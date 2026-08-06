Real Madrid tengah menjalani fase transisi yang sensitif dengan kembalinya Jose Mourinho ke kursi kepelatihan, di tengah pengumuman kesepakatan perpanjangan kontrak bintang Brasil Vinicius Junior dengan manajemen Los Blancos.
Los Blancos memiliki gudang penyerangan yang luar biasa yang mencakup Vinicius dan Mbappe, ditambah kehadiran Bellingham serta Rodrygo yang baru pulih dari cedera, di samping pemain baru Yan Diomande dan penyerang Spanyol Carlos Espi.. Namun kekuatan ofensif ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keseimbangan lini pertahanan, sebab sebagian besar pemain tersebut memiliki kelemahan yang mencolok dalam komitmen bertahan.
Mourinho secara historis mengandalkan kedisiplinan taktik dan soliditas pertahanan, sehingga ia menghadapi tantangan besar dalam memadukan para bintang ini tanpa mengorbankan identitasnya.