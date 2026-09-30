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Direktur Espanyol Monchi terpaksa meminta maaf setelah mendukung bintang Barcelona Lamine Yamal untuk meraih Ballon d'Or
Direktur olahraga picu reaksi keras Perico
Monchi langsung memicu kehebohan di kalangan pendukungnya sendiri setelah secara terbuka menjagokan bintang muda Barcelona itu untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam sepakbola. Dukungan tersebut dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rivalitas sekota yang berlangsung sengit dan mengakar dalam kultur sepakbola Catalan. Berusaha keras meredam kemarahan yang terus membesar, petinggi Espanyol itu bergerak cepat untuk menjelaskan konteks ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf tanpa syarat.
- Pressinphoto
Eksekutif menjelaskan pemilihan suara patriotik
Monchi menegaskan dukungannya kepada Yamal murni berangkat dari kebanggaan nasional, bukan karena keberpihakan klub apa pun di tengah rivalitas Catalan. Merefleksikan kegaduhan yang dipicu komentarnya, ia mengakui di radio Spanyol: "Saya diberi sebuah pertanyaan, dan saya memicu sedikit kontroversi di kalangan fans Perico. Saya meminta maaf kepada siapa pun yang saya singgung."
Menjelaskan dilema yang diajukan kepadanya saat siaran itu, direktur olahraga tersebut menjelaskan: "Saya diberi pilihan Kylian Mbappe (Prancis), Harry Kane (Inggris), atau Lamine Yamal (Spanyol), dan saya memilih opsi Spanyol."
'Saya seharusnya menunjuk siapa pun selain dia'
Episode itu menegaskan betapa sensitifnya nuansa seputar derby Barcelona, di mana memuji aset bintang dari rival sekota tetap menjadi hal yang benar-benar tabu. Mengakui bahwa ia salah membaca suasana di tribun, Monchi berkata: "Jelas, sebagai seorang Perico, saya seharusnya menyebut nama siapa pun selain dia."
Menegaskan kembali loyalitasnya kepada Espanyol, ia menambahkan: "Saya tidak melakukannya dengan niat buruk. Saya tahu apa arti memiliki perasaan sebagai Perico; saya sudah mengidentifikasikan diri dengannya sejak hari pertama dan merasakannya di jalanan. Jika saya menyinggung siapa pun, saya minta maaf, karena itu benar-benar hanya soal saya mengenakan bendera Spanyol."
- Getty Images Sport
Rivalitas lokal yang membara menanti saat reuni
Kontroversi ini pasti akan menambah panas pertemuan berikutnya antara kedua klub saat Espanyol menjamu Barcelona di RCDE Stadium pada 3 Januari. Yamal menghadapi laga ini sebagai salah satu sosok terdepan di sepak bola dunia, setelah baru-baru ini memimpin Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia dan mencatat rangkaian 40 pertandingan tanpa kekalahan yang masih berlanjut. Semua mata kini tertuju ke London pada 26 Oktober, ketika pemenang resmi penghargaan Bola Emas bergengsi itu akan dinobatkan.
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