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SV Wehen Wiesbaden v FC Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Direktur Bayern Munich Max Eberl membuka peluang Joao Palhinha hengkang dengan status pinjaman di tengah minat Newcastle

Transfers
J. Palhinha
Bayern Munich
Bundesliga
Newcastle United
Premier League

Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, mengisyaratkan bahwa raksasa Jerman itu bisa terbuka untuk menyetujui kepergian Joao Palhinha dengan status pinjaman sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Gelandang Portugal itu menghadapi masa depan yang tidak pasti di Allianz Arena ketika sejumlah klub Premier League meningkatkan upaya mereka untuk merekrutnya.

  • Bayern terbuka untuk kesepakatan peminjaman Palhinha

    Bayern melunakkan sikapnya terkait masa depan Palhinha, dengan Eberl mengisyaratkan bahwa kepindahan dengan status pinjaman tetap menjadi kemungkinan yang jelas. Meski preferensi awal klub adalah penjualan permanen untuk menutup kembali investasi besar mereka, petinggi di Bavaria tampaknya semakin bersedia mempertimbangkan struktur alternatif untuk memfasilitasi kepergian pemain berusia 31 tahun itu. Eberl membahas situasi tersebut secara langsung, dengan menjelaskan bahwa klub tidak menutup kemungkinan jenis kesepakatan apa pun selama syarat finansialnya tepat bagi semua pihak yang terlibat.

    "Saya tidak pernah mengatakan itu [hanya permanen]. Kami harus melihatnya. Ada banyak kemungkinan berbeda saat ini. Bisa saja seseorang mengatakan: kami siap membayar biaya peminjaman yang tinggi, lalu Anda berkata: oke kami harus menerimanya. Saya tidak bisa memaksa Joao ke klub tertentu, dan Joao tidak bisa memberi tahu kami: saya hanya akan pergi ke klub tertentu, dan klub lain juga tidak bisa memberi tahu kami: saya hanya akan menawarkan ini kepada Anda dan tidak ada yang lain. Pembicaraan berlangsung di antara 3 pihak. Dan itu harus cocok untuk semua orang," kata Eberl.

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    Pembicaraan dengan Villa gagal saat Newcastle ikut dalam perburuan

    Aston Villa sempat muncul sebagai yang terdepan dalam perburuan tanda tangan Palhinha, dengan memulai pembicaraan formal dengan juara Bundesliga itu pada awal musim panas ini. Namun, negosiasi tersebut tampaknya menemui kendala. Eberl mengonfirmasi gagalnya pembicaraan itu pada Jumat, dengan mengakui bahwa Villa menghubungi mereka terkait Palhinha, tetapi mereka belum menemukan kesepakatan. Kegagalan mencapai kesepakatan dengan tim asuhan Unai Emery itu membuat klub-klub peminat lain di kasta tertinggi Inggris waspada.

    Newcastle United kini dilaporkan siap membajak transfer tersebut saat mereka berupaya memperkuat opsi lini tengah di bawah manajer baru Matthias Jaissle. Newcastle sangat membutuhkan tambahan kekuatan setelah kepergian personel-personel kunci lebih awal di bursa transfer ini. Berbeda dengan pendekatan Villa yang berfokus pada pinjaman, laporan menyebut klub Tyneside itu bisa jadi sedang menyiapkan paket yang lebih menarik untuk memenuhi tuntutan Bayern, dengan potensi menawarkan kontrak tiga tahun kepada pemain internasional Portugal itu demi mengamankan pengalamannya di lini tengah.

  • Perombakan lini tengah di Newcastle

    Ketertarikan dari St James' Park datang pada momen krusial bagi Jaissle, yang sedang mempersiapkan musim pertamanya menangani klub Premier League tersebut. Newcastle melihat kedalaman lini tengahnya berkurang secara signifikan, dan prospek menambah pemain papan atas yang sudah terbukti seperti Palhinha dipandang sebagai prioritas. Tim rekrutmen klub menyadari perlunya sosok fisik di depan empat bek, peran yang dijalankan Palhinha dengan sangat baik selama waktunya di Craven Cottage dan masa singkatnya di London Utara.

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    Menemukan kecocokan yang tepat untuk tiga pihak

    Seiring tenggat waktu yang semakin dekat, tekanan makin besar bagi semua pihak untuk mencapai kesepakatan. Bayern sedang menyeimbangkan kebutuhan untuk mendapatkan biaya transfer tinggi dengan realitas posisi Palhinha saat ini di skuad, sementara sang pemain sendiri ingin menemukan tujuan di mana ia akan menjadi figur sentral. Dengan Newcastle tampaknya siap beralih ke tawaran permanen, mereka mungkin berada di posisi yang lebih unggul dibanding para rival yang dibatasi oleh aturan financial fair play. Namun, kemungkinan peminjaman bernilai tinggi dengan opsi atau kewajiban untuk membeli masih terbuka jika penjualan langsung tidak bisa dirampungkan.

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