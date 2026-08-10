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Dipanggil lagi ke timnas Inggris untuk Jack Grealish? Apa yang dibutuhkan winger milik Manchester City itu pada 2026-27 setelah cedera yang ‘menghancurkan jiwa’ saat dipinjamkan ke Everton
Pemenang treble Grealish mengalami cedera kaki saat melawan Everton
Pada musim panas 2021, Grealish menjadi pemain termahal dalam sepak bola Inggris dan bintang Premier League pertama yang pindah dengan biaya transfer sembilan digit ketika meninggalkan klub masa kecilnya, Aston Villa, dan menuju Stadion Etihad dengan nilai £100 juta ($135 juta).
Musim keduanya bersama Manchester City menghadirkan kejayaan treble, saat ia menjadi juara Liga Champions, tetapi metode Pep Guardiola dinilai membatasi ekspresi kreatifnya. Pada akhir kampanye 2024-25, Grealish hanya mencatatkan 17 gol dari 157 penampilan.
Ia mulai turun dalam urutan pilihan di bawah pelatih asal Catalunya yang menuntut, Guardiola, yang kemudian membuat masa peminjamannya ke Everton disetujui. Awal yang cerah di Merseyside menghasilkan penghargaan Player of the Month Premier League, tetapi cedera kaki yang tidak menguntungkan mengakhiri musimnya lebih cepat pada Januari, dengan fraktur stres yang memerlukan operasi.
Mimpi Piala Dunia berakhir pada titik itu bagi pemain yang telah mengoleksi 39 caps senior, sementara Everton memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian senilai £50 juta ($67 juta), sambil berharap harga tersebut bisa diturunkan dalam pembicaraan musim panas dengan City. Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai.
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Apakah Grealish masih menjadi kandidat untuk mengisi posisi sayap kiri Inggris?
Tidak ada satu pun yang benar-benar mengunci posisi sayap kiri Inggris selama laju hingga semifinal ajang utama FIFA di Amerika Utara, yang berarti mereka yang berada di pinggiran rencana Thomas Tuchel masih masuk dalam pembicaraan seleksi.
Saat ditanya apakah Grealish masih menjadi bagian dari kelompok tersebut, Sharpe, pemenang gelar Premier League kelahiran Halesowen, yang berbicara bekerja sama dengan NetBet, mengatakan kepada GOAL: “Mereka tampaknya punya cukup banyak pemain sisi kiri.
“Seperti yang Anda bilang, ada Grealish, ada Cole Palmer yang bisa bermain di sana, meski saya tidak yakin keduanya benar-benar tipe winger murni, yang cepat melewati lawan. Saya pikir [Anthony] Gordon dan [Marcus] Rashford di antara mereka menjalani Piala Dunia yang lumayan.
“Ada dua kandidat kuat untuk posisi di sisi kiri dan itu tergantung pada seperti apa jenis sepak bola yang ingin dimainkan dan melawan tim seperti apa. Saya berharap mereka memasukkan Rashford saat melawan Argentina dan hanya menaruh bola di dekat bendera sudut selama lima atau 10 menit lalu mengejarnya dan memaksa Argentina berbalik. Itu tampaknya tidak terjadi.
“Grealish atau Palmer mungkin akan bisa menjaga bola, tetapi saya tidak yakin mereka punya kecepatan untuk bergerak dan memberi ancaman di belakang saat Anda membutuhkannya. Tapi ya, begitu Jack Grealish kembali bugar dan Cole Palmer tetap bugar serta pulih dari cedera kecil yang ia alami tahun lalu, mereka adalah pemain yang fenomenal dan pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan.”
Apa yang perlu terjadi pada Grealish di musim 2026-27
Ditanya soal apa yang dibutuhkan Grealish dari musim 2026-27 setelah melewati masa sulit di City dan masalah kebugaran yang membuat frustrasi bersama Everton, Sharpe menambahkan: “Dia hanya butuh satu tahun untuk tetap bugar dan tidak cedera. Setiap pemain membutuhkan itu.
“Sangat menghancurkan secara batin ketika Anda cedera dan tahu bahwa Anda akan menjalani pemulihan yang panjang dan tidak akan sering bertemu banyak rekan setim. Anda akan melewatkan semua hal yang terjadi bersama rekan-rekan setim dan musim itu sendiri. Anda hanya ingin bermain.
“Cedera itu sangat berat bagi siapa pun, secara mental maupun fisik, lalu juga saat harus kembali dari itu. Rehabilitasinya, mengembalikan kebugaran lagi, masuk ke tim lagi, timing Anda, dan mengembalikan permainan Anda untuk hari pertandingan.
“Itu proses yang mengerikan, tetapi dia sekarang hanya butuh 10, 12, 15 pertandingan untuk kembali ke performa terbaik dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sepenuhnya. Saya yakin kita akan melihat satu tahun hebat lagi dari Jack Grealish.”
Sharpe kemudian melanjutkan tentang bakat Grealish yang tak diragukan lagi: “Dia luar biasa. Dia punya kemampuan yang sangat besar. Saya ingat laga Inggris, saya rasa itu saat kami bermain melawan Jerman. Dia benar-benar mendominasi seluruh pertandingan. Mereka tidak bisa merebut bola darinya. Itulah tipe pemain seperti dirinya.
“Dia sangat nyaman dengan bola. Dia bisa menggiringnya. Dia bisa melepaskan umpan terobosan. Dia bisa mencetak gol. Dia punya kemampuan yang sangat besar. Dia enak ditonton. Dia bermain dengan senyum di wajahnya. Dia hebat bersama para penggemar. Saya pikir dia adalah kebanggaan bagi sepakbola dan bagi dirinya sendiri.”
- Getty Images
Manchester City perlu membuat keputusan transfer besar terkait Grealish
Kontrak Grealish di City kini hanya tersisa 12 bulan lagi, sehingga pihak Etihad perlu mengambil keputusan apakah mereka ingin mencairkan nilai transfer dari pemain yang akan berusia 31 tahun pada pertengahan September itu, atau membiarkannya menuju status bebas transfer.
Manajer baru Enzo Maresca memulai lembaran baru di Manchester setelah menggantikan Guardiola, tetapi persaingan untuk mendapatkan tempat di sektor sayap masih sangat ketat dengan adanya Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Phil Foden, Savinho, dan talenta muda sensasional berusia 17 tahun yang baru direkrut, Jeremy Monga.
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