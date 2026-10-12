Yaya Toure, empat kali peraih penghargaan Pemain Terbaik Afrika, menjalani musim pertamanya sebagai pelatih di Liga Champions UEFA setelah menangani juara Slovakia, Slovan Bratislava. Mantan gelandang Barcelona dan Manchester City itu memulai karier kepelatihannya setelah pensiun sebagai pemain pada 2019.

Toure memperoleh lisensi kepelatihannya melalui sejumlah peran sebagai asisten di Olimpik Donetsk, akademi Tottenham Hotspur, Standard Liege, serta bersama Roberto Mancini di Arab Saudi.

Pelatih berusia 43 tahun itu berterima kasih kepada Slovan Bratislava karena memberinya kesempatan pertama menjadi pelatih kepala tim senior.