Branislav Racko
Diterjemahkan oleh
Disiplin ala militer Toure! Yaya ungkap kebiasaan memulai hari sejak pagi dan perjalanan panjang menuju kursi manajer
Toure melangkah ke panggung utama bersama Slovan Bratislava
Yaya Toure, empat kali peraih penghargaan Pemain Terbaik Afrika, menjalani musim pertamanya sebagai pelatih di Liga Champions UEFA setelah menangani juara Slovakia, Slovan Bratislava. Mantan gelandang Barcelona dan Manchester City itu memulai karier kepelatihannya setelah pensiun sebagai pemain pada 2019.
Toure memperoleh lisensi kepelatihannya melalui sejumlah peran sebagai asisten di Olimpik Donetsk, akademi Tottenham Hotspur, Standard Liege, serta bersama Roberto Mancini di Arab Saudi.
Pelatih berusia 43 tahun itu berterima kasih kepada Slovan Bratislava karena memberinya kesempatan pertama menjadi pelatih kepala tim senior.
- AFP
Pendekatan penuh kesabaran jadi kunci menjalani transisi kepelatihan dengan baik
Dalam wawancara dengan UEFA, Toure menjelaskan mengapa ia tidak terburu-buru mengambil pekerjaan sebagai pelatih di level tertinggi setelah pensiun sebagai pemain. "Sepakbola adalah gairah saya, seluruh hidup saya, dan tetap terlibat di dalamnya sangat penting bagi saya," kata Toure.
"Saya tidak ingin terburu-buru. Saya memanfaatkan sejumlah kenalan saya, yaitu mantan pelatih atau direktur saya yang membuka pintu klub mereka bagi saya."
"Kita sudah melihat mantan pemain yang sangat bagus menghadapi tantangan lebih besar sebagai pelatih. Karena itulah saya ingin meluangkan waktu dan mempelajari semua seluk-beluknya."
Disiplin militer dan kegembiraan pemain menjadi landasan filosofi
Toure menyebut latar belakang ayahnya di militer telah menanamkan etos kerja yang disiplin dan rasa hormat dalam dirinya. Ia juga berpegang pada filosofi taktik sederhana yang mengutamakan kegembiraan tim. "Saya mulai sangat pagi dan pulang sangat larut, tetapi bagi saya, begitulah sepakbola," jelas Toure.
"Ayah saya bertugas di militer, dan baginya, bersikap hormat serta tepat waktu itu penting. Filosofi permainan saya sangat sederhana: nikmati permainan dan hormati lawan, di dalam maupun di luar lapangan."
"Saya memberi tahu para pemain saya bahwa begitu mereka berada di lapangan, merekalah yang mengambil keputusan. Saya di sini hanya untuk mendukung mereka."
- AFP
Ujian di Eropa melawan Stuttgart menanti
Slovan Bratislava melanjutkan kiprahnya di kompetisi Eropa dengan bersiap menjamu klub Jerman, Stuttgart, sembari berupaya mengakhiri rentetan sembilan kekalahan beruntun di Liga Champions.
Meski mencetak gol dalam enam laga Eropa berturut-turut, Slovan belum pernah menang dalam lima pertemuan terakhirnya dengan tim asal Jerman.
Toure akan berusaha membawa timnya meraih hasil yang menjadi terobosan di pentas Eropa.
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