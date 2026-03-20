Direktur olahraga Bayern Munich memberikan kabar terbaru mengenai perpanjangan kontrak Manuel Neuer menjelang keputusan pensiunnya

Jadwal pengambilan keputusan bergantung pada ketangguhan Neuer selama pertandingan-pertandingan krusial mendatang di Bundesliga dan Liga Champions. Freund mengatakan: "Dia kemudian akan menemui kami." Neuer berencana untuk melihat "bagaimana perkembangan pada bulan April dan awal Mei saat dia kembali ke bawah mistar gawang, bagaimana perasaannya saat itu, termasuk selama pertandingan tengah pekan. Setelah itu, kami akan melakukan diskusi bersama dan menentukan arah yang ingin kami ambil." Menurut Kicker, kiper tersebut telah memutuskan bahwa Bayern akan menjadi klub terakhirnya, namun keputusan mengenai apakah dia akan pensiun musim panas ini atau di kemudian hari belum diambil.

Jika Neuer menandatangani kontrak baru, tampaknya ia akan setuju agar Jonas Urbig mendapatkan lebih banyak waktu bermain, sehingga pemain berusia 22 tahun itu dapat secara bertahap mengambil alih peran sebagai penggantinya. Sementara itu, baik Alexander Nubel, yang saat ini dipinjamkan ke Stuttgart, maupun Daniel Peretz, yang dipinjamkan ke Southampton, tampaknya tidak termasuk dalam rencana jangka panjang Bayern, dengan klub dilaporkan berencana untuk menjual kedua kiper tersebut musim panas ini.