Pelatih kepala yang baru saja ditunjuk, Michael Carrick, menekankan pentingnya mengelola perkembangan Gabriel dengan hati-hati meskipun antusiasme terhadap pemain muda ini semakin meningkat.

"Dia masih terlalu muda. JJ tampil sangat bagus," kata Carrick. "JJ adalah talenta besar, itu sudah jelas, dan dia telah menjalani musim yang bagus bersama tim U-18. Kami sangat menghargainya. Namun, kesabaran sangat penting dalam mengelola segala hal yang menyertainya, mengembangkan kemampuannya, dan memilih momen yang tepat untuk mempromosikannya, agar dia tetap berada di level yang sesuai. Dia telah berlatih dengan baik dan sangat baik memiliki pemain muda seperti dia."

Kepala Akademi Darren Fletcher juga mendukung perkembangan Gabriel sambil menekankan bahwa setiap pemain muda mengikuti jalur yang berbeda.

"Semua pemain kami mampu mengikuti pramusim, bukan hanya JJ. Hal itu akan bergantung pada siapa lagi yang terpilih dan apa yang dia butuhkan untuk langkah selanjutnya. Memiliki variasi dalam perkembangan sangatlah penting. Kami ingin dia naik ke tim utama dan berkembang di sana."



