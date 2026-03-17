Dilema Nick Woltemade di Newcastle: Mengapa The Magpies mungkin mempertimbangkan untuk menjual striker seharga £65 juta itu setelah hanya satu musim

"Dia sangat sesuai dengan kriteria yang selama ini kami cari untuk memperkuat lini serang kami," kata manajer Newcastle. "Dia unggul di banyak aspek—dia memiliki kemampuan teknis yang hebat dan telah membuktikan dirinya sebagai ancaman nyata di salah satu liga top Eropa—tetapi dia juga masih berada di usia di mana dia memiliki banyak ruang untuk berkembang dan tumbuh di sini. Nick juga memiliki karakter yang hebat, dan kami sangat senang menyambutnya di tim ini."

Woltemade menambahkan: "Ini adalah langkah besar dalam hidup saya untuk meninggalkan Jerman, tetapi semua orang telah menyambut saya dengan sangat baik dan rasanya sudah seperti keluarga. Saya merasa sangat optimis setelah berbicara dengan pelatih kepala bahwa ini adalah tempat yang tepat bagi saya untuk mencapai performa terbaik."

The Magpies juga merekrut Yoanne Wissa dari Brentford pada hari terakhir bursa transfer, namun penyerang asal Kongo Demokratik itu harus absen karena cedera lutut serius beberapa hari kemudian, sehingga Woltemade tak tergeser sebagai pilihan utama Howe di posisi No.9. Namun, tak sampai enam bulan kemudian, dikabarkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu merindukan kembali ke tanah airnya. BILD mengklaim, meski dengan nada bercanda, bahwa Woltemade merasa 'tidak bahagia' dengan situasinya di St James' Park, dan berharap bisa kembali ke Stuttgart atau bergabung dengan Bayern pada musim panas. Laporan tersebut berasal dari seorang jurnalis yang dikenal dengan nada sarkastisnya, namun talkSPORT melaporkan bahwa Newcastle akan terbuka untuk menjual striker tersebut dengan harga yang tepat.

Meskipun akan mengejutkan jika Newcastle melepas Woltemade begitu cepat, dapat dikatakan bahwa ia belum menemukan "performa terbaiknya" di Tyneside, dan perpisahan mungkin menjadi yang terbaik bagi semua pihak jika Howe tidak mampu memaksimalkan potensinya antara sekarang dan Mei.