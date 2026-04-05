Ini bukan kali pertama nama De Zerbi dikaitkan dengan kursi kepelatihan di Old Trafford. Selama masa jabatannya di Marseille, beredar kabar sensasional bahwa ia memperlihatkan tawaran kontrak dari United kepada para pemainnya untuk memotivasi mereka. Saat itu, Erik ten Hag sedang berada di bawah tekanan besar. De Zerbi dikabarkan mengatakan kepada skuadnya: “Di sinilah seharusnya aku berada, tapi aku mengutamakan gairahku daripada uang. Saya datang ke Marseille demi gairah.” Menjelaskan penolakan baru-baru ini, Crook menambahkan: “Saat berbicara dengan orang-orang di Italia pagi ini... Mereka mengatakan kepada saya bahwa Roberto De Zerbi – sebelum menerima pekerjaan di Tottenham — telah menanyakan kemungkinan ke Manchester United dan diberitahu bahwa dia tidak masuk dalam pertimbangan di sana. Apakah itu karena mereka sudah mengambil keputusan tanpa mengumumkannya?”