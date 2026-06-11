Diminta bayar biaya transfer rekor! Manchester City kembali ditolak setelah mengajukan tawaran besar berikutnya untuk bintang muda Premier League

Sebaliknya, Tricky Trees menuntut - tanpa klausul tambahan - setidaknya sekitar 145 juta poundsterling, yaitu rekor transfer Inggris yang dibayarkan Liverpool FC kepada Newcastle United musim panas lalu untuk transfer striker Alexander Isak.

Anderson yang berusia 23 tahun sudah lama masuk dalam daftar incaran Manchester City. Berkat penampilan gemilangnya musim lalu bersama Nottingham, ia menarik perhatian sejumlah klub top Eropa dan berhasil masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia mendatang.

Di sana, ia kemungkinan besar akan menjadi pemain inti di lini tengah di bawah asuhan pelatih Thomas Tuchel. Dalam laga uji coba melawan Kosta Rika pada Kamis dini hari (3-0), ia bermain sejak awal dan baru ditarik keluar pada menit ke-71.