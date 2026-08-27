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imago-sport-1081864744.jpgRainier Moura
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Direktur Santos Alexandre Mattos membela absennya Neymar dalam kekalahan 3-0 dari Palmeiras sebagai bagian dari 'strategi'

Neymar
Palmeiras vs Santos FC
Palmeiras
Santos FC
Cup
Serie A

Direktur eksekutif sepakbola Santos, Alexandre Mattos, menegaskan bahwa keputusan tidak memasukkan Neymar dalam kekalahan 3-0 dari Palmeiras di Copa do Brasil murni karena alasan taktis. Penyerang veteran itu tidak dicantumkan dalam daftar susunan tim untuk pertandingan tersebut, memicu perdebatan soal kondisi fisiknya dan permukaan sintetis di stadion.

  • Verdao menghukum tim tamu yang melakukan rotasi

    Meski masuk dalam skuad awal yang dibawa bepergian untuk leg pertama Copa do Brasil pada Rabu, Neymar secara mengejutkan dicoret dari daftar susunan pemain final untuk laga tandang melawan Palmeiras. Tanpa pemain andalannya, Santos tak berdaya membendung tuan rumah ketika Jose Manuel Lopez memecah kebuntuan pada menit ke-34 sebelum Andreas Pereira menggandakan keunggulan tepat menjelang turun minum. Lopez kemudian menutup kemenangan meyakinkan 3-0 dengan gol keduanya sesaat setelah laga melewati satu jam.

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  • imago-sport-1081864890.jpgRainier Moura

    Mattos membantah kekhawatiran soal cedera

    Direktur eksekutif sepak bola Santos, Mattos, bergerak cepat untuk membantah sugesti bahwa sang penyerang sedang dibekap cedera atau dicadangkan semata-mata karena keraguan atas permukaan buatan di Nubank Parque.

    Menjelaskan kebijakan rotasi klub, Mattos mengatakan kepada GETV: "Neymar 1.000% tersedia untuk Santos setiap saat. Selalu. Neymar bermain melawan Atletico-MG tahun lalu di lapangan sintetis. Usianya sekitar 33, 34 tahun. Kami harus mengelola beban bermainnya dalam situasi tertentu. Jadi, berdasarkan kesepakatan bersama antara staf pelatih dan jajaran sepak bola, kami merasa yang terbaik adalah mengistirahatkannya. Ini masalah strategi."

  • Spekulasi soal lapangan ditepis tegas

    Sorotan dari luar terkait kondisi fisik sang pemilik nomor 10 di lapangan sintetis ditolak mentah-mentah oleh petinggi Peixe sebagai faktor penentu di balik absennya dia. Menegaskan kembali bahwa penyerang andalan itu dalam kondisi sepenuhnya fit, petinggi klub tersebut menambahkan: "Dia 100% siap bermain dan akan bermain di sini [Nubank Parque] dengan ketenangan penuh. Dia sudah membuktikannya dengan bermain melawan Atletico tahun lalu."

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    Ujian derby menanti Peixe

    Santos harus segera bangkit sebelum menghadapi rival berat Corinthians di Campeonato Brasileiro akhir pekan ini. Tim asuhan Cuca kemudian menghadapi tantangan berat untuk membalikkan defisit tiga gol saat mereka menjamu Palmeiras pada leg kedua, lalu bertandang ke markas Internacional. Kembalinya Neymar ke garis terdepan sangat penting untuk meningkatkan daya serang mereka dan menyelamatkan musim mereka di dua ajang tersebut.

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