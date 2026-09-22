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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Dipilih Ancelotti!' - Estevao pecah kebisuan soal penderitaan di Piala Dunia setelah comeback mengejutkan ke timnas Brasil

Brazil
Estevao
Australia vs Brazil
Australia
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Australia vs Brazil

Winger Chelsea Estevao mengungkapkan rasa syukur yang sangat besar setelah kembali ke tim nasional Brasil untuk laga-laga persahabatan mendatang melawan Australia dan India. Remaja itu bercerita tentang keberhasilannya mengatasi kepedihan akibat cedera parah yang membuatnya absen dari Piala Dunia 2026.

  • Estevao kembali dengan gemilang ke skuad Brasil

    Penyerang Chelsea Estevao merayakan kembalinya dia secara resmi ke tim nasional Brasil dalam sebuah konferensi pers di Brisbane, Australia. Pemain berusia 19 tahun itu masuk dalam skuad Carlo Ancelotti untuk FIFA Super Date mendatang, yang menampilkan dua laga persahabatan melawan Australia dan satu pertandingan kontra India.

    Pemanggilan itu menandai inklusi internasional pertamanya sejak mengalami robekan hamstring kanan yang parah saat bermain untuk Chelsea pada April 2026.

    Meski menjalani perawatan konservatif di mantan klubnya, Palmeiras, winger itu gagal ambil bagian di Piala Dunia FIFA 2026.


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    Winger soroti ketangguhan dan dukungan keluarga di tengah penderitaan akibat cedera

    Berbicara kepada wartawan, Estevao merefleksikan secara terbuka sulitnya secara emosional menyaksikan Piala Dunia dari pinggir lapangan. Mantan bintang akademi Cruzeiro itu memuji keluarganya dan keyakinan agamanya karena menjaga kekuatan mentalnya sepanjang proses pemulihan.

    Ia menegaskan bahwa fokus pada progres harian membantunya mengatasi beban mental karena absen dari turnamen besar.

    “Keluarga saya sangat fundamental bagi saya selama periode cedera ini, yang tidak terlalu mudah bagi seorang atlet,” kata Estevao. “Kami kehilangan momen yang sangat spesial, tetapi mereka selalu berada di sisi saya. Saya juga banyak menggunakan kata resiliensi, menghadapi setiap hari, melupakan apa yang terjadi, dan fokus pada masa depan.”

  • Penyerang menganggap pemilihannya oleh Carlo Ancelotti sebagai motivasi

    Sebelum mengalami kemunduran akibat cedera, Estevao menikmati start internasional yang luar biasa di bawah Ancelotti, dengan mencetak gol ke gawang Chile, Korea Selatan, Senegal, dan Tunisia. Menanggapi ambisinya untuk kembali merebut peran starter bersama Rodrygo dan Vinicius Junior, remaja itu menepis klaim bahwa ia merasa cemas.

    Sebaliknya, ia menggambarkan bekerja di bawah Ancelotti sebagai sebuah keistimewaan tersendiri yang mendorong standarnya dalam berlatih setiap hari.

    “Saya rasa itu bukan kecemasan, saya pikir itu sebuah keistimewaan,” jelas Estevao. “Setiap pemain yang dipilih di sini adalah orang yang beruntung. Dipilih oleh Ancelotti adalah sebuah keistimewaan bagi saya. Saya melihat ini sebagai motivasi untuk memberikan yang terbaik setiap hari dalam latihan dan pertandingan.”

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    Brasil bersiap untuk dua laga melawan Australia dan bentrok kontra India

    Estevao akan berusaha memberi dampak instan saat Brasil memulai tur mereka melawan Australia pada Jumat di Queensland Country Bank Stadium, Townsville. Brasil kemudian akan menghadapi Australia lagi pada 29 September di Suncorp Stadium, Brisbane.

    Tim asuhan Ancelotti menutup jadwal internasional mereka pada 3 Oktober melawan India di Salt Lake Stadium, Kolkata.

    Estevao bertujuan memperkuat posisinya sebagai figur inti dalam siklus baru Brasil.

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