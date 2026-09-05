Getty Images Sport
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'Ditarik dari awan AI!' - Vincent Kompany membalas klaim 'gila' bahwa ia berselisih dengan dewan Bayern Munich soal transfer musim panas
Kompany membantah klaim soal gesekan terkait transfer
Kompany bergerak cepat untuk membantah laporan bahwa ia berselisih dengan dewan klub terkait perekrutan musim panas. Meski dalam bursa transfer itu raksasa Bavaria tersebut mengamankan kesepakatan untuk bintang Maroko Ismael Saibari dan bek kiri Nathaniel Brown, muncul laporan yang menyebut mantan bos Burnley itu tidak puas karena tidak ada kedatangan besar ketiga untuk memperkuat skuadnya pada musim baru.
Laporan tersebut, yang berasal dari SportBild, menyebut ada "percakapan panjang" yang terjadi, di mana pria 40 tahun itu pada akhirnya dibujuk untuk mengurungkan tuntutannya. Namun, berbicara menjelang laga Bundesliga timnya melawan Schalke, Kompany melontarkan penilaian yang sangat tajam terhadap cerita tersebut.
"Yah, Anda menarik informasi itu dari awan AI," katanya mengenai laporan tersebut. Sang pelatih menambahkan bahwa biasanya ia tidak akan mengomentari hal-hal seperti itu, dengan menyatakan: "Apa yang kami bahas secara internal pada akhirnya adalah urusan internal." Namun, ia mengakui bahwa ditanya tentang cerita yang dibuat-buat itu memang "agak gila".
- Getty Images Sport
Kesatuan internal di Allianz Arena
Sikap tegas Kompany didukung oleh direktur olahraga Bayern, Christoph Freund, yang menegaskan bahwa hubungan antara staf pelatih dan tim rekrutmen berjalan sepenuhnya harmonis. Hierarki klub memilih untuk beralih ke pengembangan pemain muda guna mengisi slot terakhir dalam skuad senior, sebuah strategi yang mereka klaim telah disepakati oleh semua pihak dalam sesi perencanaan mereka.
Freund menegaskan kembali kesan kebersamaan ini saat berbicara kepada media, dengan mengonfirmasi bahwa tidak ada agenda tersembunyi atau permintaan rahasia untuk mendatangkan lebih banyak pemain. "Kami berkomunikasi setiap hari dengan Vincent. Tetapi kami tidak pernah membicarakan hal seperti itu," jelas Freund.
Uang besar dihabiskan untuk para pemain baru
Saat rumor tentang target besar ketiga mendominasi headline, Bayern sebenarnya sudah menggelontorkan dana signifikan untuk memastikan Kompany memiliki tim yang kompetitif. Klub merampungkan perekrutan Brown dan Saibari dengan total biaya €100 juta. Brown datang dari Eintracht Frankfurt, sementara Saibari pindah dari PSV Eindhoven, dengan kedua pemain diharapkan memainkan peran vital dalam revolusi taktik Kompany.
- getty
Fokus beralih ke Musiala dan duel melawan Schalke
Meski pembicaraan transfer mendominasi tajuk utama, Kompany juga memberikan kabar terbaru yang krusial soal kondisi kebugaran Jamal Musiala jelang lawatan menghadapi Schalke. Gelandang serang muda itu mengalami masalah kesehatan setelah kolaps di lapangan, tetapi sang manajer berharap kondisinya bisa kembali normal.
Kompany menegaskan bahwa Musiala mendapatkan perawatan terbaik untuk menangani situasinya dan menunjukkan tanda-tanda positif dalam latihan. "Untuk dirinya, situasinya kembali membaik. Kami sudah menangani ini sejak lama," tambah pelatih itu. "Bahkan jika itu terjadi sekali dalam 40, 50, atau 60 pertandingan, itu tidak lagi menjadi penyebab kekhawatiran besar bagi kami."
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