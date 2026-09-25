Dipecat? Tidak mungkin! Montella mengungkap alasan petinggi Turki tetap mendukungnya meski gagal di Piala Dunia Amerika

Menurut La Gazzetta dello Sport, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengakui bahwa Federasi Sepakbola Turki memiliki alasan yang dapat dibenarkan untuk menggantikannya setelah kampanye Piala Dunia 2026 yang mengecewakan di Amerika Utara. Berbicara menjelang debut Turki di Liga A UEFA Nations League, manajer berusia 52 tahun itu merefleksikan tersingkirnya tim lebih awal meski ekspektasi sebelum turnamen sangat tinggi.

Namun, Montella menyoroti bahwa petinggi federasi memilih untuk menilai pencapaiannya secara lebih luas ketimbang hanya berfokus pada dua hasil buruk.

Di bawah arahannya, Turki mencapai perempat-final Euro 2024 dan meraih promosi bersejarah ke Liga A.