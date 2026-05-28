Dia menulis bahwa pemain asal Prancis itu menerima pesan WhatsApp pada tanggal 30 Juli 2025. Dalam pesan tersebut, Coman "didorong" untuk kembali "mempertimbangkan kemungkinan pindah ke Arab Saudi". Tidak disebutkan dari siapa pesan tersebut berasal.
Diterjemahkan oleh
Dipecat lewat WhatsApp: FC Bayern tampaknya memberikan tekanan yang tidak biasa kepada seorang bintang top
Saat itu, seperti pada bulan-bulan sebelumnya, Coman dianggap sebagai pemain yang akan dilepas oleh juara Bundesliga tersebut. Pada bulan Januari, Direktur Olahraga Max Eberl (52) dilaporkan telah mencoba meyakinkan pemain timnas Prancis itu untuk pindah ke Saudi Pro League — namun tanpa hasil.
Pada musim panas, upaya kedua tersebut dilakukan tak lama setelah perekrutan pemain Kolombia Luis Diaz. Pemain sayap kiri itu bergabung dengan FC Liverpool ke Säbener Straße dengan biaya 70 juta euro tak lama sebelum pesan WhatsApp tersebut. Coman harus dijual setahun sebelum kontraknya berakhir untuk mengembalikan sebagian dari biaya transfer Diaz dan juga menghemat gaji besar sang pahlawan Liga Champions 2020.
Kali ini, pihak Munich lebih berhasil dalam upayanya: Coman pindah ke Al-Nassr pada 15 Agustus, dengan Bayern menerima 25 juta euro darinya. Menurut Bild, jumlahnya sebenarnya bisa saja lebih rendah. Dikabarkan bahwa Eberl mendapat kritik internal karena dianggap "terlalu cepat puas" dengan nilai transfer tersebut. Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen (58) dilaporkan telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Saudi dan berhasil mendapatkan "tambahan lima juta euro".
FC Bayern harus membayar denda tambahan terkait Kingsley Coman
Coman bermain selama total sepuluh tahun untuk FC Bayern dan meraih 20 gelar bersama klub tersebut. Gol terpenting dari 72 golnya saat membela The Reds adalah gol yang dicetaknya pada final Liga Champions 2020 melawan mantan klubnya, PSG.
Tak lama setelah perpisahannya dari Isar, ia mengatakan kepada L'Equipe: "Di akhir proses transfer, ada hal-hal yang membuat situasi menjadi lebih rumit - yang tidak akan saya sebutkan di sini. Saya tidak dipaksa keluar, tetapi saya diberitahu bahwa klub terbuka untuk kepergian saya karena situasi keuangannya. Saya mendapat dukungan dari pelatih, para penggemar, beberapa anggota dewan direksi … tetapi tidak dari semua orang." Tanpa menyebut nama, ia menambahkan: "Ada sebagian pihak di klub yang ingin saya pergi."
Bersama klub barunya, Coman langsung meraih gelar juara yang dinanti-nantikan di Saudi Pro League. Bersama superstar Cristiano Ronaldo dan mantan pemain Bayern Sadio Mane, ia memastikan gelar tersebut pekan lalu dan menjadi salah satu pencetak gol dalam kemenangan 4-1 pada laga terakhir melawan Damac.
Hal ini juga berdampak finansial bagi Bayern. Surat kabar harian Arriyadiyah yang berbasis di Riyadh menulis bahwa berkat kesuksesan tersebut, Al-Nassr harus membayar bonus tambahan untuk Coman dan pemain timnas Portugal Joao Felix. Sementara untuk Felix, lima juta euro akan disetorkan ke Chelsea FC, Bayern akan menerima satu juta euro lagi sebagai bagian dari kesepakatan Coman.
Karier Kingsley Coman di FC Bayern dalam angka
Penampilan Gol Assist Kartu kuning Kartu merah Gelar 339 72 71 16 2 20