Direktur Espanyol Monchi terpaksa meminta maaf setelah mendukung bintang Barcelona Lamine Yamal untuk meraih Ballon d'Or

Monchi menegaskan dukungannya kepada Yamal murni berangkat dari kebanggaan nasional, bukan karena keberpihakan klub apa pun di tengah rivalitas Catalan. Merefleksikan kegaduhan yang dipicu komentarnya, ia mengakui di radio Spanyol: "Saya diberi sebuah pertanyaan, dan saya memicu sedikit kontroversi di kalangan fans Perico. Saya meminta maaf kepada siapa pun yang saya singgung."

Menjelaskan dilema yang diajukan kepadanya saat siaran itu, direktur olahraga tersebut menjelaskan: "Saya diberi pilihan Kylian Mbappe (Prancis), Harry Kane (Inggris), atau Lamine Yamal (Spanyol), dan saya memilih opsi Spanyol."