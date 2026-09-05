Kompany bergerak cepat untuk membantah laporan bahwa ia berselisih dengan dewan klub terkait perekrutan musim panas. Meski dalam bursa transfer itu raksasa Bavaria tersebut mengamankan kesepakatan untuk bintang Maroko Ismael Saibari dan bek kiri Nathaniel Brown, muncul laporan yang menyebut mantan bos Burnley itu tidak puas karena tidak ada kedatangan besar ketiga untuk memperkuat skuadnya pada musim baru.

Laporan tersebut, yang berasal dari SportBild, menyebut ada "percakapan panjang" yang terjadi, di mana pria 40 tahun itu pada akhirnya dibujuk untuk mengurungkan tuntutannya. Namun, berbicara menjelang laga Bundesliga timnya melawan Schalke, Kompany melontarkan penilaian yang sangat tajam terhadap cerita tersebut.

"Yah, Anda menarik informasi itu dari awan AI," katanya mengenai laporan tersebut. Sang pelatih menambahkan bahwa biasanya ia tidak akan mengomentari hal-hal seperti itu, dengan menyatakan: "Apa yang kami bahas secara internal pada akhirnya adalah urusan internal." Namun, ia mengakui bahwa ditanya tentang cerita yang dibuat-buat itu memang "agak gila".



