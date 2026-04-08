Direktur Borussia Dortmund mengutip Jude Bellingham sebagai bukti bahwa klub raksasa Jerman itu bersedia mengeluarkan dana besar untuk merekrut pemain yang 'sempurna'
Rencana Aksi Bellingham untuk transfer di masa depan
Meskipun Dortmund sering dianggap sebagai klub yang menganut prinsip "jual untuk beli", direktur pelaksana Ricken menunjuk pada perekrutan Bellingham sebagai bukti bahwa dewan direksi akan melanggar aturan mereka sendiri demi pemain istimewa. "Dalam dua tahun terakhir, kami telah menghabiskan banyak uang untuk pembelian pemain. Jika kita berpikir dalam konteks tersebut, penjualan memang diperlukan," kata Ricken kepada Bild. "Satu hal yang ingin saya tekankan: jika Anda menemukan pemain luar biasa yang sangat sesuai dengan profil yang dicari, maka transfer semacam itu jarang ditolak oleh manajemen, meskipun harganya sedikit melebihi anggaran."
Untuk mengilustrasikan poinnya, Ricken kembali menyoroti transfer yang membawa bintang Inggris itu ke Signal Iduna Park dari Birmingham City. "Kami punya contohnya sendiri: Jude Bellingham. BVB merekrutnya saat berusia 16 tahun di tengah pandemi Corona. Dari divisi kedua. Dengan biaya yang tidak sedikit [€30 juta]. Namun, ide sudah ada, argumen sudah ada, dan keyakinan pun ada. Itulah mengapa BVB melakukannya saat itu. Dan hal yang sama berlaku sekarang. Untuk pemain top yang sangat cocok dengan kami, kami pasti juga akan menemukan solusi kreatif."
Dari Birmingham City ke Borussia Dortmund
Pada tahun 2020, Dortmund mendatangkan pemain yang saat itu berusia 17 tahun dari Birmingham dengan biaya awal sebesar £25 juta, menjadikannya remaja termahal dalam sejarah sepak bola pada saat itu. Raksasa Bundesliga itu rela merogoh kocek dalam-dalam untuk merekrutnya meskipun Bellingham baru menghabiskan satu musim di level senior, dengan tampil dalam 41 pertandingan Championship untuk Birmingham. Transisi tersebut begitu signifikan hingga Birmingham City secara kontroversial memensiunkan jersey nomor 22 miliknya, sebuah langkah yang pada akhirnya terbukti tepat seiring Bellingham berkembang menjadi gelandang kelas dunia selama tiga tahun di Jerman sebelum pindah ke Real Madrid dengan rekor transfer yang memecahkan rekor.
Gelandang tersebut dan keluarganya memiliki ikatan yang begitu kuat dengan Dortmund sehingga adik laki-lakinya, Jobe, memilih untuk bergabung dengan klub Jerman tersebut musim panas lalu dari Sunderland. Namun, musim debut pemain berusia 20 tahun itu tidak berjalan mulus, karena ia baru tampil sebagai starter dalam 14 dari 26 pertandingan Bundesliga yang telah ia ikuti sejauh ini.
Perombakan skuad dan pencarian kreativitas
Dengan hengkangnya Sebastian Kehl dan kedatangan Ole Book sebagai direktur olahraga baru, Dortmund berencana mengubah pendekatan mereka. Ricken ingin melihat lebih banyak "kecepatan, keberanian, dan agresivitas" dalam bursa transfer, terutama setelah kepergian pemain seperti Julian Brandt dan Niklas Süle pada musim panas lalu.
"Kreativitas dan kemampuan mencetak gol Julian Brandt harus digantikan; kami menyadari hal itu dalam keputusan kami. Tentu saja, kami mencari pemain serang yang berkualitas, dapat membantu kami segera, dan tidak memerlukan biaya transfer yang fantastis. Di lini belakang, Niklas Sule akan meninggalkan kami, dan Emre Can absen lebih lama. Dalam hal itu, kami juga sedang mempertimbangkan hal tersebut."
Ricken juga memberikan dukungan penuh kepada pelatih kepala Niko Kovac, mengonfirmasi bahwa ia akan memimpin tim musim depan. "Ya. Tentu saja. Tanpa dia, kami tidak akan berada di posisi kedua, karena pertama, dia telah menstabilkan tim dan kedua, dia membawa kami ke Liga Champions musim lalu. Niko sangat cocok dengan klub kami. Saat ini sedang terbentuk sebuah kelompok bersama Niko, bersama Ole, bersama Carsten [Cramer], bersama Matthias Sammer, bersama tim pemandu bakat dan akademi, di mana terdapat rasa saling percaya yang penuh. Anda bisa merasakan energi baru, semangat optimisme, dan kepercayaan diri."
Kebuntuan seputar kontrak Nico Schlotterbeck
Namun, bukan hanya soal perekrutan yang harus dikhawatirkan Dortmund. Masa depan bek andalan Nico Schlotterbeck tetap menjadi topik hangat. Mengingat pemain timnas Jerman itu belum memutuskan masa depannya bersama klub dalam jangka panjang, bahkan sampai membantah secara terbuka laporan bahwa telah terjadi terobosan dalam negosiasi, Ricken menanggapi negosiasi yang sedang berlangsung dan kemungkinan kepergiannya pada musim panas nanti.
"Saya sudah beberapa kali berbicara dengan Nico. Saya merasa cukup bisa memahami bahwa Nico membutuhkan waktu untuk merenungkan beberapa hal. Hal itu tidaklah aneh mengingat situasi kontraknya dan statusnya sebagai pemain kelas atas," kata Ricken. Ia juga menampik gagasan untuk menetapkan batas waktu publik bagi sang bek, seperti yang disarankan oleh beberapa pakar.