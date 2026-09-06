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Dilema besar: Kekalahan Madrid menempatkan Mourinho di hadapan bayang-bayang masa lalu

FEATURES
Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
K. Mbappe
E. Camavinga
Vinicius Junior
J. Bellingham
F. Valverde
Spanyol

Hantu masa lalu kembali menghantui Real Madrid

Kekalahan Real Madrid dari Real Betis, di Stadion La Cartuja, kembali membuka pintu bagi sejumlah keraguan di kalangan pendukung Madrid.

"Surat kabar Sport" menyebutkan bahwa Real Madrid tidak menampilkan pertandingan yang buruk; Los Blancos memiliki cukup modal untuk meraih kemenangan dan menciptakan peluang, serta mendominasi selama periode panjang dalam laga tersebut, tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan pertandingan tanpa mencetak gol. 

Masalah Los Merengues tidak hanya terkait dengan hasil semata, melainkan situasinya seolah "hantu masa lalu kembali lagi".

Real Madrid memulai LaLiga dengan sejumlah kemenangan, dan tampak seakan bagian-bagiannya menyatu satu sama lain, para bintang bersinar, dan dalam beberapa pekan, pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul tampak menghilang, sampai datang ujian serius pertama.

Hal itu terjadi musim lalu dalam derbi, dan musim ini sejauh ini dalam pertandingan melawan Betis, meski gambaran tim dalam situasi ini jauh lebih baik. 

Dua pertanyaan yang biasa muncul kembali menyeruak: siapa yang mengatur permainan? Dan apakah ketiga bintang itu selaras dan bisa bermain bersama?

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    Lini tengah dalam keraguan

    Camavinga dan Valverde kembali tampil di lini tengah, dan peran keduanya kembali memicu keraguan. Pemain asal Prancis itu memiliki kualitas yang menjadikannya pemain yang sangat komplet, tetapi momen-momen ketika ia terputus dari atmosfer pertandingan, serta kesulitan yang sulit dipahami saat mengeksekusi beberapa sentuhan teknis, membuat penampilannya sangat naik-turun.

    Sementara itu, pemain asal Uruguay tersebut menghadirkan persoalan yang berbeda. Ia tidak pernah bersinar ketika berada di titik awal pembangunan serangan, dan sepak bola yang ia tampilkan terlihat lebih alami ketika pertandingan lebih terbuka, ketika ia mendapatkan ruang untuk berlari, atau ketika ia bergerak ke sayap.

    Real Madrid membutuhkan pemain yang menginginkan bola dan mau terlibat di area tersebut, tetapi Fede Valverde, alih-alih menawarkan diri untuk menerima bola, justru tampak seperti bersembunyi di banyak fase permainan. Ia juga tidak mampu memberikan sentuhan tambahan yang dibutuhkan dalam serangan yang terorganisasi.

    Dan di sinilah kembali muncul pertanyaan yang diputuskan Real Madrid untuk tidak diselesaikan di bursa transfer: "Siapa yang mengendalikan lini tengah ketika pertandingan menuntut ketenangan, penguasaan, dan sirkulasi bola?" Setelah gagal merekrut Rodri, tampaknya jawabannya kembali bertumpu pada solusi-solusi individual, seperti Arda Guler yang memanggul tim di pundaknya.

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    Kontroversi paling meresahkan: Tiga bintang

    Mbappe, Vinicius, dan Bellingham adalah pemain-pemain yang begitu berbakat sehingga kemampuan mereka tak bisa diragukan, tetapi masalah dengan mereka terletak pada seberapa selaras mereka bermain bersama, dan pada status "tak tersentuh" yang tampaknya telah mereka peroleh di dalam klub.

    Menghadapi Real Betis, Real Madrid menciptakan banyak peluang. Mbappe, yang di beberapa momen tampak seolah memiliki kemudahan luar biasa untuk mencapai gawang, juga merupakan pemain yang paling banyak menyia-nyiakan peluang jelas di sepanjang kompetisi, dan ketika ia tidak dalam performa terbaiknya, tim yang begitu bergantung pada gol-golnya harus membayar mahal.

    Adapun Vinicius, ia pun jauh dari versi yang menjadikan penampilannya sebagai faktor pembeda. Ia masih memiliki kemampuan untuk mengubah hasil pertandingan hanya dengan satu aksi, tetapi sudah sejak lama ia memberi kesan bahwa keterlibatannya lebih sedikit dari yang seharusnya, dan pengaruhnya menjadi jauh berkurang. Selain itu, perpanjangan kontrak terakhirnya menjamin baginya status hierarkis di dalam tim yang tidak tercermin di atas lapangan.

    Sementara Bellingham, pemain Inggris itu adalah salah satu pemain terpenting dan paling bersinar dari segi level dalam periode lalu, tetapi menghadapi Real Betis ia kembali menunjukkan bahwa ia kekurangan konsistensi dalam level penampilannya. 

    Ia terlihat kelelahan, dan dengan ketidakmampuannya menemukan area yang tepat untuk menembak, penampilannya kehilangan banyak nilainya.

    Ketiga pemain tersebut memberi batasan pada tim dan pelatih Jose Mourinho, lebih dari yang seharusnya. Buktinya kita temukan pada keputusan Mourinho mengganti Arda Guler saat menghadapi Real Betis. 

    Jelas bahwa pemain Turki itu, yang tampil lebih baik, tengah mengantongi kartu kuning, tetapi pertanyaannya adalah: apakah pelatih Portugal itu akan mengambil keputusan yang sama seandainya kartu itu ada pada salah satu dari tiga penyerang lainnya? Guler tampil jauh lebih baik daripada beberapa bintang, tetapi ia adalah pergantian termudah untuk menjaga ketenangan ruang ganti.

    Real Madrid hanya kalah satu pertandingan, dan masih terlalu dini untuk berbicara tentang drama, tetapi sorotan kembali tertuju pada dua masalah besar yang dialami tim ini sejak bertahun-tahun: pemain lini tengah yang mengatur permainan, dan seberapa selaras ketiga bintangnya.

    Semua itu tanpa Diomande, yang tampak kebingungan setiap kali ia masuk ke lapangan, mampu mendapatkan kesempatan nyata untuk tampil.

    Kekalahan menghadapi Real Betis kembali menghadirkan keraguan-keraguan masa lalu ke permukaan, keraguan yang harus diselesaikan Mourinho jika ia ingin mengubah arah yang ditempuh tim ini sejak beberapa musim.

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