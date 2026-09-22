AFP
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'Dipilih Ancelotti!' - Estevao pecah kebisuan soal penderitaan di Piala Dunia setelah comeback mengejutkan ke timnas Brasil
Estevao kembali dengan gemilang ke skuad Brasil
Penyerang Chelsea Estevao merayakan kembalinya dia secara resmi ke tim nasional Brasil dalam sebuah konferensi pers di Brisbane, Australia. Pemain berusia 19 tahun itu masuk dalam skuad Carlo Ancelotti untuk FIFA Super Date mendatang, yang menampilkan dua laga persahabatan melawan Australia dan satu pertandingan kontra India.
Pemanggilan itu menandai inklusi internasional pertamanya sejak mengalami robekan hamstring kanan yang parah saat bermain untuk Chelsea pada April 2026.
Meski menjalani perawatan konservatif di mantan klubnya, Palmeiras, winger itu gagal ambil bagian di Piala Dunia FIFA 2026.
- Getty Images Sport
Winger soroti ketangguhan dan dukungan keluarga di tengah penderitaan akibat cedera
Berbicara kepada wartawan, Estevao merefleksikan secara terbuka sulitnya secara emosional menyaksikan Piala Dunia dari pinggir lapangan. Mantan bintang akademi Cruzeiro itu memuji keluarganya dan keyakinan agamanya karena menjaga kekuatan mentalnya sepanjang proses pemulihan.
Ia menegaskan bahwa fokus pada progres harian membantunya mengatasi beban mental karena absen dari turnamen besar.
“Keluarga saya sangat fundamental bagi saya selama periode cedera ini, yang tidak terlalu mudah bagi seorang atlet,” kata Estevao. “Kami kehilangan momen yang sangat spesial, tetapi mereka selalu berada di sisi saya. Saya juga banyak menggunakan kata resiliensi, menghadapi setiap hari, melupakan apa yang terjadi, dan fokus pada masa depan.”
Penyerang menganggap pemilihannya oleh Carlo Ancelotti sebagai motivasi
Sebelum mengalami kemunduran akibat cedera, Estevao menikmati start internasional yang luar biasa di bawah Ancelotti, dengan mencetak gol ke gawang Chile, Korea Selatan, Senegal, dan Tunisia. Menanggapi ambisinya untuk kembali merebut peran starter bersama Rodrygo dan Vinicius Junior, remaja itu menepis klaim bahwa ia merasa cemas.
Sebaliknya, ia menggambarkan bekerja di bawah Ancelotti sebagai sebuah keistimewaan tersendiri yang mendorong standarnya dalam berlatih setiap hari.
“Saya rasa itu bukan kecemasan, saya pikir itu sebuah keistimewaan,” jelas Estevao. “Setiap pemain yang dipilih di sini adalah orang yang beruntung. Dipilih oleh Ancelotti adalah sebuah keistimewaan bagi saya. Saya melihat ini sebagai motivasi untuk memberikan yang terbaik setiap hari dalam latihan dan pertandingan.”
- AFP
Brasil bersiap untuk dua laga melawan Australia dan bentrok kontra India
Estevao akan berusaha memberi dampak instan saat Brasil memulai tur mereka melawan Australia pada Jumat di Queensland Country Bank Stadium, Townsville. Brasil kemudian akan menghadapi Australia lagi pada 29 September di Suncorp Stadium, Brisbane.
Tim asuhan Ancelotti menutup jadwal internasional mereka pada 3 Oktober melawan India di Salt Lake Stadium, Kolkata.
Estevao bertujuan memperkuat posisinya sebagai figur inti dalam siklus baru Brasil.
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