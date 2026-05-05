Viktor Gyokeres Arsenal GFX GOAL
Dilema Viktor Gyokeres di Arsenal: Apakah The Gunners sudah perlu mencari pengganti pemain yang didatangkan seharga £64 juta pada bursa transfer musim panas lalu?

Minggu lalu tak diragukan lagi merupakan minggu terbaik dalam karier Viktor Gyokeres bersama Arsenal sejauh ini. Pada Rabu, pemain yang didatangkan musim panas ini seharga £64 juta ($86 juta) dengan percaya diri mengeksekusi penalti dalam laga imbang 1-1 The Gunners melawan Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions di Metropolitano. Tiga hari kemudian, Gyokeres mencetak dua gol dan menciptakan satu gol lainnya dalam kemenangan 3-0 atas Fulham yang memperlebar keunggulan Arsenal di puncak klasemen Liga Premier menjadi enam poin.

Dengan demikian, pemain internasional Swedia ini menjadi pemain Arsenal kedua di abad ini yang mencetak 20 gol atau lebih di semua kompetisi pada musim debutnya di London Utara. Dengan Arsenal yang masih memiliki tiga pertandingan tersisa di Liga Premier dan mungkin juga dua pertandingan lagi di Liga Champions, Gyokeres masih berpeluang melampaui rekor Alexis Sanchez (25 gol) pada musim 2014-15.

Namun, jika laporan terbaru dapat dipercaya, Mikel Arteta tampaknya lebih memilih Julian Alvarez sebagai penyerang utama Arsenal dalam laga leg kedua melawan Atletico di Emirates pada Selasa mendatang, daripada seorang penyerang tengah yang tampaknya baru saja mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.

Jadi, apakah masuk akal bagi Arsenal untuk sudah mulai mencari calon pengganti Gyokeres? Atau apakah dia kini berada dalam posisi yang tepat untuk membuktikan dirinya sebagai solusi bagi masalah lini depan Arteta?

  • Viktor Gyokeres Arsenal 2025-26Getty

    Awal yang kurang memuaskan

    Gyokeres digadang-gadang sebagai "mata rantai yang hilang" dalam lini serang Arsenal saat ia didatangkan dari Sporting CP pada Juli lalu; sang pencetak gol ulung yang selama ini sangat dibutuhkan oleh tim asuhan Arteta—yang selalu menjadi runner-up di Liga Premier—tersebut.

    Selama dua musimnya di Lisbon, Gyokeres telah mencetak lebih banyak gol liga daripada pemain lain di 10 liga teratas Eropa - tepatnya 68 gol, dan itu hanya dalam 66 pertandingan. Tidak ada yang mengharapkan dia mempertahankan tingkat produktivitas yang luar biasa itu di liga utama Inggris, tetapi tingkat kesulitan yang dia alami selama paruh pertama musim ini mengejutkan banyak pengamat.

    Arteta mengaitkan kesulitan awal Gyokeres dengan pramusim yang terpotong akibat proses transfernya dari Sporting yang berlarut-larut, tetapi tampaknya ada lebih dari sekadar kurangnya ketajaman dalam pertandingan. Gyokeres terlihat sangat lambat dan kaku dalam banyak kesempatan, sementara permainannya dalam menahan bola buruk, yang berarti ia kesulitan melibatkan pemain lain dalam permainan.

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Apakah dia termasuk golongan elit?'

    Tentu saja, penyerang tidak boleh dinilai semata-mata berdasarkan jumlah sentuhan bola yang mereka lakukan selama pertandingan — lihat saja Erling Haaland — tetapi masalahnya adalah Gyokeres tidak mampu menebus minimnya keterlibatannya dengan kontribusi yang menentukan di kotak penalti.

    Pemain berusia 27 tahun itu hanya mencetak lima gol dalam 21 penampilan pertamanya di Liga Premier - dan dua dari gol tersebut berasal dari titik penalti. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Jamie Carragher mempertanyakan status pemain Swedia itu sebagai penyerang yang benar-benar "elit".

    "Dalam pertandingan-pertandingan besar, dia terlihat sedikit kurang," kata mantan bek Liverpool itu di Sky Sports - dan itu tetap menjadi poin yang valid, mengingat Gyokeres hanya mencetak satu gol melawan salah satu dari sembilan tim teratas di Premier League saat ini (dalam kekalahan April lalu melawan Bournemouth).

    Namun, Carragher juga ingin menekankan bahwa bukan berarti Gyokeres melewatkan banyak peluang; melainkan lebih karena dia tidak mendapatkan banyak peluang: "Orang-orang terus mengatakan 'masalah Arsenal adalah penyelesaian akhir', tetapi bukan itu masalahnya, melainkan penciptaan peluang. Mereka tidak menciptakan cukup banyak peluang."

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Kenapa tidak memanfaatkan kelebihannya saja?"

    Ketidakmampuan Arsenal menciptakan peluang dari permainan terbuka telah menjadi masalah yang terus berulang seiring berjalannya musim, dan mantan striker Blackburn Rovers serta Chelsea, Chris Sutton, berpendapat bahwa mereka justru merugikan diri sendiri dengan tidak memberikan umpan-umpan yang dibutuhkan Gyokeres untuk bersinar.

    "Dia adalah striker bertubuh besar dan kuat, namun ketika mereka menguasai bola di area sayap, mereka mengabaikan umpan silang," kata pemenang gelar Liga Premier itu kepada BBC Radio 5 Live. "Saya tidak begitu mengerti hal itu karena mengapa memiliki tipe penyerang tengah seperti dia dan tidak mencoba memanfaatkan kelebihannya?

    "Dia bukan pemain paling cerdas, tapi dia pekerja keras dan dia adalah pemain yang suka berlari di jalur. Mereka perlu memberinya kesempatan karena ini bukan tim Arsenal yang mudah mencetak gol.

    "Orang-orang mempertanyakan dia karena dia adalah pemain Arsenal yang diharapkan bisa membuat perbedaan dan dia sudah bermain cukup baik musim ini. Tapi jika ingin mencetak gol, Anda harus mendapatkan peluang.

    "Dia penuntas peluang yang bagus, jadi tidak membantu jika Anda memiliki bola di area umpan silang yang bagus dan orang-orang tidak siap mengambil risiko dan memasukkan bola. Saya mengerti prinsip permainan, tapi Anda bisa mencetak gol dari umpan silang - itu diperbolehkan!"

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Membuatku teringat pada Haaland'

    Menurut Paul Merson, keengganan Arsenal untuk mengoper bola kepada Gyokeres mencerminkan kurangnya kepercayaan rekan-rekan setimnya bahwa ia mampu melakukan sesuatu yang positif dengan bola tersebut.

    "Mereka tidak mempercayainya - mereka tidak pernah mengoper bola kepadanya," kata legenda The Gunners itu kepada podcast Stick to Football pada bulan Februari. Namun, Merson kini telah mengubah pandangannya, setelah sangat terkesan dengan keunggulan Gyokeres di segala lini dalam kemenangan atas Fulham pada Sabtu lalu.

    "Dia mengingatkan saya pada Haaland," kata pria berusia 58 tahun itu dengan antusias. "Saya sering mengkritiknya, tapi itu adalah penampilan terbaik yang pernah saya lihat darinya."

    Itu jelas merupakan penampilan paling lengkap Gyokeres dalam seragam Arsenal hingga saat ini, bahkan untuk pertama kalinya dia terlibat dalam tiga gol dalam satu pertandingan sejak tiba di London utara. Dua golnya itu berarti dia kini berada di peringkat keempat dalam perebutan Sepatu Emas Liga Premier dengan 14 gol, hanya di belakang Haaland, Igor Thiago dari Brentford, dan pemain sayap Manchester City, Antoine Semenyo.

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Dorongan besar'

    Gol pembuka Gyokeres pada Sabtu lalu memang hanya sekadar menyundul bola ke gawang kosong, berkat permainan sayap yang sensasional dari Bukayo Saka, namun itulah tepatnya jenis gol yang diharapkan darinya, sementara gol keduanya merupakan sundulan yang sangat mengesankan, mengingat umpan lambung Leandro Trossard tidak hanya kurang kencang, tetapi juga sedikit berada di belakangnya.

    Tentu saja, assist Gyokeres mungkin lebih memuaskan Arteta daripada hal lainnya, dengan mantan pemain Coventry City itu melakukan sprint yang hebat ke belakang untuk menyambut umpan lambung Eberechi Eze sebelum dengan cerdik mengoper bola ke Saka untuk mencetak gol dengan umpan terobosan.

    "Dia tampil luar biasa," kata sang pelatih asal Spanyol. "Saya pikir di Madrid, terutama di babak pertama, dia bermain sangat baik, dan hari ini, di setiap menit yang dia mainkan, kontribusinya dalam mencetak gol... Setiap serangan, dia terlibat - mencetak dua gol hebat. Baik dari segi posisi maupun timing - itu adalah hal yang telah kami latih.

    "Ini akan memberinya dorongan energi yang besar dan juga meningkatkan kepercayaan diri tim."

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Bulan yang menentukan

    Performa gemilang Gyokeres ini jelas datang pada saat yang tepat, baik dari sudut pandang Arsenal maupun dirinya sendiri. Ia telah berperan penting dalam membantu tim asuhan Arteta bangkit dari penurunan performa yang drastis, sehingga mereka kembali bersaing untuk merebut gelar Liga Premier dan Liga Champions. Akibatnya, dia pasti akan menjadi starter saat melawan Atletico pada hari Selasa - namun konsensus umum adalah bahwa dia akan duduk di bangku cadangan jika Kai Havertz fit untuk bermain.

    Memang, sangatlah penting bahwa Arteta memilih pemain Jerman itu di lini depan untuk pertandingan krusial bulan lalu melawan rival perebutan gelar Liga Premier, Manchester City, di Etihad, karena ada anggapan bahwa Havertz menawarkan lebih banyak daripada Gyokeres dalam hal menekan dan permainan penghubung.

    Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, Havertz tidak bisa diandalkan untuk tetap fit, sama seperti rekan penyerangnya Gabriel Jesus, yang tampaknya akan hengkang dari Emirates.

    Akibatnya, Arsenal hampir pasti akan merekrut striker pada musim panas ini, dan satu-satunya keraguan nyata terletak pada apakah mereka akan mendatangkan pemain muda berbakat seperti Eli Junior Kroupi dari Bournemouth atau Endrick untuk menggantikan Gyokeres sebagai pilihan utama di masa depan, atau merekrut penyerang berpengalaman seperti Alvarez atau Victor Osimhen untuk menggantikannya segera.

    Akibatnya, beberapa pertandingan terakhir musim ini terasa sama pentingnya bagi Gyokeres seperti halnya bagi Arsenal.

    "Dia dimasukkan ke dalam tim untuk memastikan mereka mengalahkan tim-tim yang lebih lemah, dan dia telah melakukannya," kata Merson. "Anda ingin striker Anda mencetak 20 gol dan dia telah melakukannya. Jika mereka memenangkan liga, dia adalah pembelian yang brilian. Jika tidak, mungkin dia tidak.

    "Tapi dia benar-benar bagus [melawan Fulham] dan itulah alasan mereka membelinya. Penampilan seperti itu belum konsisten setiap pekan, tapi jika itu terjadi dalam empat pekan ke depan - maka [Arsenal akan mendapatkan kembali] uang mereka."

    Merson mungkin sedikit menyederhanakan situasi ini - seperti biasanya - tapi tak bisa dipungkiri bahwa Gyokeres, layaknya striker elit sejati, akan dinilai tidak hanya berdasarkan jumlah gol yang dicetaknya musim ini, tapi juga berapa banyak gol yang tercipta di pertandingan-pertandingan krusial. Dalam hal itu, kita sebenarnya bisa mendapatkan jawaban pasti atas dilema Gyokeres di Arsenal pada akhir bulan ini.

