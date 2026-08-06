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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dilema Mourinho di Bernabeu: Bagaimana Menyeimbangkan Deretan Bintang Tanpa Meruntuhkan Kekukuhan Pertahanan?

FEATURES
Real Madrid
LaLiga
Vinicius Junior
J. Bellingham
K. Mbappe
Y. Diomande
C. Espi
J. Mourinho
Spanyol
Brasil
Inggris
Prancis
Côte d’Ivoire
Portugal

Pelatih asal Portugal menghadapi ujian penguasaan dan kualitas..

Real Madrid tengah menjalani fase transisi yang sensitif dengan kembalinya Jose Mourinho ke kursi kepelatihan, di tengah pengumuman kesepakatan perpanjangan kontrak bintang Brasil Vinicius Junior dengan manajemen Los Blancos. 

Los Blancos memiliki gudang penyerangan yang luar biasa yang mencakup Vinicius dan Mbappe, ditambah kehadiran Bellingham serta Rodrygo yang baru pulih dari cedera, di samping pemain baru Yan Diomande dan penyerang Spanyol Carlos Espi.. Namun kekuatan ofensif ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan lini pertahanan, sebab sebagian besar pemain tersebut memiliki kelemahan yang mencolok dalam komitmen bertahan. 

Mourinho secara historis mengandalkan kedisiplinan taktik dan soliditas pertahanan, sehingga ia menghadapi tantangan besar dalam memadukan para bintang ini tanpa mengorbankan identitasnya.

  • Mendefinisikan Ulang Peran Ofensif dan Menerapkan Disiplin Kolektif

    Solusinya dimulai dari penataan ulang peran di dalam lini depan. Vinicius, Mbappe, dan Rodrygo cenderung bermain dengan kebebasan penuh, dan sering kali meninggalkan ruang di belakang mereka tanpa penjagaan. Mourinho, yang dikenal dengan kemampuannya menerapkan disiplin bahkan pada bintang-bintang terbesar sekalipun, akan menetapkan tugas-tugas defensif spesifik pada setiap pemain.

    Tidak akan ada pengecualian; bahkan Mbappe akan dituntut untuk menekan bek kanan lawan pada momen-momen yang tepat, sementara Vinicius akan diminta untuk turun membantu bek kiri saat menghadapi serangan balik.

    Adapun Bellingham, yang memiliki keunggulan fisik tinggi, akan diubah menjadi poros ofensif-defensif yang menyeimbangkan antara kontribusi dalam serangan dan turun ke lini tengah. Rodrygo, setelah kembalinya, akan digunakan sebagai opsi rotasi yang lebih berkomitmen pada sisi defensif dalam laga-laga sulit.

    Sementara Diomande dan Espi akan difungsikan sebagai alat penekan pertama; Espi dengan postur tubuhnya yang jangkung akan berperan memotong bola-bola panjang, dan Diomande dengan kecepatannya akan menutup ruang di sisi-sisi lapangan.

    Kedisiplinan ini tidak akan diterapkan hanya melalui kata-kata, melainkan melalui latihan intensif pressing tinggi yang terorganisir, sebuah gaya yang dikenal betul oleh Mourinho dari masa-masa sebelumnya di Chelsea dan Inter Milan.

    Hasil yang diharapkan adalah mengubah lini serang dari sekumpulan individu menjadi satu kesatuan solid yang melindungi lini belakang pertahanan.

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  • Membangun lini tengah yang solid sebagai perisai pelindung: perlindungan penguasaan bola yang lebih maju

    Dengan hadirnya para pemain ofensif yang kurang berkomitmen dalam bertahan, Mourinho akan mengandalkan duet atau trio yang kuat di lini tengah. Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, dan Eduardo Camavinga membentuk fondasi yang ideal.

    Tchouameni akan menjadi jangkar pertahanan yang menutup ruang-ruang yang ditinggalkan Bellingham saat dia maju ke depan, sementara Valverde berkontribusi dalam transisi cepat dari bertahan ke menyerang, dan Camavinga, dengan fleksibilitasnya, bisa bermain sebagai bek tambahan atau sebagai gelandang bertahan yang menjadi pengatur serangan.

    Mourinho bisa saja beralih ke formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang lebih solid, di mana selalu ada dua pemain di depan lini pertahanan. Susunan ini memungkinkan para bintang ofensif untuk melesat dengan bebas tanpa rasa khawatir akan celah.

    Dalam laga-laga besar, Mourinho mungkin mengorbankan satu sisi ofensif untuk sementara guna meningkatkan kepadatan jumlah pemain di lini tengah, dengan memanfaatkan pengalamannya dalam mengelola pertandingan yang tertutup. Dengan cara ini, lini tengah menjadi tameng yang melindungi pertahanan dan memberikan rasa aman bagi lini serang untuk melesat.

  • Memperkuat lini belakang Real Madrid, serta memaksimalkan para rekrutan baru

    Kehadiran Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, dan Marc Cucurella memberi Mourinho beragam pilihan di lini pertahanan.

    Huijsen, dengan postur tinggi dan kemampuannya mengolah bola, akan menjadi elemen kunci dalam membangun serangan dari belakang, sementara Konate menambah kekuatan fisik. Selain itu, kedua bek sayap, Dumfries dan Cucurella, akan dituntut untuk maju secara terbatas, dengan fokus pada kembali bertahan dengan cepat.

    Mourinho diperkirakan akan melatih lini pertahanan untuk bermain dengan jarak pendek dan mempersempit ruang, terutama menghadapi kecepatan serangan lawan. Ia juga akan menerapkan tekanan dari depan untuk mengurangi beban pada barisan belakang.

    Penguatan ini memungkinkan para pemain lini serang untuk terus menjalankan peran ofensif mereka tanpa kekhawatiran berlebih, karena lini pertahanan kini lebih mampu mengatasi celah-celah yang mungkin muncul.

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  • Manajemen rotasi para bintang serta menjaga semangat

    Dengan banyaknya bintang, rotasi menjadi sebuah keharusan. Mourinho tidak bisa memainkan Vinicius, Mbappe, Bellingham, Rodrygo, Diomande, dan Ceballos secara bersamaan dan reguler.

    Ia akan mengandalkan sistem rotasi cerdas yang menjaga kebugaran semua pemain dan mengurangi rasa frustrasi. Dalam laga-laga mudah, Ceballos atau Diomande mungkin akan menjadi starter untuk memberi para bintang waktu istirahat, sementara dalam laga-laga besar ia akan fokus pada susunan pemain yang paling seimbang.

    Mourinho piawai dalam mengelola karakter-karakter besar; ia akan meyakinkan para pemain bahwa kepentingan kolektif berada di atas kepentingan individu, dengan memanfaatkan pengalamannya menangani bintang-bintang seperti Ronaldo dan Ibrahimovic di masa lalu. Ia juga akan memanfaatkan periode cedera atau larangan bermain untuk menguji berbagai susunan pemain.

    Rotasi ini memastikan bahwa Los Blancos tidak bergantung pada satu kelompok tetap, melainkan memiliki kedalaman skuad yang memungkinkan mereka bersaing di semua lini tanpa kelelahan.

  • Aspek Psikologis dan Kepemimpinan di Lapangan: Tugas yang Dikuasai Mourinho

    Mourinho dikenal dengan kemampuannya membangun semangat juang dan disiplin. Setelah beberapa musim yang dipenuhi kelesuan relatif, ia akan menanamkan kembali budaya menang dengan segala cara, dan akan memotivasi para pemain menyerang untuk melihat pertahanan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, bukan sebagai beban.

    Melalui pertemuan individu dan latihan kolektif, ia akan menjelaskan peran setiap pemain dalam sistem. Vinicius, setelah perpanjangan kontrak, akan lebih stabil, dan Mbappe akan memperoleh manfaat dari arahan pelatih yang berfokus memaksimalkan kemampuannya.

    Begitu pula Bellingham, sebagai calon pemimpin, akan digunakan sebagai jembatan antarlini. Kepemimpinan ini akan mengubah tim dari sekumpulan bakat menjadi satu kesatuan yang solid, mampu bertahan dengan serangannya dan menyerang dengan pertahanannya.

    Sebagai penutup, Mourinho memiliki perangkat dan pengalaman untuk memecahkan dilema keseimbangan. Melalui penerapan disiplin, pembangunan lini tengah yang kuat, penguatan pertahanan, pengelolaan rotasi, dan kepemimpinan psikologis, ia dapat mengubah gudang senjata serangan itu menjadi kekuatan seimbang yang bersaing memperebutkan seluruh gelar.

    Tantangannya besar, tetapi sejarahnya membuktikan bahwa ia mampu mengubah para bintang menjadi pasukan yang terorganisasi. Real Madrid di bawah kepemimpinannya mungkin akan menyaksikan kembalinya ketangguhan yang selama ini hilang, sembari mempertahankan gairah serangan yang menjadi ciri khasnya. Sebab keberhasilan bergantung pada komitmen para pemain terhadap visi kolektif, dan itulah yang akan diupayakan Mourinho sejak hari pertama.

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