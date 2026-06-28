Pada pukul 19.20 waktu setempat, pertandingan antara Boston Red Sox dan New York Yankees akan dimulai di Fenway Park yang terletak di pusat kota. Ini merupakan salah satu pertandingan paling bersejarah di MLB yang digelar di salah satu stadion paling bersejarah.
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Diskon tiket dan kaos gratis menjelang laga Piala Dunia melawan Paraguay! Apakah para penggemar DFB akan menyaksikan pertandingan klasik legendaris di AS?
Fenway Park dibuka pada tahun 1912 dan dengan demikian menjadi stadion tertua di MLB yang masih digunakan hingga kini. Sejak peresmiannya lebih dari 100 tahun yang lalu, tim tuan rumah Red Sox telah bersaing sengit dengan Yankees yang berbasis di New York, yang terletak sekitar empat jam perjalanan mobil ke arah barat daya. Seiring berjalannya waktu, persaingan antara kedua klub ini berkembang menjadi salah satu yang paling sengit di MLB. Dengan 27 gelar, Yankees memegang rekor sebagai juara terbanyak, namun mereka telah menunggu kemenangan di World Series sejak tahun 2009. Red Sox telah menjuarai kompetisi ini sebanyak sembilan kali hingga saat ini, terakhir pada tahun 2018.
Menyambut pertandingan babak 16 besar Jerman keesokan harinya di Foxborough yang berdekatan, DFB dan Boston Red Sox telah menyelenggarakan penawaran khusus bagi para penggemar Jerman. Jika memesan melalui tautan yang disediakan khusus, Anda akan mendapatkan diskon sepuluh dolar untuk tiket serta “kaos Red Sox Jerman gratis”. Titik pertemuan resmi para penggemar DFB adalah pukul 17.00 waktu setempat di "Game On", sebuah bar olahraga yang terletak tepat di sebelah Fenway Park yang berkapasitas 37.735 penonton. Selama pertandingan berlangsung, "TubaFrau Hofbräu Band" akan menghibur para penonton dengan alunan musik bernuansa Jerman.
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Jerman akan menghadapi Paraguay pada hari Senin di Foxborough
Dua minggu lalu, Red Sox telah menyambut sejumlah besar penggemar sepak bola dalam sebuah pertandingan MLB. Saat itu, para penggemar asal Skotlandia memadati pertandingan melawan Texas Rangers sehari setelah pertandingan pembuka Piala Dunia mereka melawan Haiti di Foxborough.
Di sana, tim DFB akan menghadapi Paraguay pada hari Senin pukul 22.30 waktu Jerman. Stadion klub NFL New England Patriots terletak sekitar 40 kilometer di selatan pusat kota Boston. Para penggemar Jerman akan berkumpul pada pukul 11.00 di "Six Strings" yang terletak tepat di sebelah stadion.
Jika tim DFB berhasil mengalahkan Paraguay, mereka akan bertanding di babak 16 besar melawan Prancis pada 4 Juli di Philadelphia. Tim Prancis (Equipe Tricolore) akan menghadapi Swedia di babak 32 besar.