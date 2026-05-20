Dilaporkan bahwa Undav telah menerima tawaran tertulis untuk perpanjangan kontraknya hingga musim panas 2029. Dalam tawaran tersebut, konon terdapat opsi perpanjangan untuk satu musim lagi, yang dapat diaktifkan tergantung pada performa dan waktu bermainnya.
Diterjemahkan oleh
Dimensi finansial baru di VfB Stuttgart: Deniz Undav dilaporkan telah menerima tawaran rekor
Dari segi finansial, perpanjangan kontrak bagi pemain berusia 29 tahun ini—yang kontraknya masih berlaku hingga 2027—tentu saja akan menguntungkan. Menurut Sport Bild, gaji Undav akan naik dari 4,5 juta euro menjadi 5,5 juta euro per tahun. Dengan demikian, ia akan tetap menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub finalis Piala DFB tersebut. Selain itu, ia juga akan menerima bonus penandatanganan sebesar dua juta euro.
Ini adalah angka-angka finansial yang belum pernah ada sebelumnya di VfB. Oleh karena itu, dewan pengawas harus menyetujui tawaran kontrak yang sangat menggiurkan tersebut. Sebuah proses yang belum pernah terjadi di bawah kepemimpinan presiden saat ini, Dietmar Allgeier (menjabat sejak 2024).
- Getty Images Sport
Daniz Undav pindah dari Brighton & Hove Albion ke VfB Stuttgart
Ketua Dewan Direksi Stuttgart, Alexander Wehrle, mengumumkan bahwa pembicaraan akan "ditingkatkan" setelah musim berakhir. VfB masih akan menghadapi final Piala di Berlin pada Sabtu mendatang melawan juara FC Bayern.
"Tidak diragukan lagi bahwa Deniz adalah pemain yang sangat penting bagi kami," lanjut Wehrle. Namun, ia tidak ingin menetapkan batas waktu, meskipun tujuannya adalah menyelesaikan masalah ini sebelum musim berikutnya. Jika negosiasi gagal, mengingat sisa durasi kontrak Undav yang singkat, perpindahan bahkan mungkin terjadi pada musim panas ini.
Namun, negosiasi mungkin akan segera menemui kesepakatan. Undav sendiri mengatakan kepada Sky: "Saya telah menetapkan batas waktu bagi diri saya sendiri dan jika mereka melakukannya sebelum Piala Dunia – saya masih di sini hingga Selasa minggu depan – maka waktunya akan sangat mepet. Tidak ada halangan, saya sering mengatakan bahwa saya senang bermain di sini. Saya senang berada di sini. Saya merasa seperti orang Stuttgart, meskipun sebenarnya bukan. Kami tidak terlalu jauh berbeda, mungkin hanya hal-hal kecil saja." Menurut Sport Bild, salah satu hal kecil tersebut adalah besaran uang tanda tangan.
Undav baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama tim asal Swabia ini. Penyerang yang telah dikontrak secara permanen dari Brighton pada 2024 dengan nilai hampir 27 juta euro ini mencetak 25 gol dalam 25 pertandingan resmi, ditambah 14 assist. Dengan demikian, ia memiliki andil yang sangat besar dalam kesuksesan Stuttgart musim ini.
Data performa Deniz Undav di VfB Stuttgart
Penampilan Gol Assist Kartu kuning 116 57 30 18