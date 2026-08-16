Direktur Bayern Munich Max Eberl membuka peluang Joao Palhinha hengkang dengan status pinjaman di tengah minat Newcastle

Bayern melunakkan sikapnya terkait masa depan Palhinha, dengan Eberl mengisyaratkan bahwa kepindahan dengan status pinjaman tetap menjadi kemungkinan yang jelas. Meski preferensi awal klub adalah penjualan permanen untuk menutup kembali investasi besar mereka, petinggi di Bavaria tampaknya semakin bersedia mempertimbangkan struktur alternatif untuk memfasilitasi kepergian pemain berusia 31 tahun itu. Eberl membahas situasi tersebut secara langsung, dengan menjelaskan bahwa klub tidak menutup kemungkinan jenis kesepakatan apa pun selama syarat finansialnya tepat bagi semua pihak yang terlibat.

"Saya tidak pernah mengatakan itu [hanya permanen]. Kami harus melihatnya. Ada banyak kemungkinan berbeda saat ini. Bisa saja seseorang mengatakan: kami siap membayar biaya peminjaman yang tinggi, lalu Anda berkata: oke kami harus menerimanya. Saya tidak bisa memaksa Joao ke klub tertentu, dan Joao tidak bisa memberi tahu kami: saya hanya akan pergi ke klub tertentu, dan klub lain juga tidak bisa memberi tahu kami: saya hanya akan menawarkan ini kepada Anda dan tidak ada yang lain. Pembicaraan berlangsung di antara 3 pihak. Dan itu harus cocok untuk semua orang," kata Eberl.