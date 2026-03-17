Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Nick Woltemade Newcastle
James Westwood

Diterjemahkan oleh

Dilema Nick Woltemade di Newcastle: Mengapa The Magpies mungkin mempertimbangkan untuk menjual striker seharga £65 juta itu setelah hanya satu musim

Ketika Newcastle berhasil mengalahkan Bayern Munich dalam perburuan penyerang jangkung Stuttgart, Nick Woltemade, pada bulan Agustus, hal itu dianggap sebagai langkah gemilang berkat keberhasilan mereka lolos ke Liga Champions 2025-26. Memang, Eddie Howe sangat gembira melihat kesepakatan senilai £65 juta ($88 juta)—yang memecahkan rekor transfer klub—terwujud menjelang penutupan jendela transfer musim panas, dengan pemain asal Jerman itu didatangkan sebagai pengganti Alexander Isak yang hengkang ke Liverpool.

"Dia sangat sesuai dengan kriteria yang selama ini kami cari untuk memperkuat lini serang kami," kata manajer Newcastle. "Dia unggul di banyak aspek—dia memiliki kemampuan teknis yang hebat dan telah membuktikan dirinya sebagai ancaman nyata di salah satu liga top Eropa—tetapi dia juga masih berada di usia di mana dia memiliki banyak ruang untuk berkembang dan tumbuh di sini. Nick juga memiliki karakter yang hebat, dan kami sangat senang menyambutnya di tim ini."

Woltemade menambahkan: "Ini adalah langkah besar dalam hidup saya untuk meninggalkan Jerman, tetapi semua orang telah menyambut saya dengan sangat baik dan rasanya sudah seperti keluarga. Saya merasa sangat optimis setelah berbicara dengan pelatih kepala bahwa ini adalah tempat yang tepat bagi saya untuk mencapai performa terbaik."

The Magpies juga merekrut Yoanne Wissa dari Brentford pada hari terakhir bursa transfer, namun penyerang asal Kongo Demokratik itu harus absen karena cedera lutut serius beberapa hari kemudian, sehingga Woltemade tak tergeser sebagai pilihan utama Howe di posisi No.9. Namun, tak sampai enam bulan kemudian, dikabarkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu merindukan kembali ke tanah airnya. BILD mengklaim, meski dengan nada bercanda, bahwa Woltemade merasa 'tidak bahagia' dengan situasinya di St James' Park, dan berharap bisa kembali ke Stuttgart atau bergabung dengan Bayern pada musim panas. Laporan tersebut berasal dari seorang jurnalis yang dikenal dengan nada sarkastisnya, namun talkSPORT melaporkan bahwa Newcastle akan terbuka untuk menjual striker tersebut dengan harga yang tepat.

Meskipun akan mengejutkan jika Newcastle melepas Woltemade begitu cepat, dapat dikatakan bahwa ia belum menemukan "performa terbaiknya" di Tyneside, dan perpisahan mungkin menjadi yang terbaik bagi semua pihak jika Howe tidak mampu memaksimalkan potensinya antara sekarang dan Mei.

  Eintracht Braunschweig v VfB Stuttgart - DFB Cup: Round One

    Bayern slam Newcastle 'idiots'

    Dijuluki sebagai 'Lionel Messi setinggi dua meter', Woltemade sangat dihormati di Stuttgart berkat kemampuannya dalam menahan bola dan gerakan kakinya yang sangat lincah. Namanya semakin dikenal luas di Jerman setelah bergabung dengan Stuttgart dari Werder Bremen pada Agustus 2024, di mana ia mencetak 17 gol dalam 33 penampilan dan membantu klub tersebut menjuarai DFB-Pokal pada musim perdananya. 

    Woltemade kemudian memainkan peran kunci dalam perjalanan timnas Jerman U-21 menuju final Kejuaraan Eropa 2025, meraih Sepatu Emas dengan enam gol dalam lima pertandingan. Ia juga melakukan debutnya untuk timnas senior pada Juni, bermain selama 61 menit dalam kekalahan 2-1 Jerman melawan Portugal di semifinal Nations League. 

    Namun, masih banyak yang mengangkat alis atas harga transfernya sebesar £65 juta. Legenda Bayern dan anggota dewan direksi Karl-Heinz Rummenigge bahkan sampai menyarankan bahwa Stuttgart secara kiasan telah "menurunkan celana" Newcastle, mengatakan kepada BR Sport: "Saya jujur: Ketika kisah tentang Woltemade dan tuntutan dari Stuttgart muncul, saya, bersama Uli Hoeness, Herbert Hainer, Jan Dreesen, dan Max Eberl (anggota dewan Bayern lainnya), berkata, 'Teman-teman, kita perlahan-lahan mencapai level yang menurut saya tidak bisa diterima lagi. Kita tidak boleh memenuhi setiap tuntutan hanya untuk membuat seseorang senang, terutama para pemodal di Stuttgart'.

    "Saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada pihak Stuttgart karena telah menemukan - saya akan menggunakan tanda kutip di sini - seorang 'idiot' yang membayar uang sebanyak itu. Karena kami tentu saja tidak akan melakukan hal itu di Munich."

  Nick Woltemade of Newcastle United celebrates scoring

    'Awal yang menggembirakan'

    Pernyataan Rummenigge awalnya dianggap sebagai ungkapan kekecewaan, karena Woltemade langsung tampil gemilang dengan seragam hitam-putih Newcastle yang legendaris. Ia mencetak lima gol dalam enam penampilan pertamanya sebagai starter, dan bergabung dengan Alan Shearer serta Les Ferdinand sebagai pemain Newcastle ketiga yang berhasil mencetak gol dalam tiga pertandingan pertamanya di St James' Park. 

    Penyerang setinggi 6'6" ini mendapat pujian khusus dari Howe setelah Newcastle menghancurkan Union Saint-Gilloise 4-0 pada matchday kedua Liga Champions, setelah membuka skor dan tampil mengesankan sebagai target man.

    "Dia tampil sangat baik. Permainan kombinasi yang dia lakukan merupakan bagian penting dari permainannya, dan hari ini sangat luar biasa. Potensinya sangat tinggi," kata Howe. "Ada beberapa hal yang ingin kami kembangkan darinya. Kualitas utamanya adalah kemampuan teknisnya dan insting mencetak golnya, yang merupakan hal yang luar biasa. Dan tentu saja tinggi badannya serta kehadirannya di lapangan. Ini adalah awal yang menarik baginya. Yang terpenting, dia bersedia. Dia ingin bekerja keras dan ingin berkembang. Masih banyak yang akan datang."

    Pada tahap itu, tidak ada yang terlalu merindukan Isak di Newcastle. Woltemade juga berhasil mengamankan tempat di starting XI Jerman selama kualifikasi Piala Dunia, mencetak empat gol selama jeda internasional Oktober dan November, membuat Julian Nagelsmann sama-sama puas.

    "Perkembangannya sangat positif. Pindah ke negara lain, di mana gaya sepak bola yang berbeda dimainkan, tidak pernah sepenuhnya mudah," kata pelatih Jerman itu. "Dia sudah mencetak beberapa gol, merasa nyaman di kota ini, dan saya pikir situasi secara keseluruhan terasa bagus bagi dia dan kami."

  Sunderland v Newcastle United - Premier League

    Kekalahan memalukan dalam derby

    Sayangnya, Woltemade tak mampu mempertahankan performa apiknya di awal musim bersama Newcastle, dengan hanya mencetak tiga gol dalam 13 pertandingan terakhir mereka di Liga Premier pada tahun 2025. Ia juga mengalami momen memalukan saat mencetak gol bunuh diri dalam derby Tyne-Wear pertama di Liga Premier sejak 2016, yang membuat Sunderland menang 1-0 di Stadium of Light.

    Di awal babak kedua, Nordi Mukiele mengirim umpan silang menggoda dari sayap kanan dan Woltemade melompat untuk mencoba menghalau bola dengan sundulan. Sayangnya, ia salah mengukur waktu, dan bola pun melenceng melewati kiper Newcastle, Aaron Ramsdale, yang tak berdaya. Malick Thiaw juga patut disalahkan karena tidak memberi peringatan kepada Woltemade, padahal ia berada di posisi yang lebih baik untuk menghalau bola tepat di belakang rekan setimnya di timnas Jerman itu, namun itu adalah kesalahan yang aneh mengingat tidak ada pemain Sunderland yang memberikan tekanan padanya.

    Namun, Shearer lebih prihatin dengan performa Woltemade secara keseluruhan daripada momen bencana itu.

    "Secara teknis, dia sangat bagus, saat menguasai bola, dia sangat bagus, meskipun dia tidak tampil bagus pada hari Minggu. Tapi dia memang menjadi masalah bagi Newcastle karena dia tidak bisa menekan," kata ikon The Magpies itu dalam podcast Rest is Football. "Kami bermain bertahan dalam formasi 4-5-1 dan tidak memberikan tekanan pada bola, sama sekali tidak. Dia tidak memiliki energi yang besar, dia tidak cepat. Dia memiliki kelebihan lain yang dia bawa, tapi semua tentang kesuksesan Newcastle [di bawah Howe] bukan tentang itu. Itu tentang energi tinggi dan tekanan tinggi, dan dia tidak bisa melakukannya. Itu salah satu alasan mengapa Newcastle kesulitan saat bermain tandang."

  Newcastle United v Chelsea - Premier League

    Fajar palsu

    Memang, hasil tersebut membuat Newcastle terpuruk di peringkat ke-12 klasemen pada pertengahan Desember, tertinggal empat poin dari Sunderland dan selisih 14 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Euforia atas kemenangan di Carabao Cup tahun lalu dan finis di peringkat kelima Liga Premier telah berganti menjadi rasa frustrasi di kalangan suporter yang menyaksikan tim gagal total untuk melangkah ke level berikutnya, dan sebagian besar sorotan tertuju pada Woltemade karena harga transfernya yang mahal.

    Namun, ia sempat membungkam sebagian kritikusnya dalam laga berikutnya The Magpies, mencetak kedua gol dalam hasil imbang 2-2 yang mendebarkan melawan Chelsea. Rasa lega terpancar dari mantan penyerang Werder Bremen itu setelah peluit akhir berbunyi, saat ia mengatakan kepada wartawan: "Saya harus menghadapi [gol bunuh diri itu]. Dalam sepak bola, hal ini bisa terjadi, itu bagian dari permainan. Sekarang saya mencetak dua gol, minggu lalu saya mencetak gol bunuh diri dan jadi kambing hitam. Saya ingin terus berlanjut, Anda lihat itu dari reaksi saya; saya senang dengan reaksi para penggemar, tidak biasa mereka merespons seperti ini. 

    "Saya ingin mencetak gol dan mengucapkan terima kasih. Kalian lihat saya punya kepercayaan diri hari ini, sebagian dari kepercayaan diri itu karena saya tahu para penggemar mendukung saya. Instagram saya penuh dengan pesan. Saya pikir kalian lihat hari ini, jika kalian baik pada seorang pemain, kalian akan mendapat balasan yang baik. Saya merasa sangat baik di sini." 

    Namun, penampilan ini ternyata tidak menjadi titik balik. Woltemade telah melewati 12 pertandingan liga tanpa mencetak gol, dan tidak lagi dijamin mendapat tempat di susunan pemain Howe.

  Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth Round

    Perubahan peran yang mengejutkan

    Hal itu terjadi meski Wissa sedang mengalami kesulitan, yang baru mencetak tiga gol di semua kompetisi sejak melakukan debutnya yang telah lama dinanti bersama Newcastle pada bulan Desember. Howe baru delapan kali menurunkan mantan bintang Brentford itu sebagai starter; yang mengejutkan, justru Anthony Gordon-lah yang muncul sebagai ancaman terbesar bagi posisi Woltemade.

    Howe telah sesekali bereksperimen dengan menempatkan Woltemade di lini tengah dan Gordon sebagai penyerang utama, dengan hasil yang umumnya positif. Newcastle telah naik ke peringkat kesembilan di Liga Premier, kembali dalam jangkauan zona Eropa, sementara mereka juga memiliki peluang untuk mencapai perempat final Liga Champions, setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama babak 16 besar melawan Barcelona di kandang sendiri. 

    "Nick selalu kami anggap sebagai pemain yang bermain lebih dalam, seorang nomor sembilan yang bermain lebih dalam. Semua penampilan terbaiknya berasal dari memulai lebih tinggi dan turun ke bawah," kata Howe saat menjelaskan perubahan untuk Woltemade. "Sekarang, hanya memulai lebih rendah dan tetap di garis tengah, saya rasa itu bukan perubahan yang besar. Saya sangat terkesan dengannya."

    Namun, ini bukanlah pengulangan kisah sukses Joelinton. Woltemade tidak akan pernah menjadi pilihan alami di posisi No.8 hibrida, seperti yang dipelajari Newcastle pekan lalu dalam kekalahan 3-1 mereka dari Manchester City di putaran kelima Piala FA. Dia hanya mencatatkan 28 sentuhan, sembilan umpan akurat, dan dua tekel sukses sebelum ditarik keluar di akhir pertandingan, tertekan hingga nyaris tak terlihat oleh trio gelandang City: Nico O'Reilly, Tijjani Reijinders, dan Nico Gonzalez.

    Woltemade memiliki kemampuan untuk bermain di belakang striker, tetapi formasi 4-3-3 Howe tidak memungkinkan hal itu, dan dia masih terlalu lamban baik saat menguasai bola maupun tidak sebagai No.9, yang tak diragukan lagi menjadi alasan mengapa William Osula diturunkan sebagai penyerang utama di depannya saat melawan Barcelona sementara Gordon sedang sakit. Apa pun yang dikatakan Howe di hadapan media, jelas bahwa ia belum sepenuhnya mempercayai Woltemade.

  Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth Round

    Raksasa yang tertidur

    Menurut The Telegraph, Newcastle yakin bahwa Woltemade masih bisa menjadi penyerang tengah andalan mereka yang tak tertandingi setelah menjalani pramusim penuh di klub, dan ia telah diberi dua target sederhana: Mengoper bola lebih cepat serta memanfaatkan kekuatan fisiknya untuk menyambut lebih banyak umpan silang dan tendangan bebas. Namun, tentu saja akan ada godaan untuk mempertimbangkan opsi lain jika ia tak segera menunjukkan tanda-tanda perbaikan. 

    Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pekan ini bisa menjadi penentu besar bagi masa depannya. The Magpies terlebih dahulu bertandang ke Barcelona untuk laga krusial Liga Champions, dengan Atletico Madrid kemungkinan menanti di perempat final jika mereka bisa menciptakan kejutan di Spotify Camp Nou, dan fokus kemudian akan beralih ke derby tandang melawan Sunderland di liga. Jika Woltemade bisa bersinar di Catalunya dan membuktikan dirinya melawan rival terberat Newcastle, prospeknya bisa berubah. Namun, ia harus meningkatkan permainannya secara signifikan setelah penampilan yang kurang memuaskan dalam kemenangan 1-0 di Chelsea pada Sabtu lalu. 

    The Blues mendominasi penguasaan bola dan melepaskan 21 tembakan dibandingkan enam tembakan Newcastle, meskipun kesulitan menciptakan peluang yang jelas, dan Woltemade berada di pinggiran permainan sebelum ditarik keluar tak lama setelah menit ke-60. Ada banyak hal yang bisa disukai dari pemain Jerman ini, yang memiliki kemampuan teknis dan visi untuk menjadi penentu kemenangan, tetapi dia harus mulai menunjukkan dominasi.

    Itu berarti menerobos ke kotak penalti setiap ada kesempatan, bahkan jika ia terus dimainkan di lini tengah. Woltemade saat ini adalah definisi dari raksasa yang tertidur, dan sudah waktunya untuk bangun, atau kariernya di Liga Premier akan berakhir dengan cepat.

Champions League
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0