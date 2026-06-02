"Diseret ke dalam lumpur akibat skandal keji ini!" Pengungkapan mengejutkan dalam skandal Spygate yang melibatkan Tonda Eckert dari FC Southampton

Pelatih berusia 33 tahun itu dan stafnya terbukti melakukan aksi spionase lainnya terhadap Oxford United dan Ipswich Town yang baru promosi.

Riwayat obrolan WhatsApp yang baru-baru ini dipublikasikan menggambarkan dengan sangat jelas seberapa dalam sistem pemantauan rahasia lawan telah diterapkan di FC Southampton.

Seorang analis muda yang ditugaskan untuk memata-matai di Oxford menulis kepada rekan-rekannya bahwa ia tidak melihat ada pilihan untuk "menolak". "Saya masih magang dan hanya melakukan apa yang diperintahkan."

Setelah memberikan informasi yang diminta, pemuda itu mendapat balasan dari atasannya: "Kamu hebat! Manajer sangat senang."

Setelah itu, ia diminta untuk melakukan misi mata-mata di Ipswich. Ketika magang tersebut kemudian mengutarakan kekhawatirannya, ia diberitahu: "Bos bersikeras bahwa seseorang harus pergi ke sana!"

Seorang karyawan lain dari tim Eckert akhirnya secara tidak sengaja mengungkap kasus ini. "Spion" yang terungkap di kompleks Middlesbrough itu menulis kepada rekan-rekannya: "Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa saya merasa tidak nyaman dengan hal ini dan bahwa ini tidak benar, tetapi tidak ada yang mendengarkan saya."