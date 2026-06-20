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cm grafica bennacer dinamo zagabria 2025 16.9Getty Images

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Dinamo Zagreb, Boban mengenai Bennacer: "Kami ingin mempertahankan Ismael Bennacer, tetapi kami menunggu hingga ia dapat menyelesaikan masalah kontraknya dengan Milan"

AC Milan
Transfers

Dinamo Zagreb ingin mempertahankan Ismael Bennacer: pernyataan dari presiden Zvonimir Boban

Dinamo Zagreb tidak akan menggunakan hak pembelian kembali, yang ditetapkan sebesar sekitar 10 juta, untuk Ismael Bennacer. Namun, keputusan ini tidak mengubah rencana klub Kroasia tersebut, yaitu berusaha untuk memasukkan gelandang asal Aljazair itu ke dalam skuad musim depan. Dalam rapat para pemegang saham, Presiden Zvonimir Boban menyampaikan pernyataan terkait gelandang milik Milan tersebut.

  • RENCANA DINAMO ZAGREB

    Kami ingin mempertahankan Ismael Bennacer, tetapi kami menunggu hingga ia menyelesaikan masalah kontraknya dengan Milan. Jika ia berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan Rossoneri, kami akan menjadi tim yang ideal baginya untuk melanjutkan kariernya.” Zvonimir Boban, mantan CEO Milan dan kini presiden Dinamo Zagreb, secara tegas mengungkapkan keinginan klub Kroasia tersebut terhadap gelandang asal Aljazair itu.

    • Iklan

  • KEADAAN DENGAN MILAN

    Bennacer terikat kontrak dengan Milan yang akan berakhir pada 2027 dengan gaji bersih sebesar 4 juta euro. Mantan pemain Empoli ini tidak masuk dalam rencana Amorim, dan dalam beberapa minggu ke depan akan dimulai negosiasi dengan klub Rossoneri untuk mencoba mencapai kesepakatan mengenai pemutusan kontrak.