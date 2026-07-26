AFP
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Direktur Inter mengonfirmasi bahwa pembicaraan transfer Cristian Romero dengan Tottenham telah berlangsung, dan klub siap melepas kaptennya
Ausilio membenarkan ketertarikan Nerazzurri
Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, angkat bicara mengenai upaya klub untuk mendatangkan Romero, sambil mengakui bahwa pembicaraan intensif sedang berlangsung. Klub asal Italia tersebut sangat ingin menyelesaikan kesepakatan untuk bek tengah berusia 28 tahun itu dalam beberapa pekan mendatang.
Ausilio mengatakan kepada Sky Italia: “Ini jelas merupakan kesepakatan yang sedang kami upayakan dengan sang pemain dan klubnya. Proses seperti ini memang membutuhkan waktu, tetapi minat kami sudah pasti ada. Kita lihat saja nanti.”
Nerazzurri sedang bersiap untuk mengajukan tawaran resmi pertama mereka, yang diperkirakan berupa kesepakatan peminjaman dengan klausul pembelian wajib. Meskipun Tottenham awalnya menilai kapten mereka sekitar €50 juta, paket total yang disiapkan oleh juara Italia tersebut diperkirakan bernilai sekitar €40 juta - menurut SportMediaset. Perwakilan sang pemain telah terlihat di Milan akhir pekan ini untuk melakukan pertemuan tatap muka dengan petinggi Inter.
- Getty
Romero mengincar kembalinya ke Serie A
Setelah lima tahun di London utara, Romero tampaknya siap menghadapi tantangan baru di liga yang sudah tak asing baginya, dan The Guardian melaporkan bahwa Tottenham siap melepasnya. Bek ini sebelumnya telah membuktikan kemampuannya di Atalanta sebelum pindah ke Inggris, dan kabarnya ia memandang kepindahan ke San Siro sebagai langkah selanjutnya yang sempurna bagi kariernya setelah penampilannya yang gemilang di panggung dunia.
Romer telah tampil dalam 156 pertandingan untuk Tottenham sejak bergabung pada 2021 dan menjadi sosok kunci dalam skuad yang meraih gelar Liga Europa tahun lalu. Namun, catatan disiplinnya menjadi sorotan selama musim 2025-26, di mana ia menjalani empat kali skorsing terpisah.
Spurs bersiap menghadapi masa depan tanpa kaptennya
Manajer Tottenham, Roberto De Zerbi, telah memulai proses perombakan lini pertahanannya, yang membuat klub lebih terbuka untuk melepas Romero. Spurs tampil proaktif di bursa transfer, dengan mendatangkan Jan Paul van Hecke dari Brighton melalui kesepakatan senilai £52 juta serta merekrut rekan setim Romero di timnas Argentina, Marcos Senesi, secara gratis.
Fleksibilitas yang ditunjukkan Spurs dalam negosiasi ini sebagian besar disebabkan oleh akuisisi-akuisisi terbaru tersebut, yang memastikan skuad tidak kekurangan pemain di lini belakang. Meskipun kehilangan pemimpin sekelas Romero tentu bukanlah hal yang ideal, suntikan dana yang signifikan dari potensi penjualan tersebut akan memungkinkan De Zerbi untuk melanjutkan perombakan skuad tim utama.
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Bagi Inter, kemungkinan perekrutan Romero akan menjadi pernyataan niat yang kuat saat mereka berupaya mempertahankan gelar juara domestik dan bersaing di level tertinggi Eropa. Mereka mencari pemain dengan pengalaman khusus di level tertinggi, dan latar belakang Romero sebagai juara Piala Dunia menjadikannya kandidat yang ideal.
Negosiasi kemungkinan akan semakin intensif dalam beberapa hari ke depan, dengan Ausilio diperkirakan akan memimpin putaran pembicaraan baru dengan pejabat Spurs dalam waktu dekat. Dengan keinginan sang pemain yang tampaknya sudah mantap untuk kembali ke Italia, kini tanggung jawab ada pada kedua klub untuk mencapai kesepakatan mengenai harga akhir.
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