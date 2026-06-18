Seperti biasa, tim nasional Jerman juga didukung oleh sejumlah pemain FC Bayern di Piala Dunia kali ini. Kiper Manuel Neuer, kapten Joshua Kimmich, pemimpin lini belakang Jonathan Tah, pengatur serangan Aleksandar Pavlovic, serta otak kreatif Jamal Musiala. Tak lama lagi, bek kiri berbakat Nathaniel Brown diperkirakan akan bergabung dengan kelompok ini. Ia sedang dalam proses pindah dari Eintracht Frankfurt ke Munich dengan nilai transfer sebesar 55 juta euro.
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Dilema senilai 180 juta euro mengancam! Apakah BVB akan kehilangan poros utamanya tak lama setelah Piala Dunia?
Meskipun saat ini Borussia Dortmund hanya diwakili oleh dua pemain di tim inti Jerman, bek tengah Nico Schlotterbeck (26) dan gelandang bertahan Felix Nmecha (25) memainkan peran krusial dalam kemenangan telak 7-1 atas Curacao. Nmecha membawa Jerman unggul 1-0, Schlotterbeck lebih dari sekadar menebus kesalahan kecilnya saat skor 1-1 dengan gol sundulannya yang sangat penting untuk mengubah skor menjadi 2-1, sementara Nmecha kembali menjadi penentu dengan mencetak penalti yang membawa skor menjadi 3-1.
Terlepas dari kontribusi gol tersebut, keduanya tampil meyakinkan; terutama Nmecha yang kemudian banjir pujian. Kemenangan Jerman atas Curacao pun menjadi kemenangan bagi “kelompok kecil Dortmund” ini. Namun, hal ini sekaligus memunculkan keraguan seberapa lama lagi duo ini dapat disebut sebagai “kelompok Dortmund”. Lagi pula, tidak ada tempat lain di mana seseorang bisa dengan cepat menarik perhatian klub-klub top internasional selain di Piala Dunia.
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Schlotterbeck dan Nmecha memperpanjang kontrak mereka di BVB — dengan klausul pelepasan
Schlotterbeck dan Nmecha telah berkembang menjadi pilar tak terbantahkan bagi BVB dalam beberapa tahun terakhir. Tak heran jika rasa lega di Dortmund begitu besar ketika mereka memperpanjang kontrak pada musim semi lalu. Schlotterbeck hingga 2031, Nmecha hingga 2030. Namun, bahkan pada saat penandatanganan kontrak, kemungkinan mereka benar-benar akan tetap bermain di Dortmund hingga masa kontrak berakhir sudah dianggap kecil. Namun kini, bahkan tampak mungkin bahwa keduanya sama sekali tidak akan pernah lagi membela BVB, terlepas dari perpanjangan kontrak terbaru mereka.
Sebagai langkah antisipasi, Schlotterbeck meminta klausul pelepasan khusus terkait Piala Dunia dimasukkan ke dalam kontraknya. Hingga satu minggu setelah final pada 19 Juli, ia berhak pindah ke salah satu dari tiga klub papan atas terpilih dengan biaya transfer sebesar 50 hingga 60 juta euro. Menurut berbagai laporan yang sejalan, klub-klub tersebut termasuk Real Madrid dan Liverpool FC, namun tidak termasuk Bayern Munich.
Konon, pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, sangat tertarik pada Schlotterbeck, dan biaya transfer yang telah ditetapkan tersebut tidak akan menjadi masalah bagi klub asal Madrid itu. “Pemain bagus selalu disambut baik. Saya akan sangat senang,” kata Antonio Rüdiger pada hari Rabu di kamp DFB di Winston-Salem. Rüdiger baru-baru ini memperpanjang kontraknya di Real dan, jika Schlotterbeck pindah, ia akan bersaing dengan Schlotterbeck untuk mendapatkan waktu bermain di Real di masa depan.
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Apakah Nmecha akan menjadi pemain termahal ketiga yang pernah dijual dalam sejarah BVB?
Nmecha juga memiliki klausul pelepasan. Namun, klausul ini baru berlaku pada musim panas 2027, dengan nilai awal sebesar 80 juta euro dan akan turun menjadi 70 juta euro setahun kemudian. Inilah perbedaan halusnya dengan Schlotterbeck: Melalui transfer Nmecha, BVB dapat bernegosiasi secara bebas dengan pihak-pihak yang berminat pada musim panas ini; menurut Bild, batas harga terendah ditetapkan sebesar 120 juta euro.
Dengan demikian, Nmecha akan menjadi penjualan termahal ketiga dalam sejarah klub, setelah Ousmane Dembele (pindah ke FC Barcelona pada 2017 seharga 148 juta euro) dan Jude Bellingham (pindah ke Real Madrid pada 2023 seharga 127 juta euro). Real Madrid dilaporkan juga menunjukkan minat, selain itu Chelsea FC dan kedua klub papan atas dari Manchester juga disebut-sebut sebagai pihak yang tertarik. Nmecha pernah bermain di tim junior City antara tahun 2008 dan 2021.
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Schlotterbeck dan Nmecha berhasil memenangkan persaingan di tim nasional Jerman
Piala Dunia bisa menjadi batu loncatan bagi Schlotterbeck dan Nmecha menuju kancah sepak bola kelas dunia. Padahal, selama ini sama sekali tidak jelas apakah keduanya akan berhasil masuk ke dalam susunan pemain inti timnas Jerman. Schlotterbeck akhirnya berhasil mengalahkan persaingan dengan Rüdiger yang selama bertahun-tahun menjadi andalan, sementara Nmecha menggusur Leon Goretzka ke bangku cadangan—dan hal itu cukup mengejutkan.
Selama kualifikasi Piala Dunia, Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann masih secara konsisten mempercayai Goretzka dan pada bulan Maret secara terbuka menjanjikan kepadanya tempat di starting lineup Piala Dunia. Sementara Goretzka tampil meyakinkan untuk FC Bayern di fase akhir musim Bundesliga, Nmecha harus absen karena cedera robekan ligamen lateral. Baru pada hari pertandingan terakhir ia merayakan kembalinya ke starting lineup bersama BVB, lalu Nagelsmann akhirnya memberikan kepercayaan kepadanya.
Bagi BVB, perkembangan menggembirakan yang dialami Schlotterbeck dan Nmecha serta minat yang menyertainya terhadap keduanya merupakan pedang bermata dua. Jika keduanya dijual pada musim panas ini, di satu sisi akan ada pendapatan besar sebesar sekitar 180 juta euro, namun di sisi lain, poros utama tim akan hilang dan perencanaan skuad secara umum akan berantakan seketika.
Penjualan Rekor BVB
Pemain Posisi Dijual ke Tahun Biaya transfer Ousmane Dembele Penyerang FC Barcelona 2017 148 juta euro Jude Bellingham Gelandang Real Madrid 2023 127 juta euro Jadon Sancho Penyerang Manchester United 2022 85 juta euro Christian Pulisic Penyerang FC Chelsea 2018 64 juta euro Pierre-Emerick Aubameyang Penyerang FC Arsenal 2023 63,75 juta euro