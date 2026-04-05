AFP
Diterjemahkan oleh
Ditolak oleh Man Utd! Roberto De Zerbi ‘menjajaki’ Red Devils sebelum menerima tawaran melatih Tottenham — hal ini memicu spekulasi tentang Michael Carrick di Old Trafford
Setan Merah menolak tawaran tersebut
Menurut talkSPORT, De Zerbi "menguji air" di United sebelum memutuskan untuk bergabung dengan Spurs. Mantan pelatih Brighton dan Marseille itu diumumkan sebagai manajer baru di Tottenham Hotspur Stadium pada 31 Maret, dengan menandatangani kontrak menggiurkan berdurasi lima tahun. Namun, terlepas dari jaminan yang ditawarkan klub, laporan dari Italia menunjukkan bahwa pria berusia 46 tahun itu menanyakan lowongan di Old Trafford, hanya untuk diberi tahu bahwa dirinya tidak dipertimbangkan. Pengungkapan ini mengindikasikan bahwa Spurs mungkin merupakan pilihan kedua bagi pelatih asal Italia tersebut, yang berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Prancis pada Februari.
Keputusan tersebut meningkatkan harapan Carrick
Keputusan untuk menolak De Zerbi telah memicu spekulasi yang intens bahwa Manchester United telah memutuskan langkah permanen mereka selanjutnya. Carrick telah bertindak sebagai manajer sementara sejak Ruben Amorim hengkang pada Januari, dan performa impresifnya menjadikannya kandidat terdepan. Berbicara dalam acara White and Jordan, koresponden sepak bola utama talkSPORT, Alex Crook, mengungkapkan: “Tahukah Anda apa yang menurut saya menarik dari Michael Carrick? Kita sudah sampai di akhir pekan Paskah dan mereka belum berbicara – sejauh yang saya pahami – dengan kandidat lain mana pun. Itu bukan berarti Carrick sudah diwawancarai untuk posisi tersebut. Saya rasa mereka tidak perlu mewawancarainya. Saya pikir mereka akan memberikannya kepadanya atau tidak sama sekali.”
Sejarah yang rumit bersama klub tersebut
Ini bukan kali pertama nama De Zerbi dikaitkan dengan kursi kepelatihan di Old Trafford. Selama masa jabatannya di Marseille, beredar kabar sensasional bahwa ia memperlihatkan tawaran kontrak dari United kepada para pemainnya untuk memotivasi mereka. Saat itu, Erik ten Hag sedang berada di bawah tekanan besar. De Zerbi dikabarkan mengatakan kepada skuadnya: “Di sinilah seharusnya aku berada, tapi aku mengutamakan gairahku daripada uang. Saya datang ke Marseille demi gairah.” Menjelaskan penolakan baru-baru ini, Crook menambahkan: “Saat berbicara dengan orang-orang di Italia pagi ini... Mereka mengatakan kepada saya bahwa Roberto De Zerbi – sebelum menerima pekerjaan di Tottenham — telah menanyakan kemungkinan ke Manchester United dan diberitahu bahwa dia tidak masuk dalam pertimbangan di sana. Apakah itu karena mereka sudah mengambil keputusan tanpa mengumumkannya?”
Nasib yang bertolak belakang bagi kedua rival
Keputusan-keputusan yang diambil di United tampaknya mulai membuahkan hasil, karena klub ini telah menstabilkan performa dan menempatkan diri mereka dengan kokoh dalam persaingan untuk lolos ke Liga Champions. Saat ini mereka berada di peringkat ketiga klasemen Liga Premier dengan 55 poin, unggul enam poin dari Liverpool. Rekor manajer sementara yang hanya menelan satu kekalahan dalam 10 pertandingan menjadi alasan kuat baginya untuk tetap memimpin tim. Bagi De Zerbi, tantangan di Tottenham Hotspur sangat berbeda. Meskipun ia mungkin menginginkan posisi di United, kini timnya berada di peringkat ke-17, hanya satu poin di atas zona degradasi dengan tujuh pertandingan tersisa.