Kekalahan Real Madrid dari Real Betis, di Stadion La Cartuja, kembali membuka pintu bagi sejumlah keraguan di kalangan pendukung Madrid.

"Surat kabar Sport" menyebutkan bahwa Real Madrid tidak menampilkan pertandingan yang buruk; Los Blancos memiliki cukup modal untuk meraih kemenangan dan menciptakan peluang, serta mendominasi selama periode panjang dalam laga tersebut, tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan pertandingan tanpa mencetak gol.

Masalah Los Merengues tidak hanya terkait dengan hasil semata, melainkan situasinya seolah "hantu masa lalu kembali lagi".

Real Madrid memulai LaLiga dengan sejumlah kemenangan, dan tampak seakan bagian-bagiannya menyatu satu sama lain, para bintang bersinar, dan dalam beberapa pekan, pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul tampak menghilang, sampai datang ujian serius pertama.

Hal itu terjadi musim lalu dalam derbi, dan musim ini sejauh ini dalam pertandingan melawan Betis, meski gambaran tim dalam situasi ini jauh lebih baik.

Dua pertanyaan yang biasa muncul kembali menyeruak: siapa yang mengatur permainan? Dan apakah ketiga bintang itu selaras dan bisa bermain bersama?

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