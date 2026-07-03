"Diogo ada di sana, menerangi kita" - Cristiano Ronaldo memberikan penghormatan kepada Jota dengan jersey khusus setelah Portugal memastikan kemenangan tipis di Piala Dunia

Ronaldo merefleksikan makna momen tersebut setelah pertandingan, sambil menjelaskan bahwa Portugal ingin menghormati Jota dengan meraih kemenangan. Penyerang itu kemudian mengulangi penghormatan tersebut di media sosial setelah merayakannya bersama rekan-rekan setimnya.

"Ini hari yang istimewa, untuk Jota kita, yang kini berada di sana menerangi kita," katanya kepada SIC. "Kami tahu dia ada bersama kami dan wajar saja jika kami menang hari ini untuk menghormatinya dengan cara terbaik."

Dia juga memposting di Instagram: "Kami menang untuk kami, Diogo, dan Portugal!!! AYO GOOOOO!!!!"







