Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Diogo ada di sana, menerangi kita" - Cristiano Ronaldo memberikan penghormatan kepada Jota dengan jersey khusus setelah Portugal memastikan kemenangan tipis di Piala Dunia
Penghormatan khusus untuk Diogo Jota
Ronaldo memimpin perayaan Portugal usai pertandingan dengan memberikan penghormatan yang penuh emosi kepada Jota, menyusul kemenangan tipis 2-1 atas Kroasia di Piala Dunia. Pada peringatan satu tahun wafatnya Jota pada 3 Juli, kapten Portugal itu mengenakan jersey bernomor 21 milik mendiang penyerang tersebut dan menunjuk ke langit setelah peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini memastikan Portugal lolos ke babak 16 besar setelah pertandingan yang sulit melawan tim Kroasia yang gigih.
Ronaldo mempersembahkan kemenangan ini kepada Jota
Ronaldo merefleksikan makna momen tersebut setelah pertandingan, sambil menjelaskan bahwa Portugal ingin menghormati Jota dengan meraih kemenangan. Penyerang itu kemudian mengulangi penghormatan tersebut di media sosial setelah merayakannya bersama rekan-rekan setimnya.
"Ini hari yang istimewa, untuk Jota kita, yang kini berada di sana menerangi kita," katanya kepada SIC. "Kami tahu dia ada bersama kami dan wajar saja jika kami menang hari ini untuk menghormatinya dengan cara terbaik."
Dia juga memposting di Instagram: "Kami menang untuk kami, Diogo, dan Portugal!!! AYO GOOOOO!!!!"
Selamat tinggal kepada sesama legenda
Pertandingan tersebut kemungkinan juga menandai berakhirnya perjalanan Kroasia di Piala Dunia bagi kapten tim, Luka Modric. Ronaldo, yang pernah menghabiskan bertahun-tahun penuh prestasi bersama gelandang tersebut di Real Madrid, berbagi momen pribadi dengan mantan rekan setimnya itu setelah peluit akhir dibunyikan.
"Saya mengucapkan selamat tinggal, ya. Dia tetaplah seorang legenda sepak bola, usia kami hampir sama. Saya sangat menghormati Modric, atas apa yang terus dia lakukan di dunia sepak bola," kata Ronaldo tentang maestro berusia 40 tahun itu.
- Getty Images Sport
Spanyol menanti di babak 16 besar
Portugal kini akan berhadapan dengan Spanyol di babak 16 besar, mengulang laga final Nations League 2025. Kemenangan ini membuat impian Ronaldo untuk meraih gelar Piala Dunia tetap hidup, namun Selecao perlu kembali tampil tenang setelah berhasil melewati pertandingan yang menegangkan melawan Kroasia.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami