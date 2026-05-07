Direktur Manchester United mengundurkan diri seiring era Ineos memasuki fase baru dengan perombakan struktur manajemen
Brailsford secara resmi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur di Old Trafford, menurut laporan Independent. Sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Companies House menegaskan bahwa masa jabatannya sebagai direktur berakhir pada 30 April. Pria berusia 62 tahun itu telah menjabat posisi tersebut sejak Februari 2024. Penunjukannya dilakukan tak lama setelah Sir Jim Ratcliffe menyelesaikan pengambilalihan saham minoritas klub melalui Ineos. Brailsford memainkan peran sentral selama fase awal rezim baru tersebut. Ia melakukan audit ekstensif terhadap operasional sepak bola klub baik sebelum maupun sesudah investasi Ratcliffe, yang membantu membentuk strategi awal kelompok pemilik di Old Trafford.
Perubahan struktur administrasi mencerminkan perubahan tanggung jawab
Keputusan ini mencerminkan pergeseran tanggung jawab Brailsford dalam struktur olahraga Ineos yang lebih luas. Laporan pada bulan Juni menyebutkan bahwa keterlibatannya dalam urusan sehari-hari di United akan dikurangi. Keputusannya untuk mundur dari dewan direksi memungkinkan dirinya untuk kembali fokus pada perannya yang lebih luas sebagai direktur olahraga Ineos. Dalam posisi tersebut, ia mengawasi berbagai proyek di seluruh portofolio olahraga grup, termasuk balap sepeda.
Selama bekerja sama erat dengan United, Brailsford tetap aktif di lingkungan klub. Ia secara rutin menghadiri pertandingan dan sesi latihan sambil bertindak sebagai perwakilan Ratcliffe pada bulan-bulan awal era kepemilikan baru.
Bagian dari transisi struktural yang lebih luas
Masa jabatan Brailsford sebagai direktur bertepatan dengan periode transisi yang penuh gejolak bagi Setan Merah. Selama satu-satunya musim penuh yang dihabiskannya di jajaran direksi, klub ini finis di peringkat ke-15 Liga Premier dan kalah di final Liga Europa. Terlepas dari kesulitan-kesulitan di lapangan tersebut, pimpinan Ineos tetap berfokus pada identifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan struktural. Brailsford memainkan peran penting dalam menganalisis operasional sepak bola klub dan menyoroti bidang-bidang yang perlu dimodernisasi.
Keluarganya dari dewan direksi diyakini sebagai tahap berikutnya dari restrukturisasi. Dengan para spesialis berpengalaman yang kini menduduki beberapa posisi eksekutif, kebutuhan akan pengawasan langsungnya di klub telah berkurang.
United terus melaju di bawah struktur baru
Perombakan struktur kepengurusan Manchester United terjadi di saat klub ini mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan di lapangan. Tim ini saat ini menduduki peringkat ketiga di Liga Premier dan telah memastikan lolos ke Liga Champions dengan tiga pertandingan tersisa. Meskipun Brailsford tidak lagi menjabat sebagai direktur, pengaruhnya tetap menjadi bagian dari proyek olahraga Ineos yang lebih luas. Perubahan struktural terbaru ini mengindikasikan bahwa kelompok pemilik klub kini memasuki fase yang lebih stabil, seiring upaya Manchester United untuk kembali menempatkan diri di jajaran klub-klub elit Eropa.