Seperti dilaporkan The Athletic, Skyblues dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 140 juta euro (140 juta euro sebagai biaya transfer dasar + 17 juta euro sebagai bonus) untuk pemain timnas Inggris tersebut, namun tawaran itu ditolak oleh Forest.
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Diminta bayar biaya transfer rekor! Manchester City kembali ditolak setelah mengajukan tawaran besar berikutnya untuk bintang muda Premier League
Sebaliknya, Tricky Trees menuntut - tanpa klausul tambahan - setidaknya sekitar 145 juta poundsterling, yaitu rekor transfer Inggris yang dibayarkan Liverpool FC kepada Newcastle United musim panas lalu untuk transfer striker Alexander Isak.
Anderson yang berusia 23 tahun sudah lama masuk dalam daftar incaran Manchester City. Berkat penampilan gemilangnya musim lalu bersama Nottingham, ia menarik perhatian sejumlah klub top Eropa dan berhasil masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia mendatang.
Di sana, ia kemungkinan besar akan menjadi pemain inti di lini tengah di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel. Dalam laga uji coba melawan Kosta Rika pada Kamis dini hari (3-0), ia bermain sejak awal dan baru ditarik keluar pada menit ke-71.
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Manchester United juga tertarik pada Elliot Anderson
Anderson menghabiskan masa mudanya di Newcastle United dan memulai karier profesionalnya di sana. Pada musim panas 2024, ia pindah ke Nottingham dan menjadi pemain inti di lini tengah. Pada musim lalu, ia tampil di setiap pertandingan Liga Premier, mencetak empat gol, dan memberikan empat assist.
Sementara itu, City tampaknya menghadapi persaingan dalam hal transfer dari kota mereka sendiri: Manchester United juga dikabarkan telah mengincar Anderson. Namun demikian, laporan Athletic menyebutkan bahwa Setan Merah kemungkinan besar tidak akan mampu menandingi tawaran yang diajukan oleh The Citizens.
Kontrak Anderson di Nottingham masih berlaku hingga 30 Juni 2029.