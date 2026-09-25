Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
Dipecat? Tidak mungkin! Montella mengungkap alasan petinggi Turki tetap mendukungnya meski gagal di Piala Dunia Amerika
Montella mengakui TFF punya alasan untuk memecatnya setelah Piala Dunia
Menurut La Gazzetta dello Sport, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengakui bahwa Federasi Sepakbola Turki memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk menggantikannya setelah kampanye Piala Dunia 2026 yang mengecewakan di Amerika Utara. Berbicara menjelang debut Turki di Liga A UEFA Nations League, manajer berusia 52 tahun itu merefleksikan tersingkirnya tim lebih awal meski ekspektasi sebelum turnamen sangat tinggi.
Namun, Montella menyoroti bahwa petinggi federasi memilih untuk menilai pencapaiannya secara lebih luas ketimbang hanya berfokus pada dua hasil buruk.
Di bawah arahannya, Turki mencapai perempat-final Euro 2024 dan meraih promosi bersejarah ke Liga A.
- AFP
Pelatih memaparkan alasan di balik kegagalan di Piala Dunia di Amerika
Menganalisis apa yang berjalan salah di seberang Atlantik, Montella menegaskan bahwa meski penampilan tim kompetitif, kurangnya penyelesaian akhir yang sangat buruk terbukti mahal pada momen-momen krusial. Ia mencatat bahwa kegagalan memaksimalkan peluang dalam laga-laga pembuka mereka menciptakan tekanan yang terus meningkat dan pada akhirnya menggagalkan langkah mereka di turnamen.
Pelatih asal Italia itu menolak bersembunyi di balik alasan sambil berterima kasih kepada TFF karena tetap menjaga kepercayaan pada proyek jangka panjangnya.
"Saya bisa saja dipecat, tetapi federasi melihat lebih jauh: ke masa depan," jelas Montella. "Ketika saya datang, kami tidak bisa lolos ke Euro, dan kami memenangi grup. Mereka tidak menilai saya dari dua pertandingan itu, melainkan dari seluruh pekerjaan saya."
Perencanaan jangka panjang memacu ambisi Turki di Nations League A
Menekankan investasi olahraga negara yang lebih luas, Montella memuji visi jangka panjang Turki sebagai kekuatan ekonomi dan sepak bola yang sedang berkembang. Ia menunjuk pertumbuhan infrastruktur besar serta investasi klub sebagai bukti budaya sepak bola modern yang mampu bersaing dengan elite Eropa.
Meski masuk ke Grup A1 sebagai unggulan keempat bersama Prancis, Italia, dan Belgia, Montella menetapkan target tegas untuk mencapai perempat-final Nations League.
Ia kembali menegaskan keinginan pribadinya untuk tetap menangani tim hingga Euro 2032.
- Alex Nicodim
Turki bersiap menjalani kampanye Liga A yang bertaruh besar
Turki memasuki jeda internasional Nations League perdana mereka dengan tekad untuk menguji diri melawan negara-negara dengan peringkat tertinggi di Eropa. Montella meyakini bersaing secara rutin di level teratas akan mempercepat kematangan taktis skuad setelah proses pembelajaran mereka pada musim panas.
Turki memulai laga-laga grup mereka dengan niat membuktikan kredensial sebagai tim elite.
Turki menargetkan finis di dua besar untuk melaju ke fase gugur.
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