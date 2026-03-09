getty
Direktur Bayern Munich mengonfirmasi bahwa pembicaraan kontrak dengan bek sayap 'ditunda' meskipun klub raksasa Bundesliga berharap untuk perpanjangan kontrak
Pembicaraan mencapai deadlock.
Berbicara di Bandara Munich menjelang perjalanan klub ke Liga Champions untuk menghadapi Atalanta, Eberl terbuka mengenai situasi terkini terkait pemain berusia 28 tahun tersebut, yang masih memiliki sisa kontrak lebih dari setahun dengan raksasa Jerman. “Kami ingin memperpanjang kontrak dengan Konny. Pembicaraan telah dilakukan, saat ini sedang ditunda,” kata direktur olahraga tersebut. Ia dengan cepat menepis spekulasi tentang ketegangan antara klub dan pemain, menambahkan bahwa situasi tersebut “juga tidak buruk, tanpa dendam dan tanpa niat jahat.”
Kesenjangan keuangan yang signifikan
Inti dari masalah ini tampaknya terletak pada perbedaan yang signifikan dalam ekspektasi gaji antara pihak pemain dan dewan klub. Laporan menunjukkan bahwa Laimer, yang saat ini mendapatkan gaji antara €8 juta dan €9 juta per tahun, meminta kenaikan gaji yang signifikan. Dengan gelandang ini akan merayakan ulang tahun ke-29 pada bulan Mei, perwakilannya dilaporkan menargetkan kesepakatan senilai sekitar €15 juta per tahun termasuk bonus, menganggap ini sebagai kesempatan terakhirnya untuk kontrak karier besar.
Bayern, bagaimanapun, enggan memenuhi tuntutan tersebut karena mereka berusaha mempertahankan struktur gaji yang berkelanjutan. Untuk memberikan konteks, pemain bintang Luis Diaz dan Michael Olise dilaporkan mendapatkan gaji sekitar €14 juta dan €13 juta masing-masing. Pihak manajemen di Allianz Arena dilaporkan waspada terhadap peningkatan gaji melebihi batas yang telah ditetapkan untuk bek sayap andalan mereka.
Eberl tetap tenang meskipun terjadi kebuntuan.
Meskipun saat ini belum ada kemajuan, Eberl tetap optimis bahwa solusi akhirnya dapat ditemukan. Ia mengakui bahwa kedua belah pihak memiliki perspektif masing-masing mengenai apa yang dianggap sebagai kesepakatan yang adil di pasar saat ini. "Anda punya ide, pihak lain punya ide, dan keduanya harus bisa diselaraskan dengan cara tertentu. Saat ini belum bisa, tapi itu bukan hal yang buruk," jelas direktur olahraga tersebut saat membahas situasi saat ini.
Eberl bukanlah orang yang asing dengan negosiasi yang sulit, setelah baru-baru ini berhasil melewati proses perpanjangan kontrak yang rumit dengan bek Prancis Dayot Upamecano. Komentar publiknya menunjukkan pendekatan yang tenang dalam menangani situasi Laimer, dengan memprioritaskan kontribusi pemain di lapangan daripada gangguan di luar lapangan.
Fokus tetap pada lapangan.
Kemampuan serba bisa dan etos kerja Laimer telah membuatnya menjadi favorit di bawah asuhan Vincent Kompany, dan fokus utama klub saat ini adalah memastikan dia tetap bugar untuk fase krusial musim ini. "Kami sangat senang dia ada di sini, dia sudah sehat kembali, dan sekarang tersedia untuk pertandingan," kata Eberl mengakhiri.
Saat Bayern bersiap untuk pertandingan krusial di Bundesliga dan Liga Champions, saga kontrak ini kemungkinan akan tetap berada di latar belakang. Meskipun status "ditunda" menunjukkan bahwa tidak ada terobosan segera yang diharapkan, baik klub maupun Laimer tampaknya puas membiarkan performanya di lapangan berbicara untuk saat ini. Apakah kedua belah pihak dapat menyeimbangkan selisih jutaan euro pada akhir tahun ini tetap menjadi pertanyaan besar di Munich.
