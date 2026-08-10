Dipanggil lagi ke timnas Inggris untuk Jack Grealish? Apa yang dibutuhkan winger milik Manchester City itu pada 2026-27 setelah cedera yang ‘menghancurkan jiwa’ saat dipinjamkan ke Everton

Ditanya soal apa yang dibutuhkan Grealish dari musim 2026-27 setelah melewati masa sulit di City dan masalah kebugaran yang membuat frustrasi bersama Everton, Sharpe menambahkan: “Dia hanya butuh satu tahun untuk tetap bugar dan tidak cedera. Setiap pemain membutuhkan itu.

“Sangat menghancurkan secara batin ketika Anda cedera dan tahu bahwa Anda akan menjalani pemulihan yang panjang dan tidak akan sering bertemu banyak rekan setim. Anda akan melewatkan semua hal yang terjadi bersama rekan-rekan setim dan musim itu sendiri. Anda hanya ingin bermain.

“Cedera itu sangat berat bagi siapa pun, secara mental maupun fisik, lalu juga saat harus kembali dari itu. Rehabilitasinya, mengembalikan kebugaran lagi, masuk ke tim lagi, timing Anda, dan mengembalikan permainan Anda untuk hari pertandingan.

“Itu proses yang mengerikan, tetapi dia sekarang hanya butuh 10, 12, 15 pertandingan untuk kembali ke performa terbaik dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sepenuhnya. Saya yakin kita akan melihat satu tahun hebat lagi dari Jack Grealish.”

Sharpe kemudian melanjutkan tentang bakat Grealish yang tak diragukan lagi: “Dia luar biasa. Dia punya kemampuan yang sangat besar. Saya ingat laga Inggris, saya rasa itu saat kami bermain melawan Jerman. Dia benar-benar mendominasi seluruh pertandingan. Mereka tidak bisa merebut bola darinya. Itulah tipe pemain seperti dirinya.

“Dia sangat nyaman dengan bola. Dia bisa menggiringnya. Dia bisa melepaskan umpan terobosan. Dia bisa mencetak gol. Dia punya kemampuan yang sangat besar. Dia enak ditonton. Dia bermain dengan senyum di wajahnya. Dia hebat bersama para penggemar. Saya pikir dia adalah kebanggaan bagi sepakbola dan bagi dirinya sendiri.”