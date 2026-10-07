Diberi penghargaan di panggung Premio Gentleman FairPlay terutama berkat musim 2025/2026 yang sangat baik, bek sayap Inter,Federico Dimarco, mengonfirmasi bahwa ia kini telah mengatasi masalah lutut yang memaksanya absen dari skuad Italia asuhan Roberto Mancini dan bahwa ia sudah membidik kelanjutan musim yang bisa membawanya meraih gelar-gelar baru. Dan di antara Liga Champions serta Scudetto, MVP bertahan Serie A itu tidak ingin memilih ataupun memasang batas.
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Dimarco: "Liga Champions atau Scudetto? Saya tidak memilih, saya ingin trofi baru"
Rekor assist? Saya punya penyerang yang mencetak gol
"Rekor assist musim lalu? Seperti yang selalu saya katakan, pencapaian pribadi bergantung pada pencapaian tim. Untuk mencatat banyak assist, Anda harus punya penyerang yang mencetak banyak gol: saya beruntung memiliki empat penyerang kuat di tim. Saya senang dengan rekor ini".
"Serie A atau Liga Champions? Saya tidak memilih"
"Sekarang saya memikirkan masa kini, target-target baru dan trofi-trofi baru. Liga atau Liga Champions? Tidak, tidak memilih."
CEDERA
"Saya baik-baik saja, ada sedikit masalah pada lutut, tetapi saya sudah bekerja keras dan pulih. Mari lihat apakah saya bisa memulai lebih kuat pada laga berikutnya"
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