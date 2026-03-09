Direktur Bayern Munich mengonfirmasi bahwa pembicaraan kontrak dengan bek sayap 'ditunda' meskipun klub raksasa Bundesliga berharap untuk perpanjangan kontrak

Inti dari masalah ini tampaknya terletak pada perbedaan yang signifikan dalam ekspektasi gaji antara pihak pemain dan dewan klub. Laporan menunjukkan bahwa Laimer, yang saat ini mendapatkan gaji antara €8 juta dan €9 juta per tahun, meminta kenaikan gaji yang signifikan. Dengan gelandang ini akan merayakan ulang tahun ke-29 pada bulan Mei, perwakilannya dilaporkan menargetkan kesepakatan senilai sekitar €15 juta per tahun termasuk bonus, menganggap ini sebagai kesempatan terakhirnya untuk kontrak karier besar.

Bayern, bagaimanapun, enggan memenuhi tuntutan tersebut karena mereka berusaha mempertahankan struktur gaji yang berkelanjutan. Untuk memberikan konteks, pemain bintang Luis Diaz dan Michael Olise dilaporkan mendapatkan gaji sekitar €14 juta dan €13 juta masing-masing. Pihak manajemen di Allianz Arena dilaporkan waspada terhadap peningkatan gaji melebihi batas yang telah ditetapkan untuk bek sayap andalan mereka.