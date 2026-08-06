Solusinya dimulai dari penataan ulang peran di dalam lini depan. Vinicius, Mbappe, dan Rodrygo cenderung bermain dengan kebebasan penuh, dan sering kali meninggalkan ruang di belakang mereka tanpa penjagaan. Mourinho, yang dikenal dengan kemampuannya menerapkan disiplin bahkan pada bintang-bintang terbesar sekalipun, akan menetapkan tugas-tugas defensif spesifik pada setiap pemain.

Tidak akan ada pengecualian; bahkan Mbappe akan dituntut untuk menekan bek kanan lawan pada momen-momen yang tepat, sementara Vinicius akan diminta untuk turun membantu bek kiri saat menghadapi serangan balik.

Adapun Bellingham, yang memiliki keunggulan fisik tinggi, akan diubah menjadi poros ofensif-defensif yang menyeimbangkan antara kontribusi dalam serangan dan turun ke lini tengah. Rodrygo, setelah kembalinya, akan digunakan sebagai opsi rotasi yang lebih berkomitmen pada sisi defensif dalam laga-laga sulit.

Sementara Diomande dan Espi akan difungsikan sebagai alat penekan pertama; Espi dengan postur tubuhnya yang jangkung akan berperan memotong bola-bola panjang, dan Diomande dengan kecepatannya akan menutup ruang di sisi-sisi lapangan.

Kedisiplinan ini tidak akan diterapkan hanya melalui kata-kata, melainkan melalui latihan intensif pressing tinggi yang terorganisir, sebuah gaya yang dikenal betul oleh Mourinho dari masa-masa sebelumnya di Chelsea dan Inter Milan.

Hasil yang diharapkan adalah mengubah lini serang dari sekumpulan individu menjadi satu kesatuan solid yang melindungi lini belakang pertahanan.