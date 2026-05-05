Dengan demikian, pemain internasional Swedia ini menjadi pemain Arsenal kedua di abad ini yang mencetak 20 gol atau lebih di semua kompetisi pada musim debutnya di London Utara. Dengan Arsenal yang masih memiliki tiga pertandingan tersisa di Liga Premier dan mungkin juga dua pertandingan lagi di Liga Champions, Gyokeres masih berpeluang melampaui rekor Alexis Sanchez (25 gol) pada musim 2014-15.

Namun, jika laporan terbaru dapat dipercaya, Mikel Arteta tampaknya lebih memilih Julian Alvarez sebagai penyerang utama Arsenal dalam laga leg kedua melawan Atletico di Emirates pada Selasa mendatang, daripada seorang penyerang tengah yang tampaknya baru saja mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.

Jadi, apakah masuk akal bagi Arsenal untuk sudah mulai mencari calon pengganti Gyokeres? Atau apakah dia kini berada dalam posisi yang tepat untuk membuktikan dirinya sebagai solusi bagi masalah lini depan Arteta?