Berbicara soal para kreator peluang, Al-Ettifaq memiliki salah satu yang paling menonjol, yakni Abdulhakim Maghfuri, pemilik kaki kiri istimewa yang ia gunakan untuk menebar sihirnya pada musim ini di Liga Joy untuk Elite.
Maghfuri dianggap sebagai salah satu rekrutan terbaik Al-Ettifaq pada musim ini, setelah klub itu mengontraknya pada periode transfer musim panas lalu, menyusul penampilan gemilangnya bersama tim Al-Taawoun U-18.
Maghfuri sukses menciptakan 4 gol pada musim ini di Liga Saudi U-21, yang terakhir pada pekan lalu kontra Al-Ansar, sehingga menjadikannya salah satu kreator gol terbanyak hingga saat ini.
Maghfuri juga tak absen dalam urusan mencetak gol, di mana ia membukukan dua gol untuk Al-Ettifaq pada musim ini di Liga Joy untuk Elite, yang terakhir melawan Neom pada dua pekan lalu.
Pemain muda itu akan berupaya melanjutkan penampilan gemilangnya, terlebih laga berikutnya merupakan big match pekan kesepuluh, menghadapi Al-Ahli, pemilik peringkat kedua di klasemen.