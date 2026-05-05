Performa gemilang Gyokeres ini jelas datang pada saat yang tepat, baik dari sudut pandang Arsenal maupun dirinya sendiri. Ia telah berperan penting dalam membantu tim asuhan Arteta bangkit dari penurunan performa yang drastis, sehingga mereka kembali bersaing untuk merebut gelar Liga Premier dan Liga Champions. Akibatnya, dia pasti akan menjadi starter saat melawan Atletico pada hari Selasa - namun konsensus umum adalah bahwa dia akan duduk di bangku cadangan jika Kai Havertz fit untuk bermain.
Memang, sangatlah penting bahwa Arteta memilih pemain Jerman itu di lini depan untuk pertandingan krusial bulan lalu melawan rival perebutan gelar Liga Premier, Manchester City, di Etihad, karena ada anggapan bahwa Havertz menawarkan lebih banyak daripada Gyokeres dalam hal menekan dan permainan penghubung.
Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, Havertz tidak bisa diandalkan untuk tetap fit, sama seperti rekan penyerangnya Gabriel Jesus, yang tampaknya akan hengkang dari Emirates.
Akibatnya, Arsenal hampir pasti akan merekrut striker pada musim panas ini, dan satu-satunya keraguan nyata terletak pada apakah mereka akan mendatangkan pemain muda berbakat seperti Eli Junior Kroupi dari Bournemouth atau Endrick untuk menggantikan Gyokeres sebagai pilihan utama di masa depan, atau merekrut penyerang berpengalaman seperti Alvarez atau Victor Osimhen untuk menggantikannya segera.
Akibatnya, beberapa pertandingan terakhir musim ini terasa sama pentingnya bagi Gyokeres seperti halnya bagi Arsenal.
"Dia dimasukkan ke dalam tim untuk memastikan mereka mengalahkan tim-tim yang lebih lemah, dan dia telah melakukannya," kata Merson. "Anda ingin striker Anda mencetak 20 gol dan dia telah melakukannya. Jika mereka memenangkan liga, dia adalah pembelian yang brilian. Jika tidak, mungkin dia tidak.
"Tapi dia benar-benar bagus [melawan Fulham] dan itulah alasan mereka membelinya. Penampilan seperti itu belum konsisten setiap pekan, tapi jika itu terjadi dalam empat pekan ke depan - maka [Arsenal akan mendapatkan kembali] uang mereka."
Merson mungkin sedikit menyederhanakan situasi ini - seperti biasanya - tapi tak bisa dipungkiri bahwa Gyokeres, layaknya striker elit sejati, akan dinilai tidak hanya berdasarkan jumlah gol yang dicetaknya musim ini, tapi juga berapa banyak gol yang tercipta di pertandingan-pertandingan krusial. Dalam hal itu, kita sebenarnya bisa mendapatkan jawaban pasti atas dilema Gyokeres di Arsenal pada akhir bulan ini.