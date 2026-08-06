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Dijual pada 2027 atau diberi kontrak baru? Mengapa Marcus Rashford layak diambil risikonya oleh Manchester United meski sempat ogah-ogahan sebelum dipinjamkan ke Aston Villa dan Barcelona
Rashford berharap bisa menuntaskan transfer ke Barcelona
Masih harus dilihat apa yang tersisa dari bursa transfer musim panas 2026 untuk Rashford. Berbekal masa peminjaman yang produktif di Barcelona musim lalu, ia berharap bisa menetap secara permanen di Camp Nou.
Tidak ada opsi pembelian yang diambil di sana, setelah ia juga gagal meyakinkan Aston Villa bahwa dirinya layak dipermanenkan. Situasi itu membuat Rashford kembali ke Manchester, setelah penampilannya di putaran final Piala Dunia di Amerika Utara.
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Apakah Rashford masih berkomitmen pada perjuangan Manchester United?
Pertanyaan yang tak terhindarkan pun muncul soal apakah United seharusnya membersihkan semuanya dari awal, dengan mantan winger Manchester United, Sharpe, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kepala dan hati pemain 28 tahun itu kini berada di tempat lain: “Ini situasi yang sulit, bukan? Situasi Marcus Rashford.
“Dia pemain yang sangat bagus. Saya rasa kita kembali melihat sedikit kualitasnya di Piala Dunia, tetapi ini hanya soal apa yang ada di kepalanya. Itu memang selalu jadi persoalan Marcus Rashford.
“Saya pikir dia sempat terlihat seperti tidak terlalu peduli sesaat sebelum pergi dan sedikit menurunkan usahanya. Saya tidak tahu apakah itu karena sesuatu yang bersifat pribadi di luar lapangan yang mengganggunya atau sesuatu terkait manajemen atau sesuatu di klub, tetapi dia pergi ke Barcelona, menjalani musim yang bagus, jelas ingin bertahan di Barcelona. Itu tidak terwujud dan apakah dia kembali lagi?
“Saya pikir dari segi bakat dan sebagus apa dia sebagai pemain, dia akan menjadi aset yang sangat berharga untuk kembali ke skuad United. Tinggal apakah Marcus ingin menjadi bagian dari itu, ingin terlibat di dalamnya, dan apakah hati serta pikirannya ada di tempat lain. Dalam kasus itu, akan sangat sulit baginya untuk kembali.
“Saya yakin Michael Carrick akan menyambutnya dan menjaganya serta merangkulnya, tetapi semuanya kembali pada apakah Marcus ingin bermain untuk klub itu dan merasa masa depannya ada di sana.”
Transfer atau kontrak: Apa yang bisa menanti masa depan Rashford
Dengan tidak ada pihak yang memenuhi tuntutan United untuk Rashford, meski banderolnya belakangan turun, Manchester United bersedia memberi pemain kelahiran Manchester itu kesempatan lagi. Ia juga masih memiliki sisa kontrak dua tahun dengan nilai besar, £325.000 per pekan.
Dengan itu dalam pikiran, peluang penjualan bisa kembali dijajaki pada 2027 jika reuni itu tidak berjalan sesuai rencana. Sharpe menambahkan: “Itu salah satu cara positif untuk melihatnya. Anda bisa memaksimalkannya selama setahun dan melihat seperti apa levelnya.
“Anda bahkan bisa menawarkannya bahwa jika dia menjalani musim yang bagus, dia bisa mendapatkan kontrak baru karena jelas dengan sisa setahun, dia masih akan bernilai beberapa uang, tetapi Anda juga bisa mengikatnya dengan kontrak jangka lebih panjang jika dia bermain bagus dan mulai tampil baik.
“Jadi, ini bukan situasi yang buruk dan saya pikir mereka mungkin lebih memilih, jika dia tidak ingin berada di sana, melepasnya dari beban gaji sehingga mereka bisa mendatangkan pemain lain yang memang ingin berada di sana. Tetapi seperti yang saya katakan, dia adalah talenta yang luar biasa dan akan menjadi tambahan nyata bagi skuad.”
- Getty
Penampilan terakhir dan gol-gol Rashford untuk Manchester United
Rashford mencatatkan penampilan terakhir dari total 426 penampilannya untuk United dalam laga Liga Europa melawan Viktoria Plzen pada 12 Desember 2024. Sebelumnya pada bulan itu, ia mencetak dua gol dalam pertandingan Premier League melawan Everton dan menambah koleksinya menjadi 138 gol untuk Manchester United.
Ia tak terlihat selama 18 bulan, tetapi jarang benar-benar hilang dari perhatian di Old Trafford. Jika Carrick bisa membuat bintang Inggris dengan 78 caps itu kembali tajam, maka ia akan terasa seperti rekrutan baru bagi klub yang bertekad memaksakan jalan kembali ke persaingan meraih gelar-gelar besar di dalam dan luar negeri.
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