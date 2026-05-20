Direktur olahraga baru PSG? Mantan petinggi Marseille memberi isyarat tentang kemungkinan kepindahannya ke klub raksasa Prancis tersebut

Saat tampil di acara The Bridge yang dipandu oleh Aurelien Tchouameni, Benatia ditanya secara langsung mengenai kemungkinan untuk menjabat suatu posisi di Paris Saint-Germain. Alih-alih menampik gagasan tersebut demi menghormati Marseille, Benatia justru mengungkapkan adanya ikatan profesional dan pribadi yang kuat dengan presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, yang mengisyaratkan bahwa kerja sama di masa depan bukanlah hal yang mustahil.

"Ketika saya tiba di Marseille, saya tidak pernah berencana menjadi direktur olahraga dan bekerja di OM," kata Benatia. "Saya adalah seorang agen, saya bahkan tidak pernah belajar untuk menjadi direktur olahraga. Mereka menelepon saya, mereka berkata 'kami membutuhkanmu, kamu mengenal klub ini, kota ini' dan saya pun pergi. Saya memutuskan untuk pergi karena banyak alasan. Saya sangat menghormati Nasser Al-Khelaifi, dan saya sangat menyayanginya. Saya perlu istirahat, saya benar-benar butuh istirahat. Tapi jika dalam tiga atau empat tahun ke depan, ada proyek di mana saya perlu kembali ke sepak bola dan Nasser Al-Khelaifi membutuhkan saya, dan itu harus dalam peran di PSG, dan pada saat itu saya merasa senang… Saya tidak berhutang apa pun kepada siapa pun. Jika Anda menunggu saya mengatakan tidak karena saya berhutang budi kepada si A atau si B… Tidak, saya tidak berhutang apa pun kepada siapa pun!"