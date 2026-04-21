Enam kamar tidur, kolam renang megah di dalam rumah, ruang permainan, serta ruang kebugaran—dan semua itu tersebar di luas hunian total 700 meter persegi: Siapa pun yang ingin membeli properti mewah ini di Hale Barns, sebuah pinggiran kota eksklusif di wilayah metropolitan Manchester, harus merogoh kocek sekitar empat juta euro—namun juga berkesempatan untuk menetap di bekas kediaman Vincent Kompany.
Dilengkapi dengan lapangan sepak bola dan bola basket sendiri! Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, tampaknya menjual vila miliknya di Inggris dengan harga yang sangat tinggi
Menurut surat kabar sensasional Inggris The Sun, pelatih FC Bayern menjual vila miliknya beserta lapangan sepak bola dan bola basket yang ada di dalamnya. Dan kabarnya dengan harga yang sangat murah. Awalnya, vila tersebut bahkan diperkirakan berharga sekitar 4,5 juta euro.
Kompany menempati bangunan yang selesai dibangun pada tahun 2009 tersebut bersama keluarganya selama masa baktinya di Manchester City (2008 hingga 2019). Properti tersebut diiklankan secara online tanpa menyebutkan nama pemilik sebelumnya.
Vincent Kompany kembali membawa Bayern München meraih gelar juara
Kini, pelatih asal Belgia itu telah betah tinggal di München, di mana ia berhasil meraih gelar juara Bundesliga untuk kedua kalinya pada musim keduanya sebagai pelatih. Menurut laporan Bild pada akhir 2024, ia menyewa sebuah rumah di kawasan elit Grünwald, yang sebelumnya pernah ditinggali oleh Lars Ricken, direktur eksekutif Borussia Dortmund, rival Bayern Munich.
Kompany tidak perlu mengorbankan kemewahan di sana, karena rumah tersebut dilengkapi, antara lain, dengan kolam renang dalam ruangan, sauna, dan perpustakaan.
Vincent Kompany: Ringkasan Karier Kepelatihannya
Periode
Klub
2019 hingga 2022
RSC Anderlecht (musim 2019/20 masih sebagai pemain-pelatih)
2022 hingga 2024
FC Burnley
sejak 2024
FC Bayern München