Diskon tiket dan kaos gratis menjelang laga Piala Dunia melawan Paraguay! Apakah para penggemar DFB akan menyaksikan pertandingan klasik legendaris di AS?

Fenway Park dibuka pada tahun 1912 dan dengan demikian menjadi stadion tertua di MLB yang masih digunakan hingga kini. Sejak peresmiannya lebih dari 100 tahun yang lalu, tim tuan rumah Red Sox telah bersaing sengit dengan Yankees yang berbasis di New York, yang terletak sekitar empat jam perjalanan mobil ke arah barat daya. Seiring berjalannya waktu, persaingan antara kedua klub ini berkembang menjadi salah satu yang paling sengit di MLB. Dengan 27 gelar, Yankees memegang rekor sebagai juara terbanyak, namun mereka telah menunggu kemenangan di World Series sejak tahun 2009. Red Sox telah menjuarai kompetisi ini sebanyak sembilan kali hingga saat ini, terakhir pada tahun 2018.

Menyambut pertandingan babak 16 besar Jerman keesokan harinya di Foxborough yang berdekatan, DFB dan Boston Red Sox telah menyelenggarakan penawaran khusus bagi para penggemar Jerman. Jika memesan melalui tautan yang disediakan khusus, Anda akan mendapatkan diskon sepuluh dolar untuk tiket serta “kaos Red Sox Jerman gratis”. Titik pertemuan resmi para penggemar DFB adalah pukul 17.00 waktu setempat di "Game On", sebuah bar olahraga yang terletak tepat di sebelah Fenway Park yang berkapasitas 37.735 penonton. Selama pertandingan berlangsung, "TubaFrau Hofbräu Band" akan menghibur para penonton dengan alunan musik bernuansa Jerman.