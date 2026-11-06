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علي المهداوي لاعب فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
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Dipimpin sang pesihir Al Hilal: 5 talenta yang layak disaksikan di pekan kesepuluh Liga Elite Roshn

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 vs Al Riyadh U21
Al Nassr U21
Al Riyadh U21
Al Hilal U21 vs Damac U21
Al Hilal U21
Damac U21
Al Orobah U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Orobah U21
Al Qadisiyah U21
Al Ansar U21 vs Al Ittihad U21
Al Ansar U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21 vs Al Ettifaq U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Arab Saudi

Bintang-bintang muda bersinar di langit Liga Saudi U-21

Para penggemar sepakbola Saudi akan menyaksikan banyak bakat istimewa pada pekan kesepuluh Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21).

Pekan kesepuluh Liga Joy Elite akan menyuguhkan pertandingan-pertandingan yang sangat sengit, dan tidak diragukan lagi yang paling menonjol adalah laga derby ibu kota Saudi antara Al Nassr dan Al Riyadh, serta big match pekan ini antara Al Ahli dan Al Ittifaq.

  • Battal Al-Harbi: pemuncak daftar pencetak gol ibu kota

    Saat berbicara tentang pencetak gol dalam derbi ibu kota, tidak diragukan lagi semua mata akan tertuju pada Abdulrahman Al-Anzi, penyerang Al-Nassr, yang tampil cemerlang pada musim ini, bahkan ia telah mencetak 5 gol sejauh ini.

    Namun ada pemain lain dalam derbi yang juga mencetak 5 gol, yaitu Bitaal Al-Harthi, penyerang Al-Riyadh, yang juga menampilkan performa bagus pada musim ini di Liga Pro Saudi.

    Hanya saja, Al-Harthi absen mencetak gol dalam dua pekan terakhir, saat meraih kemenangan atas Al-Kholood dengan skor tanpa balas, kemudian atas Al-Hazm dengan hasil yang sama.

    Sebesar apa pun absennya mencetak gol ini menjadi hal negatif bagi pemain muda tersebut, namun hal itu akan memberinya motivasi tambahan untuk bersinar dan kembali mencetak gol, terutama melawan tim kuat sekelas Al-Nassr, dan dalam derbi ibu kota Arab Saudi.

  • Nawaf Al-Jadaani

    Beralih ke Al-Ittihad, tak ada nama lain yang bisa disebut sebagai pencetak gol selain Ammar Al-Ghamdi yang menempati peringkat keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak pada musim ini di Liga Elite Joy, dengan koleksi 7 gol.

    Namun, Al-Ittihad memiliki pemain lain yang punya naluri mencetak gol, yaitu Nawaf Al-Jadaani yang telah mencetak dua gol bersama tim asal Jeddah itu sepanjang musim ini.

    Memang benar Al-Jadaani tidak mencetak gol dalam laga derbi terakhir melawan Al-Ahli, tetapi ia menebar ancaman besar melalui pergerakannya yang istimewa, sebelum akhirnya menyia-nyiakan peluang satu lawan satu yang sempurna dan semestinya bisa menjadi mahkota atas kerja kerasnya.

    Al-Jadaani akan berupaya menebus peluang matang tersebut saat menghadapi Al-Ansar, apalagi lawan yang dihadapi merupakan tim juru kunci klasemen, dengan gawang yang sudah kebobolan 14 gol dalam 7 pertandingan.

  • Mohannad Al-Jaizani: Topskor Al-Qadsiah

    Pada pekan lalu, Al-Qadsiah mengalami kekalahan mengejutkan dari Al-Najma dengan skor 2-3, namun mereka mendapatkan seorang penyerang baru yang terus mengukuhkan posisinya, yaitu Muhannad Al-Jizani yang mencetak dua gol untuk timnya.

    Dengan dwigol tersebut, Al-Jizani mencapai gol keempatnya pada musim ini di Liga Elite Joy, sehingga menjadikannya pencetak gol terbanyak Al-Qadsiah, mengungguli dua bintang Basil Abadi dan Fahad Al-Shammari.

    Pada musim lalu, Al-Jizani bermain bersama tim Al-Qadsiah U-18, tetapi penampilannya yang istimewa dan naluri mencetak golnya yang tinggi membuatnya cepat berpindah ke tim U-21.

    Pemain muda itu akan berupaya membuktikan kelayakannya atas kepercayaan tersebut, saat Al-Qadsiah bertandang ke markas Al-Orobah, terlebih lagi karena lawan sedang kesulitan pada musim ini, di mana mereka menempati peringkat kedua puluh dengan hanya meraih 4 poin.

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  • Ali Al-Mahdawi: Sang Penyihir Al Hilal

    Dengan kembalinya Al Hilal, muncul nama sejumlah pencetak gol di klub ibu kota tersebut, seperti Louai Al Obeidi dan Turki Al Ghamdi. Namun, ada sosok yang tanpanya kedua pemain ini tidak akan mampu bersinar, yakni sang penyihir Ali Al Mahdawi.

    Al Mahdawi memang belum mencetak gol sepanjang musim ini, tetapi ia telah mengukuhkan diri sebagai salah satu kreator gol terbaik, bukan hanya di Al Hilal, melainkan juga di Liga Saudi U-21.

    Al Mahdawi menciptakan 3 assist pada musim ini di Liga Joy Elite, memanfaatkan kecepatannya yang luar biasa serta kaki kanannya yang piawai mengirim umpan akurat kepada para pencetak gol timnya.

    Al Mahdawi akan terus menebarkan sihirnya ketika "Sang Pemimpin" kembali berlaga menghadapi Damac, setelah absen pada pekan lalu.

  • Abdelhakim Maghfouri

    Berbicara soal para kreator peluang, Al-Ettifaq memiliki salah satu yang paling menonjol, yakni Abdulhakim Maghfuri, pemilik kaki kiri istimewa yang ia gunakan untuk menebar sihirnya pada musim ini di Liga Joy untuk Elite.

    Maghfuri dianggap sebagai salah satu rekrutan terbaik Al-Ettifaq pada musim ini, setelah klub itu mengontraknya pada periode transfer musim panas lalu, menyusul penampilan gemilangnya bersama tim Al-Taawoun U-18.

    Maghfuri sukses menciptakan 4 gol pada musim ini di Liga Saudi U-21, yang terakhir pada pekan lalu kontra Al-Ansar, sehingga menjadikannya salah satu kreator gol terbanyak hingga saat ini.

    Maghfuri juga tak absen dalam urusan mencetak gol, di mana ia membukukan dua gol untuk Al-Ettifaq pada musim ini di Liga Joy untuk Elite, yang terakhir melawan Neom pada dua pekan lalu.

    Pemain muda itu akan berupaya melanjutkan penampilan gemilangnya, terlebih laga berikutnya merupakan big match pekan kesepuluh, menghadapi Al-Ahli, pemilik peringkat kedua di klasemen.