Direktur Inter mengonfirmasi bahwa pembicaraan transfer Cristian Romero dengan Tottenham telah berlangsung, dan klub siap melepas kaptennya

Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, angkat bicara mengenai upaya klub untuk mendatangkan Romero, sambil mengakui bahwa pembicaraan intensif sedang berlangsung. Klub asal Italia tersebut sangat ingin menyelesaikan kesepakatan untuk bek tengah berusia 28 tahun itu dalam beberapa pekan mendatang.

Ausilio mengatakan kepada Sky Italia: “Ini jelas merupakan kesepakatan yang sedang kami upayakan dengan sang pemain dan klubnya. Proses seperti ini memang membutuhkan waktu, tetapi minat kami sudah pasti ada. Kita lihat saja nanti.”

Nerazzurri sedang bersiap untuk mengajukan tawaran resmi pertama mereka, yang diperkirakan berupa kesepakatan peminjaman dengan klausul pembelian wajib. Meskipun Tottenham awalnya menilai kapten mereka sekitar €50 juta, paket total yang disiapkan oleh juara Italia tersebut diperkirakan bernilai sekitar €40 juta - menurut SportMediaset. Perwakilan sang pemain telah terlihat di Milan akhir pekan ini untuk melakukan pertemuan tatap muka dengan petinggi Inter.



