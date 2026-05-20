AFP
Direktur olahraga baru PSG? Mantan petinggi Marseille memberi isyarat tentang kemungkinan kepindahannya ke klub raksasa Prancis tersebut
Kepergian yang mengejutkan dari Marseille
Masa jabatan Benatia sebagai pimpinan proyek olahraga Marseille telah resmi berakhir. Setelah bergabung dua setengah tahun lalu, awalnya sebagai penasihat bagi presiden Pablo Longoria sebelum kemudian menjabat sebagai direktur olahraga, mantan pemain timnas Maroko ini mengucapkan selamat tinggal kepada klub usai pertandingan terakhir musim ini melawan Rennes. Meskipun secara teknis ia telah mengundurkan diri pada bulan Februari, ia tetap bertahan di klub hingga musim panas atas permintaan pemilik klub, Frank McCourt.
Mantan bintang Juventus dan Roma ini kini berstatus bebas transfer dan meskipun kepergiannya dari klub masa kecilnya sudah diperkirakan, tujuan potensial berikutnya telah mengejutkan banyak orang. Terlepas dari ikatan yang kuat dengan Marseille, Benatia telah menegaskan bahwa ia tidak memandang masa depannya melalui kacamata persaingan antar klub, sehingga membuka kemungkinan sensasional terkait juara Ligue 1 saat ini.
Pintu terbuka menuju Paris
Saat tampil di acara The Bridge yang dipandu oleh Aurelien Tchouameni, Benatia ditanya secara langsung mengenai kemungkinan untuk menjabat suatu posisi di Paris Saint-Germain. Alih-alih menampik gagasan tersebut demi menghormati Marseille, Benatia justru mengungkapkan adanya ikatan profesional dan pribadi yang kuat dengan presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, yang mengisyaratkan bahwa kerja sama di masa depan bukanlah hal yang mustahil.
"Ketika saya tiba di Marseille, saya tidak pernah berencana menjadi direktur olahraga dan bekerja di OM," kata Benatia. "Saya adalah seorang agen, saya bahkan tidak pernah belajar untuk menjadi direktur olahraga. Mereka menelepon saya, mereka berkata 'kami membutuhkanmu, kamu mengenal klub ini, kota ini' dan saya pun pergi. Saya memutuskan untuk pergi karena banyak alasan. Saya sangat menghormati Nasser Al-Khelaifi, dan saya sangat menyayanginya. Saya perlu istirahat, saya benar-benar butuh istirahat. Tapi jika dalam tiga atau empat tahun ke depan, ada proyek di mana saya perlu kembali ke sepak bola dan Nasser Al-Khelaifi membutuhkan saya, dan itu harus dalam peran di PSG, dan pada saat itu saya merasa senang… Saya tidak berhutang apa pun kepada siapa pun. Jika Anda menunggu saya mengatakan tidak karena saya berhutang budi kepada si A atau si B… Tidak, saya tidak berhutang apa pun kepada siapa pun!"
Reaksi dan prospek ke depan
Komentar-komentar blak-blakan ini diperkirakan akan memicu ketegangan yang cukup besar di kalangan suporter Marseille, yang selama ini memandang Benatia sebagai sosok kunci dalam identitas klub belakangan ini. Usulan untuk pindah ke ibu kota begitu cepat setelah meninggalkan Velodrome dipandang oleh banyak orang di selatan Prancis sebagai pengkhianatan terhadap rivalitas sengit yang menjadi ciri khas sepak bola Prancis. Namun, sikap Benatia tetap teguh: keputusan profesionalnya akan ditentukan oleh proyek dan hubungan, bukan oleh permusuhan historis.
Saat ini, posisi penasihat olahraga di Parc des Princes dipegang dengan kokoh oleh Luis Campos, yang telah membangun kemitraan yang kuat dengan manajer Luis Enrique.
Alternatif di Timur Tengah
Meskipun kabar keterkaitannya dengan PSG menjadi yang paling menarik perhatian di Prancis, Benatia tak kekurangan peminat di tempat lain. Reputasinya di seluruh Eropa dan Timur Tengah tetap tinggi berkat karier bermainnya yang gemilang serta penampilannya yang impresif bersama Marseille. Berbagai laporan menyebutkan bahwa beberapa klub di Liga Pro Arab Saudi tengah memantau situasinya dengan cermat, dengan Al-Ittihad termasuk di antara klub yang tertarik untuk memanfaatkan keahliannya dalam proyek pengembangan mereka.