Pertanyaan yang tak terhindarkan pun muncul soal apakah United seharusnya membersihkan semuanya dari awal, dengan mantan winger Manchester United, Sharpe, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kepala dan hati pemain 28 tahun itu kini berada di tempat lain: “Ini situasi yang sulit, bukan? Situasi Marcus Rashford.

“Dia pemain yang sangat bagus. Saya rasa kita kembali melihat sedikit kualitasnya di Piala Dunia, tetapi ini hanya soal apa yang ada di kepalanya. Itu memang selalu jadi persoalan Marcus Rashford.

“Saya pikir dia sempat terlihat seperti tidak terlalu peduli sesaat sebelum pergi dan sedikit menurunkan usahanya. Saya tidak tahu apakah itu karena sesuatu yang bersifat pribadi di luar lapangan yang mengganggunya atau sesuatu terkait manajemen atau sesuatu di klub, tetapi dia pergi ke Barcelona, menjalani musim yang bagus, jelas ingin bertahan di Barcelona. Itu tidak terwujud dan apakah dia kembali lagi?

“Saya pikir dari segi bakat dan sebagus apa dia sebagai pemain, dia akan menjadi aset yang sangat berharga untuk kembali ke skuad United. Tinggal apakah Marcus ingin menjadi bagian dari itu, ingin terlibat di dalamnya, dan apakah hati serta pikirannya ada di tempat lain. Dalam kasus itu, akan sangat sulit baginya untuk kembali.

“Saya yakin Michael Carrick akan menyambutnya dan menjaganya serta merangkulnya, tetapi semuanya kembali pada apakah Marcus ingin bermain untuk klub itu dan merasa masa depannya ada di sana.”