AFP
Diogo Dalot mengatakan seluruh dunia ingin Cristiano Ronaldo menjuarai Piala Dunia, sementara bintang Portugal itu menargetkan akhir yang seperti dongeng bagi ikon dunia tersebut
Mempertahankan warisan tanpa tekanan
Dalot mendukung rekan senegaranya, Ronaldo, untuk meraih akhir yang layaknya dongeng di panggung internasional paling bergengsi. Bek sayap Manchester United itu masuk dalam daftar 27 pemain awal skuad latihan yang disusun Roberto Martinez, yang untuk sementara mencakup kiper keempat, yakni Ricardo Velho dari Genclerbirligi. Namun, daftar awal ini akan dipangkas menjadi 26 pemain sesuai batas maksimal menjelang batas waktu pengajuan resmi FIFA pada 2 Juni.
Dalam wawancara mendalam bersama CazéTV, sang bek menjelaskan kisah romantis seputar striker legendaris tersebut. "Menurut saya, ini bukan sekadar ikatan antarpemain Portugal, tapi juga ikatan global, ikatan sepak bola," kata Dalot.
"Untuk semua yang telah dilakukan Cristiano, tidak hanya untuk Portugal, tetapi juga untuk sepak bola itu sendiri, akan sangat indah baginya untuk mengakhiri karier sepak bolanya dengan Piala Dunia dalam daftar prestasinya. Jika Anda bertanya kepada saya: apakah dia membutuhkan Piala Dunia untuk dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa? Tidak, tetapi saya pikir itu akan menambah keindahan pada kariernya dan jelas bisa menjadi trofi yang indah baginya, tanpa ragu.
"Saya berharap hal itu terjadi, karena selain ingin dia menang, sebagai penggemar dia dan sebagai penggemar sepak bola, saya juga tahu bahwa bagi negara saya itu akan menjadi trofi yang penting. Menjadi bagian dari itu akan luar biasa."
Tarian terakhir para legenda
Turnamen ini menandai pergantian generasi yang tak terelakkan, dengan Ronaldo dan Lionel Messi yang sama-sama mendekati penampilan terakhir mereka di panggung internasional. Berbeda dengan rival abadinya, yang telah membawa Argentina meraih gelar juara di Qatar empat tahun lalu, ikon Portugal berusia 41 tahun ini masih menyimpan ambisi yang membara untuk merebut trofi yang selama ini sulit diraih. Ronaldo memasuki kompetisi ini dengan rekam jejak internasional yang tak tertandingi, memegang rekor sepanjang masa yang luar biasa baik untuk penampilan maupun gol internasional, setelah mencetak 143 gol dalam 226 pertandingan untuk negaranya.
Persiapan di Miami mulai terlihat
Portugal akan memulai pemusatan latihan pada 1 Juni, dengan menjalani laga persahabatan melawan Chili dan Nigeria sebelum bertolak ke markas mereka di Miami. Skuad asuhan Martinez akan menghadapi ujian taktis yang berat pada laga perdana mereka melawan Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni. Pertandingan fase grup melawan Uzbekistan dan Kolombia akan segera menyusul, yang menantang Selecao yang dipenuhi bintang-bintang untuk melewati fase awal dengan mulus sambil menargetkan melaju jauh hingga babak gugur.