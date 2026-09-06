Mbappe, Vinicius, dan Bellingham adalah pemain-pemain yang begitu berbakat sehingga kemampuan mereka tak bisa diragukan, tetapi masalah dengan mereka terletak pada seberapa selaras mereka bermain bersama, dan pada status "tak tersentuh" yang tampaknya telah mereka peroleh di dalam klub.
Menghadapi Real Betis, Real Madrid menciptakan banyak peluang. Mbappe, yang di beberapa momen tampak seolah memiliki kemudahan luar biasa untuk mencapai gawang, juga merupakan pemain yang paling banyak menyia-nyiakan peluang jelas di sepanjang kompetisi, dan ketika ia tidak dalam performa terbaiknya, tim yang begitu bergantung pada gol-golnya harus membayar mahal.
Adapun Vinicius, ia pun jauh dari versi yang menjadikan penampilannya sebagai faktor pembeda. Ia masih memiliki kemampuan untuk mengubah hasil pertandingan hanya dengan satu aksi, tetapi sudah sejak lama ia memberi kesan bahwa keterlibatannya lebih sedikit dari yang seharusnya, dan pengaruhnya menjadi jauh berkurang. Selain itu, perpanjangan kontrak terakhirnya menjamin baginya status hierarkis di dalam tim yang tidak tercermin di atas lapangan.
Sementara Bellingham, pemain Inggris itu adalah salah satu pemain terpenting dan paling bersinar dari segi level dalam periode lalu, tetapi menghadapi Real Betis ia kembali menunjukkan bahwa ia kekurangan konsistensi dalam level penampilannya.
Ia terlihat kelelahan, dan dengan ketidakmampuannya menemukan area yang tepat untuk menembak, penampilannya kehilangan banyak nilainya.
Ketiga pemain tersebut memberi batasan pada tim dan pelatih Jose Mourinho, lebih dari yang seharusnya. Buktinya kita temukan pada keputusan Mourinho mengganti Arda Guler saat menghadapi Real Betis.
Jelas bahwa pemain Turki itu, yang tampil lebih baik, tengah mengantongi kartu kuning, tetapi pertanyaannya adalah: apakah pelatih Portugal itu akan mengambil keputusan yang sama seandainya kartu itu ada pada salah satu dari tiga penyerang lainnya? Guler tampil jauh lebih baik daripada beberapa bintang, tetapi ia adalah pergantian termudah untuk menjaga ketenangan ruang ganti.
Real Madrid hanya kalah satu pertandingan, dan masih terlalu dini untuk berbicara tentang drama, tetapi sorotan kembali tertuju pada dua masalah besar yang dialami tim ini sejak bertahun-tahun: pemain lini tengah yang mengatur permainan, dan seberapa selaras ketiga bintangnya.
Semua itu tanpa Diomande, yang tampak kebingungan setiap kali ia masuk ke lapangan, mampu mendapatkan kesempatan nyata untuk tampil.
Kekalahan menghadapi Real Betis kembali menghadirkan keraguan-keraguan masa lalu ke permukaan, keraguan yang harus diselesaikan Mourinho jika ia ingin mengubah arah yang ditempuh tim ini sejak beberapa musim.