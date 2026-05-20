Dimensi finansial baru di VfB Stuttgart: Deniz Undav dilaporkan telah menerima tawaran rekor

Ketua Dewan Direksi Stuttgart, Alexander Wehrle, mengumumkan bahwa pembicaraan akan "ditingkatkan" setelah musim berakhir. VfB masih akan menghadapi final Piala di Berlin pada Sabtu mendatang melawan juara FC Bayern.

"Tidak diragukan lagi bahwa Deniz adalah pemain yang sangat penting bagi kami," lanjut Wehrle. Namun, ia tidak ingin menetapkan batas waktu, meskipun tujuannya adalah menyelesaikan masalah ini sebelum musim berikutnya. Jika negosiasi gagal, mengingat sisa durasi kontrak Undav yang singkat, perpindahan bahkan mungkin terjadi pada musim panas ini.

Namun, negosiasi mungkin akan segera menemui kesepakatan. Undav sendiri mengatakan kepada Sky: "Saya telah menetapkan batas waktu bagi diri saya sendiri dan jika mereka melakukannya sebelum Piala Dunia – saya masih di sini hingga Selasa minggu depan – maka waktunya akan sangat mepet. Tidak ada halangan, saya sering mengatakan bahwa saya senang bermain di sini. Saya senang berada di sini. Saya merasa seperti orang Stuttgart, meskipun sebenarnya bukan. Kami tidak terlalu jauh berbeda, mungkin hanya hal-hal kecil saja." Menurut Sport Bild, salah satu hal kecil tersebut adalah besaran uang tanda tangan.

Undav baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama tim asal Swabia ini. Penyerang yang telah dikontrak secara permanen dari Brighton pada 2024 dengan nilai hampir 27 juta euro ini mencetak 25 gol dalam 25 pertandingan resmi, ditambah 14 assist. Dengan demikian, ia memiliki andil yang sangat besar dalam kesuksesan Stuttgart musim ini.