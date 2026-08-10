Tekanan sudah mulai dibebankan ke pundaknya, karena ia digadang-gadang sebagai calon superstar lokal berikutnya, tetapi tidak ada jaminan ketika harus mengambil langkah penting berikutnya dalam karier yang menjanjikan.

Sharpe mengakui hal itu. Mantan winger United peraih gelar Premier League tersebut, yang berbicara bekerja sama dengan NetBet, mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang Gabriel dan apakah label ‘Kid Messi’ justru tidak terlalu menguntungkannya: “Saya kira itu sudah menjadi konsekuensi ketika dia tampil sebagus itu di usia yang sangat muda pada begitu banyak level. Saya rasa dia pernah bermain untuk tim U-18, U-19, saya pikir mungkin dia bahkan pernah bermain untuk U-21 di United saat masih berusia 14 atau 15 tahun, jadi itu menunjukkan betapa bagusnya dia.

“Tetapi secara umum, sebagai pemain, jika Anda bisa mengabaikan sedikit sorotan media, yang sekarang bahkan lebih sulit dilakukan dibanding saat kami bermain, saya pikir tekanan utama yang ada pada diri Anda adalah tekanan yang Anda berikan kepada diri sendiri. Saya pikir sebagian besar pemain akan mengatakan bahwa tidak ada yang pernah memberi mereka tekanan lebih besar daripada diri mereka sendiri, serta keinginan untuk turun ke lapangan dan menjadi versi terbaik dari diri Anda, lalu menjadi yang terbaik setiap pekan, di setiap sesi latihan, di setiap pertandingan.

“Jadi saya pikir dia punya tim staf yang bagus di belakangnya, Michael Carrick dan orang-orang yang mendukungnya. Saya pikir dia punya beberapa pemain senior yang sangat bagus yang akan membantunya dalam situasi-situasi yang akan datang.

“Ini hanya soal menanganinya dengan benar dan menentukan timing yang tepat. Anda tidak ingin menghancurkan kepercayaan diri anak itu, Anda juga tidak ingin dia terus-menerus mendapat tekel keras dan mengalami cedera sejak dini. Ini soal mengatur waktunya dengan tepat.

“Saya pikir mungkin kita akan melihat dia masuk selama sekitar 10 menit dalam sebuah pertandingan pada beberapa momen musim ini, tetapi kalau tidak, maksud saya, dia baru 15 tahun, jadi mungkin tidak, mungkin musim depan.”