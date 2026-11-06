Saat berbicara tentang pencetak gol dalam derbi ibu kota, tidak diragukan lagi semua mata akan tertuju pada Abdulrahman Al-Anzi, penyerang Al-Nassr, yang tampil cemerlang pada musim ini, bahkan ia telah mencetak 5 gol sejauh ini.

Namun ada pemain lain dalam derbi yang juga mencetak 5 gol, yaitu Bitaal Al-Harthi, penyerang Al-Riyadh, yang juga menampilkan performa bagus pada musim ini di Liga Pro Saudi.

Hanya saja, Al-Harthi absen mencetak gol dalam dua pekan terakhir, saat meraih kemenangan atas Al-Kholood dengan skor tanpa balas, kemudian atas Al-Hazm dengan hasil yang sama.

Sebesar apa pun absennya mencetak gol ini menjadi hal negatif bagi pemain muda tersebut, namun hal itu akan memberinya motivasi tambahan untuk bersinar dan kembali mencetak gol, terutama melawan tim kuat sekelas Al-Nassr, dan dalam derbi ibu kota Arab Saudi.