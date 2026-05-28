Dipecat lewat WhatsApp: FC Bayern tampaknya memberikan tekanan yang tidak biasa kepada seorang bintang top

Saat itu, seperti pada bulan-bulan sebelumnya, Coman dianggap sebagai pemain yang akan dilepas oleh juara Bundesliga tersebut. Pada bulan Januari, Direktur Olahraga Max Eberl (52) dilaporkan telah mencoba meyakinkan pemain timnas Prancis itu untuk pindah ke Saudi Pro League — namun tanpa hasil.

Pada musim panas, upaya kedua tersebut dilakukan tak lama setelah perekrutan pemain Kolombia Luis Diaz. Pemain sayap kiri itu bergabung dengan FC Liverpool ke Säbener Straße dengan biaya 70 juta euro tak lama sebelum pesan WhatsApp tersebut. Coman harus dijual setahun sebelum kontraknya berakhir untuk mengembalikan sebagian dari biaya transfer Diaz dan juga menghemat gaji besar sang pahlawan Liga Champions 2020.

Kali ini, pihak Munich lebih berhasil dalam upayanya: Coman pindah ke Al-Nassr pada 15 Agustus, dengan Bayern menerima 25 juta euro darinya. Menurut Bild, jumlahnya sebenarnya bisa saja lebih rendah. Dikabarkan bahwa Eberl mendapat kritik internal karena dianggap "terlalu cepat puas" dengan nilai transfer tersebut. Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen (58) dilaporkan telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Saudi dan berhasil mendapatkan "tambahan lima juta euro".