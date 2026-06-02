Di satu sisi, Asosiasi Liga EFL merilis sejumlah detail dan fakta dari sidang banding pada 20 Mei. Hal ini menunjukkan bagaimana para lawan staf Eckert secara sistematis dan diam-diam diawasi. Di saat yang sama, FC Southampton mengeluarkan pernyataan terperinci dari pelatihnya, di mana ia menjelaskan keadaan yang terjadi, tanggung jawabnya sendiri, serta praktik umum dalam sepak bola profesional dari sudut pandangnya.
"Diseret ke dalam lumpur akibat skandal keji ini!" Pengungkapan mengejutkan dalam skandal Spygate yang melibatkan Tonda Eckert dari FC Southampton
Namun, mari kita bahas secara berurutan: Pada awal Mei, staf FC Middlesbrough menangkap seorang pemuda yang diam-diam merekam sesi latihan. Pemuda tersebut adalah seorang magang dari FC Southampton yang, atas perintah atasannya, melakukan spionase terhadap lawan mereka di babak playoff dalam perebutan promosi ke Liga Premier.
Middlesbrough mengajukan keluhan ke English Football League (EFL), yang kemudian pada 13 Mei membuka proses hukum, yang pada gilirannya pada 19 Mei berujung pada diskualifikasi Southampton dari kompetisi. Sidang banding sehari kemudian berakhir dengan penolakan banding klub asuhan Eckert.
Riwayat obrolan terungkap: "Kamu hebat! Manajernya sangat terkesan"
Pelatih berusia 33 tahun itu dan stafnya terbukti melakukan aksi spionase lainnya terhadap Oxford United dan Ipswich Town yang baru promosi.
Riwayat obrolan WhatsApp yang baru-baru ini dipublikasikan menggambarkan dengan sangat jelas seberapa dalam sistem pemantauan rahasia lawan telah diterapkan di FC Southampton.
Seorang analis muda yang ditugaskan untuk memata-matai di Oxford menulis kepada rekan-rekannya bahwa ia tidak melihat ada pilihan untuk "menolak". "Saya masih magang dan hanya melakukan apa yang diperintahkan."
Setelah memberikan informasi yang diminta, pemuda itu mendapat balasan dari atasannya: "Kamu hebat! Manajer sangat senang."
Setelah itu, ia diminta untuk melakukan misi mata-mata di Ipswich. Ketika magang tersebut kemudian mengutarakan kekhawatirannya, ia diberitahu: "Bos bersikeras bahwa seseorang harus pergi ke sana!"
Seorang karyawan lain dari tim Eckert akhirnya secara tidak sengaja mengungkap kasus ini. "Spion" yang terungkap di kompleks Middlesbrough itu menulis kepada rekan-rekannya: "Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa saya merasa tidak nyaman dengan hal ini dan bahwa ini tidak benar, tetapi tidak ada yang mendengarkan saya."
Surat kabar menuntut pemecatan - Pemilik Saints tetap mendukung Eckert
Pengungkapan terbaru ini menimbulkan kehebohan di media Inggris. Seorang komentator Daily Mail menulis dalam judulnya: "Southampton yang telah tertipu harus memecat Tonda Eckert sekarang karena pengungkapan terbaru yang menghancurkan dalam skandal Spygate—para penggemar klub yang bangga ini dicemarkan oleh skandal keji ini, dan sudah waktunya untuk berpisah dengannya."
Dragan Solak, pemilik FC Southampton asal Serbia, memiliki pandangan berbeda. "Menurut saya, dia layak mendapatkan kesempatan kedua dan saya akan memberikannya," kata pengusaha tersebut dalam wawancara dengan BBC.
Solak sengaja menggunakan kalimat kondisional, karena saat ini masih berlangsung penyelidikan oleh FA, Asosiasi Sepak Bola Inggris, terhadap Eckert, yang berpotensi mengakibatkan sanksi larangan bertanding bagi mantan pelatih muda Bayern München, RB Leipzig, atau 1. FC Köln tersebut.
Eckert sendiri meminta maaf dalam video berdurasi delapan menit yang dirilis FC Southampton melalui kanal-kanalnya pada hari Selasa.
"Untuk semua yang telah terjadi, saya ingin meminta maaf. Saya bertanggung jawab, karena sebagai pelatih kepala, saya yang harus menanggung kesalahan ini," kata Eckert. "Saya sangat hancur karena setelah enam bulan kami membangun kembali hubungan ini (dengan para penggemar, red.), musim ini kini berakhir dengan cara yang tidak bisa membuat kami berada dalam situasi yang lebih buruk daripada yang kami alami saat ini. Saya adalah pelatih muda, saya telah melakukan kesalahan, dan saya bertanggung jawab penuh."
Pesan tegas untuk Eckert: "Kalau kamu melakukannya lagi, kamu akan membunuhku"
Eckert menjelaskan bahwa ia tidak mencari-cari alasan, tetapi ia tidak memahami peraturan EFL. Berdasarkan pengalamannya, mengamati lawan dalam sesi latihan merupakan praktik yang umum. Ia pun menyebut Pep Guardiola, yang pernah membahas topik ini selama masa jabatannya di FC Bayern.
Pemilik klub Solak secara demonstratif membela pelatihnya, yang menurutnya "sangat berbakat". Namun, miliarder berusia 61 tahun itu juga menyampaikan peringatan kepada Eckert: "Saya berkata kepadanya: 'Kamu hampir menghancurkan hatiku. Jika kamu melakukannya lagi, kamu akan membunuhku. Jika aku melihatmu lagi pada bulan Juli dan kamu tidak hafal peraturan EFL, kamu tidak bisa lagi bekerja untukku. Karena kita tidak bisa lagi menanggung kesalahan lain.'"
Apa yang terdengar hampir seperti omong kosong, tentu saja memiliki latar belakang ekonomi yang sangat nyata. Dengan kegagalan promosi ke divisi elit Inggris, FC Southampton kehilangan sekitar 230 juta euro dari pendapatan siaran televisi.
Musim The Saints mirip dongeng sepak bola hingga skandal spionase itu. Setelah tujuh pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan, tim Eckert berada di peringkat ke-15 pada pertengahan Januari. Pandangan lebih tertuju ke bawah daripada ke atas. Yang terjadi selanjutnya adalah rentetan kesuksesan yang nyaris tak terbayangkan: 14 kemenangan dan lima hasil imbang di liga, serta lolos ke semifinal Piala FA setelah mengalahkan FC Arsenal, yang kemudian menjadi juara Inggris.
Sebagai tim peringkat kelima, Southampton lolos ke babak playoff promosi dan lolos ke final besar melawan Hull City di Wembley berkat hasil imbang 0-0 di leg pertama di Middlesbrough dan kemenangan 2-1 setelah perpanjangan waktu di leg kedua. Namun, kemudian semuanya terungkap.
Ringkasan riwayat kepelatihan Tonda Eckert
Tim
Waktu
Jabatan
FC Southampton
2025 hingga sekarang
Pelatih Kepala Sementara
FC Southampton U21
2025 (Juli hingga November)
Pelatih Kepala
FC Genoa
2022 hingga 2025
Asisten Pelatih
FC Barnsley
2020 hingga 2022
Asisten Pelatih
FC Bayern U17
2019 hingga 2020
Asisten Pelatih
RB Leipzig U19
2017 hingga 2019
Asisten Pelatih
RB Salzburg U18
2016 hingga 2017
Asisten Pelatih
1. FC Köln U17
2013 hingga 2016
Asisten Pelatih