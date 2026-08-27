Direktur eksekutif sepak bola Santos, Mattos, bergerak cepat untuk membantah sugesti bahwa sang penyerang sedang dibekap cedera atau dicadangkan semata-mata karena keraguan atas permukaan buatan di Nubank Parque.

Menjelaskan kebijakan rotasi klub, Mattos mengatakan kepada GETV: "Neymar 1.000% tersedia untuk Santos setiap saat. Selalu. Neymar bermain melawan Atletico-MG tahun lalu di lapangan sintetis. Usianya sekitar 33, 34 tahun. Kami harus mengelola beban bermainnya dalam situasi tertentu. Jadi, berdasarkan kesepakatan bersama antara staf pelatih dan jajaran sepak bola, kami merasa yang terbaik adalah mengistirahatkannya. Ini masalah strategi."