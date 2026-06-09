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"Diogo akan selalu bersamamu" - Janda Jota, Rute Cardoso, menulis surat yang menyentuh hati kepada Andy Robertson menjelang penampilannya bersama Skotlandia di Piala Dunia
Robertson bersiap menghadapi kampanye yang penuh emosi
Robertson membawa Skotlandia lolos ke turnamen internasional untuk pertama kalinya sejak 1998 berkat kemenangan telak 4-2 atas Denmark pada November tahun lalu. Di tengah suasana yang penuh emosi pasca pertandingan, sang kapten mengungkapkan bahwa almarhum temannya itu selalu ada dalam pikirannya sepanjang kampanye kualifikasi. Keduanya sebelumnya telah menjalin ikatan erat berkat aspirasi bersama untuk lolos ke putaran final saat berlatih bersama menjelang turnamen 2022, yang sayangnya harus dilewatkan oleh penyerang asal Portugal itu karena cedera.
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Cardoso mendesak kapten untuk terus memelihara mimpinya
Dalam sebuah surat yang menyentuh hati yang diterbitkan oleh badan pengatur sepak bola dunia, ibu tiga anak ini mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kesetiaan yang tak pernah pudar dari sang bek. Dalam surat yang ditujukan kepada pemain timnas Skotlandia itu menjelang ajang bergengsi musim panas ini, Cardoso menulis: "Aku menulis surat ini kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan, rasa syukur, dan, di atas segalanya, kebanggaan.
"Diogo sering berbicara tentang Anda. Tentang persahabatan yang Anda bangun, pertempuran yang Anda jalani bersama, tantangan, tawa, percakapan tentang sepak bola… dan tentang mimpi. Piala Dunia adalah salah satu mimpi itu, mimpi yang Anda berdua rawat, berdampingan, dengan semangat yang sama seperti saat Anda turun ke lapangan.
"Ketika saya mendengar kata-kata Anda dan mengetahui apa yang Anda rasakan pada hari Skotlandia lolos ke Piala Dunia, setelah bertahun-tahun menanti, saya menyadari bahwa Diogo tak pernah benar-benar meninggalkan lapangan. Dengan mencapai momen itu dan memastikan tempat Anda di Piala Dunia, Anda tak akan pergi sendirian. Kalian juga akan membawa mimpinya bersamamu. Dan ketika kalian melangkah ke lapangan, aku tahu bukan hanya kalian yang keluar, Diogo akan bersamamu dalam pikiranmu, dalam langkahmu, dalam hatimu.
"Jadi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Terima kasih karena tidak melupakannya. Terima kasih karena membawanya bersama Anda. Terima kasih karena telah mengubah rasa sakit kehilangan menjadi kekuatan dan menjadi sesuatu yang begitu indah. Begitulah cara kami melakukannya di rumah juga. Setiap hari. Dia pasti, dan memang, sangat bangga pada Anda. Hargai mimpi itu, Andy. Jalani untuk diri Anda sendiri dan untuknya."
Ikatan di Anfield melampaui kekalahan yang tragis
Komunitas sepak bola sangat berduka ketika penyerang berusia 28 tahun itu dan saudaranya, Andre Silva, meninggal dunia. Robertson, yang tampak terharu saat menerima pesan tersebut dari staf media, berjanji akan menghormati sahabat karibnya itu sepanjang turnamen.
Menanggapi sikap tersebut, Robertson berkata: "Tentu saja luar biasa bahwa Rute bahkan meluangkan waktu, di tengah apa yang sedang dia alami, untuk menulis surat kepadaku, tapi hal itu benar-benar menggambarkan siapa dirinya. Beruntungnya, aku bisa mengenalnya dan momen-momen indah yang mereka alami.
"Surat itu akan selalu saya simpan dalam hati. Saya akan selalu mengenangnya di hati saya dan saya tahu dia akan bersama saya saat pertandingan pertama, kedua, ketiga, dan semoga seterusnya.
"Dia selalu ada di sana. Kenangan-kenangan itu selalu menjadi hal yang kami bicarakan, kadang tertawa, kadang menangis. Dan itu tidak akan berbeda, terutama saat memasuki turnamen yang penuh emosi. Saya tahu dia akan selalu ada di pikiran saya. Saya tidak hanya bermain untuk diri saya sendiri, saya bermain untuk kami berdua."
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Robertson yang akan bergabung dengan Tottenham menghadapi ujian terberat
Bek kiri berusia 32 tahun itu tampil solid selama 45 menit dalam kemenangan telak Skotlandia 4-0 atas Bolivia pada laga persahabatan. Setelah menyelesaikan laga persahabatan terakhir mereka, Robertson kini siap memimpin timnya menghadapi perjalanan yang berat di Grup C bersama Haiti, Maroko, dan Brasil. Ujian sesungguhnya akan dimulai saat mereka memulai perjalanan Piala Dunia melawan Haiti di Boston Stadium pada Minggu, 14 Juni, di mana meraih kemenangan di awal akan menjadi kunci.