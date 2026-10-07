Dimarco: "Liga Champions atau Scudetto? Saya tidak memilih, saya ingin trofi baru"

Diberi penghargaan di panggung Premio Gentleman FairPlay terutama berkat musim 2025/2026 yang sangat baik, bek sayap Inter,Federico Dimarco, mengonfirmasi bahwa ia kini telah mengatasi masalah lutut yang memaksanya absen dari skuad Italia asuhan Roberto Mancini dan bahwa ia sudah membidik kelanjutan musim yang bisa membawanya meraih gelar-gelar baru. Dan di antara Liga Champions serta Scudetto, MVP bertahan Serie A itu tidak ingin memilih ataupun memasang batas.