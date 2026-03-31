FC Arsenal dikabarkan tertarik pada Christian Kofane dari Bayer Leverkusen. Hal itu dilaporkan oleh Sky. Menurut laporan tersebut, The Gunners hanyalah salah satu dari beberapa klub Inggris yang memasukkan penyerang asal Kamerun itu ke dalam daftar incaran mereka.
Diterjemahkan oleh
Diminta 70 juta euro: Arsenal tampaknya sangat tertarik pada bintang muda Bundesliga
Kofane baru bergabung dengan Werkself pada musim panas lalu dari klub divisi dua Spanyol, Albacete. Pada musim perdananya, ia langsung tampil mengesankan di Bundesliga dan karena itu juga diturunkan di Liga Champions, di mana Bayer harus tersingkir setelah kalah dalam laga head-to-head melawan Arsenal.
Secara keseluruhan, pemain berusia 19 tahun ini telah mengumpulkan 15 poin dalam 39 pertandingan resmi untuk Leverkusen.
- Getty Images
Bayer berencana meningkatkan biaya transfer lebih dari sepuluh kali lipat
Untuk Kofane, Bayer hanya mengeluarkan biaya transfer sebesar 5,25 juta euro kurang dari setahun yang lalu — dan kini berpotensi meraup keuntungan besar. Pasalnya, menurut laporan tersebut, klub Bundesliga itu menginginkan 60 hingga 70 juta euro dari klub-klub Inggris yang kaya raya untuk sang penyerang — sehingga jumlah investasi awal mereka akan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat.
Hanya untuk Kai Havertz (pindah ke Chelsea FC pada 2020 seharga 100 juta euro) dan Florian Wirtz (pindah ke Liverpool pada 2025 seharga 125 juta euro) lah Bayer menerima uang lebih banyak daripada yang konon mungkin diperoleh dari Kofane saat ini.
- Getty Images
Apakah Nicolo Tresoldi akan menggantikan Christian Kofane di Bayer?
Arsenal sebenarnya sudah memiliki lini serang yang solid dengan Viktor Gyökeres, Kai Havertz, dan Gabriel Jesus, namun Kofane kemungkinan besar akan dipandang sebagai investasi untuk masa depan mengingat usianya—dan karena itu tetap menarik bagi pemuncak klasemen Liga Premier.
Jika Kofane segera hengkang dari Bundesliga, menurut laporan tersebut, pemain timnas U-21 Nicolo Tresoldi dari Club Brugge menjadi kandidat penggantinya di Leverkusen. Namun, striker tersebut juga sudah dikaitkan dengan Borussia Dortmund.
Statistik Christian Kofane pada musim 2025/2026:
Permainan: 39 Menit bermain: 1744 Gol: 7 Assist: 8