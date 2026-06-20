Dinamo Zagreb, Boban mengenai Bennacer: "Kami ingin mempertahankan Ismael Bennacer, tetapi kami menunggu hingga ia dapat menyelesaikan masalah kontraknya dengan Milan"

“Kami ingin mempertahankan Ismael Bennacer, tetapi kami menunggu hingga ia menyelesaikan masalah kontraknya dengan Milan. Jika ia berhasil menyelesaikan masalah tersebut dengan Rossoneri, kami akan menjadi tim yang ideal baginya untuk melanjutkan kariernya.” Zvonimir Boban, mantan CEO Milan dan kini presiden Dinamo Zagreb, secara tegas mengungkapkan keinginan klub Kroasia tersebut terhadap gelandang asal Aljazair itu.