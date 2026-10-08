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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Diperlakukan seperti properti belaka' - Benin diduga tidak diberi jersey, foto, dan bagian pendapatan setelah laga melawan Argentina

Benin
L. Messi
Argentina vs Benin
Argentina
Friendlies
Inter Miami CF
Major League Soccer

Federasi sepak bola Benin dikabarkan dibuat murka atas perlakuan yang mereka terima setelah perpisahan internasional Lionel Messi di Buenos Aires. Ketidakpuasan mencuat setelah muncul klaim bahwa delegasi Afrika yang datang sebagai tim tamu dilarang bertukar jersey, berfoto, atau menerima insentif finansial meski ambil bagian dalam laga ekshibisi bergengsi tersebut.


  • Tim tamu mendapat sambutan dingin usai pertandingan

    Pemusatan latihan tim nasional Benin dilaporkan dibuat kecewa oleh perlakuan yang mereka terima setelah laga persahabatan internasional melawan Argentina di Estadio Monumental. Laga yang sarat emosi di Buenos Aires itu menjadi panggung megah bagi tuan rumah untuk merayakan karier internasional Messi yang penuh kisah. Namun begitu peluit akhir dibunyikan, tim asuhan Gernot Rohr itu mendapati diri mereka benar-benar ditutup aksesnya, tanpa diberi kesempatan apa pun untuk berbaur dengan lawan mereka yang termasyhur.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP

    Jurnalis mengungkap pembatasan logistik yang meluas

    Ketegangan di balik layar diungkap oleh jurnalis investigasi Romain Molina melalui akun X resminya.

    Merinci serangkaian pembatasan berat yang diberlakukan terhadap kubu tim tamu oleh federasi tuan rumah dan penyelenggara acara, Molina menulis: "Begini 'rasa hormat' dari Federasi Argentina (dan para pemain) terhadap Benin: tidak ada bonus, tidak satu centime pun dikembalikan dari pendapatan yang dihasilkan, tidak ada pertukaran jersey, tidak ada satu foto pun, dan dilarang masuk ke koridor Argentina!

    "Semuanya dilakukan untuk berbisnis di atas penderitaan mereka yang diperlakukan hanya sebagai figuran."

  • Kontroversi memperparah ketidakpuasan terkait perjalanan sebelumnya

    Sikap cuek seusai pertandingan itu hanya menambah kemarahan yang kian membesar di kubu tim tamu, setelah sebelumnya muncul keluhan soal buruknya pengaturan perjalanan dan hotel di Buenos Aires. Laporan menyebut tim Afrika itu juga tidak diberi kompensasi finansial apa pun dari laga ekshibisi yang tiketnya habis terjual tersebut, sehingga para pemain dan staf merasa sangat dirugikan oleh keseluruhan penyelenggaraan acara ini. Hal itu menutup dengan pahit sebuah laga ekshibisi yang sebelumnya dipromosikan sebagai perayaan sepakbola, dengan tuan rumah tampil dominan di lapangan untuk meraih kemenangan mudah 3-0.

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  • FBL-FRIENDLY-ARG-BENAFP

    Tim Afrika itu memfokuskan kembali tujuan kompetitifnya

    Setelah menjalani perjalanan lintas Atlantik yang mengecewakan, Rohr harus segera membangkitkan skuadnya menjelang laga kualifikasi Piala Afrika yang akan datang. Staf teknis Benin perlu mengatasi kelengahan besar di lini belakang setelah kebobolan tiga gol tanpa balas pada babak kedua melawan Argentina. Meraih hasil positif saat kembali ke aksi kompetitif di level kontinental memberi Cheetahs kesempatan langsung untuk membangun kembali moral dan melupakan gejolak di luar lapangan.