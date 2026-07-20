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‘Diperkirakan akan mendapat kesempatan bermain’ - Kabar terbaru mengenai peluang debut JJ Gabriel bersama Man Utd, seiring sang wonderkid berusia 15 tahun kini memenuhi syarat untuk tampil perdana di Liga Premier
Gabriel semakin mendekati kesempatan untuk bermain di tim senior
Gabriel semakin mendekati debutnya bersama tim utama Manchester United setelah memenuhi syarat untuk bermain di Liga Premier musim ini. Pemain berusia 15 tahun ini dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di akademi klub, meskipun belum ada jadwal pasti untuk penampilan perdananya di level senior.
Menurut Manchester Evening News, Gabriel belum berlatih bersama tim utama musim panas ini dan tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk laga persahabatan pramusim melawan Wrexham. Namun, ia "diperkirakan akan mendapat kesempatan bermain" selama program musim panas United sebelum klub mengevaluasi langkah selanjutnya baginya. Laporan tersebut menambahkan bahwa United kemudian akan memutuskan apakah Gabriel siap untuk naik ke tim U-21, dengan debutnya di tim utama bergantung pada bagaimana ia menghadapi tingkat persaingan yang lebih tinggi tersebut.
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Carrick meminta agar bersabar terkait talenta remaja
Pelatih kepala yang baru saja ditunjuk, Michael Carrick, menekankan pentingnya mengelola perkembangan Gabriel dengan hati-hati meskipun antusiasme terhadap pemain muda ini semakin meningkat.
"Dia masih terlalu muda. JJ tampil sangat bagus," kata Carrick. "JJ adalah talenta besar, itu sudah jelas, dan dia telah menjalani musim yang bagus bersama tim U-18. Kami sangat menghargainya. Namun, kesabaran sangat penting dalam mengelola segala hal yang menyertainya, mengembangkan kemampuannya, dan memilih momen yang tepat untuk mempromosikannya, agar dia tetap berada di level yang sesuai. Dia telah berlatih dengan baik dan sangat baik memiliki pemain muda seperti dia."
Kepala Akademi Darren Fletcher juga mendukung perkembangan Gabriel sambil menekankan bahwa setiap pemain muda mengikuti jalur yang berbeda.
"Semua pemain kami mampu mengikuti pramusim, bukan hanya JJ. Hal itu akan bergantung pada siapa lagi yang terpilih dan apa yang dia butuhkan untuk langkah selanjutnya. Memiliki variasi dalam perkembangan sangatlah penting. Kami ingin dia naik ke tim utama dan berkembang di sana."
United bertekad melindungi bintang akademi mereka
Reputasi Gabriel terus meningkat setelah ia meraih penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier U-18 dan mencetak 21 gol di liga. Penampilannya telah mengukuhkannya sebagai salah satu talenta menonjol di akademi United. Terlepas dari antusiasme yang meluap-luap, United tampaknya bertekad untuk tidak terburu-buru dalam proses perkembangannya. Prioritas utama klub saat ini adalah memperkenalkan Gabriel ke level yang lebih tinggi secara bertahap sebelum mempertimbangkan debut kompetitifnya di tim senior.
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Periode pramusim akan menjadi ujian berikutnya
Pemain itu sendiri belum banyak berbuat untuk meredam ekspektasi tersebut, seolah-olah mengonfirmasi keterlibatannya dalam tur mendatang. Setelah meraih penghargaan Jimmy Murphy Young Player of the Year, penyerang tersebut secara tegas mengisyaratkan perannya di tim senior dengan mengakhiri sebuah postingan di media sosial dengan kalimat: "Sampai jumpa di pramusim."
Selain Gabriel, klub terus berinvestasi besar-besaran untuk masa kini dan masa depan, dengan kedatangan Andrey Santos dan Youri Tielemans yang dibeli dengan total £85 juta untuk memperkuat lini tengah asuhan Carrick. Saat United bersiap menghadapi Rosenborg dan Atletico Madrid berikutnya, semua mata akan tertuju pada apakah pemain berusia 15 tahun ini mampu menerjemahkan performa gemilangnya di akademi ke level senior.
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