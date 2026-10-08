'Diperlakukan seperti properti belaka' - Benin diduga tidak diberi jersey, foto, dan bagian pendapatan setelah laga melawan Argentina

Ketegangan di balik layar diungkap oleh jurnalis investigasi Romain Molina melalui akun X resminya.

Merinci serangkaian pembatasan berat yang diberlakukan terhadap kubu tim tamu oleh federasi tuan rumah dan penyelenggara acara, Molina menulis: "Begini 'rasa hormat' dari Federasi Argentina (dan para pemain) terhadap Benin: tidak ada bonus, tidak satu centime pun dikembalikan dari pendapatan yang dihasilkan, tidak ada pertukaran jersey, tidak ada satu foto pun, dan dilarang masuk ke koridor Argentina!

"Semuanya dilakukan untuk berbisnis di atas penderitaan mereka yang diperlakukan hanya sebagai figuran."