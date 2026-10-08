AFP
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'Diperlakukan seperti properti belaka' - Benin diduga tidak diberi jersey, foto, dan bagian pendapatan setelah laga melawan Argentina
Tim tamu mendapat sambutan dingin usai pertandingan
Pemusatan latihan tim nasional Benin dilaporkan dibuat kecewa oleh perlakuan yang mereka terima setelah laga persahabatan internasional melawan Argentina di Estadio Monumental. Laga yang sarat emosi di Buenos Aires itu menjadi panggung megah bagi tuan rumah untuk merayakan karier internasional Messi yang penuh kisah. Namun begitu peluit akhir dibunyikan, tim asuhan Gernot Rohr itu mendapati diri mereka benar-benar ditutup aksesnya, tanpa diberi kesempatan apa pun untuk berbaur dengan lawan mereka yang termasyhur.
- AFP
Jurnalis mengungkap pembatasan logistik yang meluas
Ketegangan di balik layar diungkap oleh jurnalis investigasi Romain Molina melalui akun X resminya.
Merinci serangkaian pembatasan berat yang diberlakukan terhadap kubu tim tamu oleh federasi tuan rumah dan penyelenggara acara, Molina menulis: "Begini 'rasa hormat' dari Federasi Argentina (dan para pemain) terhadap Benin: tidak ada bonus, tidak satu centime pun dikembalikan dari pendapatan yang dihasilkan, tidak ada pertukaran jersey, tidak ada satu foto pun, dan dilarang masuk ke koridor Argentina!
"Semuanya dilakukan untuk berbisnis di atas penderitaan mereka yang diperlakukan hanya sebagai figuran."
Kontroversi memperparah ketidakpuasan terkait perjalanan sebelumnya
Sikap cuek seusai pertandingan itu hanya menambah kemarahan yang kian membesar di kubu tim tamu, setelah sebelumnya muncul keluhan soal buruknya pengaturan perjalanan dan hotel di Buenos Aires. Laporan menyebut tim Afrika itu juga tidak diberi kompensasi finansial apa pun dari laga ekshibisi yang tiketnya habis terjual tersebut, sehingga para pemain dan staf merasa sangat dirugikan oleh keseluruhan penyelenggaraan acara ini. Hal itu menutup dengan pahit sebuah laga ekshibisi yang sebelumnya dipromosikan sebagai perayaan sepakbola, dengan tuan rumah tampil dominan di lapangan untuk meraih kemenangan mudah 3-0.
- AFP
Tim Afrika itu memfokuskan kembali tujuan kompetitifnya
Setelah menjalani perjalanan lintas Atlantik yang mengecewakan, Rohr harus segera membangkitkan skuadnya menjelang laga kualifikasi Piala Afrika yang akan datang. Staf teknis Benin perlu mengatasi kelengahan besar di lini belakang setelah kebobolan tiga gol tanpa balas pada babak kedua melawan Argentina. Meraih hasil positif saat kembali ke aksi kompetitif di level kontinental memberi Cheetahs kesempatan langsung untuk membangun kembali moral dan melupakan gejolak di luar lapangan.
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