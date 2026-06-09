"Diogo akan selalu bersamamu" - Janda Jota, Rute Cardoso, menulis surat yang menyentuh hati kepada Andy Robertson menjelang penampilannya bersama Skotlandia di Piala Dunia

Dalam sebuah surat yang menyentuh hati yang diterbitkan oleh badan pengatur sepak bola dunia, ibu tiga anak ini mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kesetiaan yang tak pernah pudar dari sang bek. Dalam surat yang ditujukan kepada pemain timnas Skotlandia itu menjelang ajang bergengsi musim panas ini, Cardoso menulis: "Aku menulis surat ini kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan, rasa syukur, dan, di atas segalanya, kebanggaan.

"Diogo sering berbicara tentang Anda. Tentang persahabatan yang Anda bangun, pertempuran yang Anda jalani bersama, tantangan, tawa, percakapan tentang sepak bola… dan tentang mimpi. Piala Dunia adalah salah satu mimpi itu, mimpi yang Anda berdua rawat, berdampingan, dengan semangat yang sama seperti saat Anda turun ke lapangan.

"Ketika saya mendengar kata-kata Anda dan mengetahui apa yang Anda rasakan pada hari Skotlandia lolos ke Piala Dunia, setelah bertahun-tahun menanti, saya menyadari bahwa Diogo tak pernah benar-benar meninggalkan lapangan. Dengan mencapai momen itu dan memastikan tempat Anda di Piala Dunia, Anda tak akan pergi sendirian. Kalian juga akan membawa mimpinya bersamamu. Dan ketika kalian melangkah ke lapangan, aku tahu bukan hanya kalian yang keluar, Diogo akan bersamamu dalam pikiranmu, dalam langkahmu, dalam hatimu.

"Jadi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Terima kasih karena tidak melupakannya. Terima kasih karena membawanya bersama Anda. Terima kasih karena telah mengubah rasa sakit kehilangan menjadi kekuatan dan menjadi sesuatu yang begitu indah. Begitulah cara kami melakukannya di rumah juga. Setiap hari. Dia pasti, dan memang, sangat bangga pada Anda. Hargai mimpi itu, Andy. Jalani untuk diri Anda sendiri dan untuknya."