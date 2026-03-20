Direktur olahraga Bayern Munich memberikan kabar terbaru mengenai perpanjangan kontrak Manuel Neuer menjelang keputusan pensiunnya
Kondisi fisik dan insting Neuer
Klub tetap sangat mendukung, dengan menyadari bahwa kondisi fisik dan intuisi pribadi Neuer adalah faktor yang paling menentukan. Musim ini, sang kapten telah tampil dalam 29 pertandingan di semua kompetisi, kebobolan 27 gol, dan mencatatkan 10 clean sheet. Namun, kebugarannya tetap menjadi perhatian setelah mengalami robekan serat otot pada bulan Desember, cedera yang kambuh pada bulan Februari. "Dia mendengarkan tubuhnya—apakah dia merasa bisa bermain satu tahun lagi di level elit ini. Yang paling penting adalah instingnya," jelas Freund, sambil menambahkan: "Ada pembicaraan terus-menerus dengan Manu; kami tahu bagaimana dia berpikir dan bagaimana perasaannya."
Rencana kerja untuk beberapa minggu ke depan
Jadwal pengambilan keputusan bergantung pada ketangguhan Neuer selama pertandingan-pertandingan krusial mendatang di Bundesliga dan Liga Champions. Freund mengatakan: "Dia kemudian akan menemui kami." Neuer berencana untuk melihat "bagaimana perkembangan pada bulan April dan awal Mei saat dia kembali ke bawah mistar gawang, bagaimana perasaannya saat itu, termasuk selama pertandingan tengah pekan. Setelah itu, kami akan melakukan diskusi bersama dan menentukan arah yang ingin kami ambil." Menurut Kicker, kiper tersebut telah memutuskan bahwa Bayern akan menjadi klub terakhirnya, namun keputusan mengenai apakah dia akan pensiun musim panas ini atau di kemudian hari belum diambil.
Jika Neuer menandatangani kontrak baru, tampaknya ia akan setuju agar Jonas Urbig mendapatkan lebih banyak waktu bermain, sehingga pemain berusia 22 tahun itu dapat secara bertahap mengambil alih peran sebagai penggantinya. Sementara itu, baik Alexander Nubel, yang saat ini dipinjamkan ke Stuttgart, maupun Daniel Peretz, yang dipinjamkan ke Southampton, tampaknya tidak termasuk dalam rencana jangka panjang Bayern, dengan klub dilaporkan berencana untuk menjual kedua kiper tersebut musim panas ini.
Kompany memuji semangat juang Neuer
Pelatih kepala Vincent Kompany menepis segala kekhawatiran terkait usia, dengan mengutip kedisiplinan luar biasa yang ditunjukkan Neuer pasca patah tulang kakinya. "Semangat juang adalah kata yang paling penting. Manu berjuang keras untuk pulih dari cedera parah; itu sungguh mengesankan. Musim ini, dia tampil dalam performa yang luar biasa. Untuk bisa tampil konsisten seperti itu - itu soal mental," kata Kompany, sambil mencatat bahwa kekuatan mental Neuer tetap menjadi faktor penentu. Meskipun telah pensiun dari sepak bola internasional dua tahun lalu, performa gemilang Neuer memicu rumor tentang kembalinya dia ke Piala Dunia musim panas ini, meskipun dia secara konsisten membantah laporan tersebut agar tetap fokus pada Munich.
Kompany menyadari bahwa kondisi fisik Neuer pada akhirnya akan menentukan nasibnya
Kompany, yang akan genap berusia 40 tahun pada bulan April, bercanda bahwa "empat puluh itu masih muda," meski lututnya sendiri "berpendapat lain" selama masa-masa ia masih aktif bermain. Ia menyimpulkan bahwa motivasi adalah penentu utama: "Pada titik tertentu, tubuhmu akan berkata: lanjutkan atau tidak. Itulah yang terjadi padaku. Empat puluh tahun itu masih muda, tapi kamu butuh banyak motivasi untuk terus mencapai level ini." Motivasi ini didorong oleh upaya kuat Bayern untuk meraih treble musim ini; klub tersebut saat ini memimpin Bundesliga dengan selisih sembilan poin dari Borussia Dortmund di posisi kedua. Selain itu, tim ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan besar di perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, serta laga semifinal DFB-Pokal melawan Bayer Leverkusen.
