainya Piala Dunia.