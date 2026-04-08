Direktur Borussia Dortmund mengutip Jude Bellingham sebagai bukti bahwa klub raksasa Jerman itu bersedia mengeluarkan dana besar untuk merekrut pemain yang 'sempurna'

Meskipun Dortmund sering dianggap sebagai klub yang menganut prinsip "jual untuk beli", direktur pelaksana Ricken menunjuk pada perekrutan Bellingham sebagai bukti bahwa dewan direksi akan melanggar aturan mereka sendiri demi pemain istimewa. "Dalam dua tahun terakhir, kami telah menghabiskan banyak uang untuk pembelian pemain. Jika kita berpikir dalam konteks tersebut, penjualan memang diperlukan," kata Ricken kepada Bild. "Satu hal yang ingin saya tekankan: jika Anda menemukan pemain luar biasa yang sangat sesuai dengan profil yang dicari, maka transfer semacam itu jarang ditolak oleh manajemen, meskipun harganya sedikit melebihi anggaran."

Untuk mengilustrasikan poinnya, Ricken kembali menyoroti transfer yang membawa bintang Inggris itu ke Signal Iduna Park dari Birmingham City. "Kami punya contohnya sendiri: Jude Bellingham. BVB merekrutnya saat berusia 16 tahun di tengah pandemi Corona. Dari divisi kedua. Dengan biaya yang tidak sedikit [€30 juta]. Namun, ide sudah ada, argumen sudah ada, dan keyakinan pun ada. Itulah mengapa BVB melakukannya saat itu. Dan hal yang sama berlaku sekarang. Untuk pemain top yang sangat cocok dengan kami, kami pasti juga akan menemukan solusi kreatif."