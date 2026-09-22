Penyerang Chelsea Estevao merayakan kembalinya dia secara resmi ke tim nasional Brasil dalam sebuah konferensi pers di Brisbane, Australia. Pemain berusia 19 tahun itu masuk dalam skuad Carlo Ancelotti untuk FIFA Super Date mendatang, yang menampilkan dua laga persahabatan melawan Australia dan satu pertandingan kontra India.

Pemanggilan itu menandai inklusi internasional pertamanya sejak mengalami robekan hamstring kanan yang parah saat bermain untuk Chelsea pada April 2026.

Meski menjalani perawatan konservatif di mantan klubnya, Palmeiras, winger itu gagal ambil bagian di Piala Dunia FIFA 2026.



