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'Ditendang ke segala arah' - Man Utd mendapat saran soal pengelolaan JJ Gabriel saat mantan bintang Manchester United mengakui 'Kid Messi' mungkin tidak akan menjalani debut senior pada 2026-27
Gabriel menjalani debut senior dalam laga persahabatan melawan Atletico Madrid
Hal itu dianggap sebagai kenyataan pada musim lalu, dengan aksi-aksi Gabriel di level junior memunculkan banyak minat. Aturan Premier League mencegahnya tampil di kompetisi kasta teratas di Inggris, tetapi ia bisa saja bermain di ajang piala domestik.
Sayangnya baginya, United tersingkir pada rintangan pertama dalam upaya mereka di Carabao Cup dan Piala FA, membatasi peluang bagi produk lain dari sistem akademi legendaris di Old Trafford untuk menikmati terobosan yang berkesan.
Masih ada banyak waktu baginya untuk mengikuti jejak Ryan Giggs, David Beckham, dan Marcus Rashford serta mendapatkan kontrak profesional di apa yang disebut sebagai ‘Theatre of Dreams’. Michael Carrick tidak akan terburu-buru dalam proses perkembangannya itu.
Ia menyadari sorotan yang mengelilingi Gabriel, yang membuatnya tampil dalam laga persahabatan melawan Atletico Madrid, tetapi tahu bahwa mempercepat debutnya di tim senior pada akhirnya bisa lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Meski bertalenta luar biasa di usia muda, pemain asli Enfield itu masih terus berkembang dan belajar.
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Apakah julukan 'Kid Messi' tidak banyak membantu Gabriel?
Tekanan sudah mulai dibebankan ke pundaknya, karena ia digadang-gadang sebagai calon superstar lokal berikutnya, tetapi tidak ada jaminan ketika harus mengambil langkah penting berikutnya dalam karier yang menjanjikan.
Sharpe mengakui hal itu. Mantan winger United peraih gelar Premier League tersebut, yang berbicara bekerja sama dengan NetBet, mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang Gabriel dan apakah label ‘Kid Messi’ justru tidak terlalu menguntungkannya: “Saya kira itu sudah menjadi konsekuensi ketika dia tampil sebagus itu di usia yang sangat muda pada begitu banyak level. Saya rasa dia pernah bermain untuk tim U-18, U-19, saya pikir mungkin dia bahkan pernah bermain untuk U-21 di United saat masih berusia 14 atau 15 tahun, jadi itu menunjukkan betapa bagusnya dia.
“Tetapi secara umum, sebagai pemain, jika Anda bisa mengabaikan sedikit sorotan media, yang sekarang bahkan lebih sulit dilakukan dibanding saat kami bermain, saya pikir tekanan utama yang ada pada diri Anda adalah tekanan yang Anda berikan kepada diri sendiri. Saya pikir sebagian besar pemain akan mengatakan bahwa tidak ada yang pernah memberi mereka tekanan lebih besar daripada diri mereka sendiri, serta keinginan untuk turun ke lapangan dan menjadi versi terbaik dari diri Anda, lalu menjadi yang terbaik setiap pekan, di setiap sesi latihan, di setiap pertandingan.
“Jadi saya pikir dia punya tim staf yang bagus di belakangnya, Michael Carrick dan orang-orang yang mendukungnya. Saya pikir dia punya beberapa pemain senior yang sangat bagus yang akan membantunya dalam situasi-situasi yang akan datang.
“Ini hanya soal menanganinya dengan benar dan menentukan timing yang tepat. Anda tidak ingin menghancurkan kepercayaan diri anak itu, Anda juga tidak ingin dia terus-menerus mendapat tekel keras dan mengalami cedera sejak dini. Ini soal mengatur waktunya dengan tepat.
“Saya pikir mungkin kita akan melihat dia masuk selama sekitar 10 menit dalam sebuah pertandingan pada beberapa momen musim ini, tetapi kalau tidak, maksud saya, dia baru 15 tahun, jadi mungkin tidak, mungkin musim depan.”
Apa yang dikatakan Carrick tentang wonderkid remaja Gabriel
Pelatih kepala United Carrick sebelumnya pernah mengatakan tentang Gabriel dan upaya kolektif untuk mengeluarkan potensi penuhnya: "Dia berkembang sangat baik, JJ. Kami selalu berusaha memberi eksposur kepada para pemain, agar mereka bisa datang, berlatih, dan merasakannya.
"JJ adalah talenta besar. Itu sangat jelas terlihat dan dia menjalani musim yang sangat bagus bersama tim U-18. Jelas kami sangat menghargainya. Tetapi kesabaran penting dalam mengelola semua hal yang menyertai itu.
"Ini soal memilih momen yang tepat untuk naik ke level berikutnya, memilih momen untuk membiarkan mereka berada di posisi tertentu. Apa yang dia lakukan saat berlatih sudah bagus, seperti yang Anda harapkan."
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Akankah Gabriel menjalani debut kompetitif untuk Manchester United pada 2026-27?
United masih memiliki dua jadwal laga persahabatan lagi pada musim panas ini, melawan Leeds dan AC Milan, sebelum membuka kampanye Premier League 2026-27 mereka dengan laga tandang ke markas tim promosi Hull City pada 22 Agustus.
Manchester United baru akan masuk Carabao Cup pada putaran ketiga, setelah memastikan kembali tampil di Liga Champions, yang berarti Gabriel mungkin harus bersabar dalam usahanya mendapatkan menit bermain yang bisa membuat buku sejarah ditulis ulang.
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