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Dijelaskan: Mengapa Santiago Bernabeu milik Real Madrid akan menjadi satu-satunya stadion di La Liga tempat wasit tidak menjelaskan keputusan
Aturan siaran membatasi akses
La Liga telah memperkenalkan protokol baru musim ini yang memungkinkan wasit menjelaskan keputusan-keputusan penting secara langsung dalam siaran pertandingan. Namun, Bernabeu menjadi satu-satunya stadion kasta teratas di Spanyol tempat langkah transparansi ini tidak bisa diterapkan secara normal. Menurut Sport, pembatasan ketat dari klub terkait berapa lama penyiar dapat terhubung dari dalam stadion menjadi alasan utama pengecualian terhadap Madrid.
- NurPhoto
Badan wasit memperjelas sikapnya
Komite Teknis Wasit Spanyol (CTA) menegaskan tidak ada larangan atau sanksi yang dijatuhkan kepada Real terkait inisiatif siaran tersebut. Otoritas perwasitan itu menyatakan bahwa wasit di lapangan hanya akan berpartisipasi jika fasilitas teknis dan operasional yang diperlukan disediakan oleh klub tuan rumah. Langkah ini bertujuan memberi suporter kejelasan yang lebih besar atas keputusan kontroversial tanpa menjadikan wasit sebagai sorotan utama pertandingan.
Ketegangan yang lebih luas membentuk hubungan
Kebuntuan siaran di Bernabeu terjadi di tengah friksi yang terus berlangsung antara Real, penyelenggara La Liga, dan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF). Real Madrid terus mengambil sikap tegas terhadap sejumlah aspek tata kelola sepak bola domestik, termasuk regulasi media komersial. Di sisi lain, CTA menegaskan bahwa aturan tersebut berlaku sama bagi semua klub, dengan inisiatif itu sudah diuji coba pada pekan pembuka sebelum diterapkan lebih luas mulai jornada ke-10.
- AFP
Uji ketelitian pertandingan mendatang
Real memulai kampanye La Liga 2026-27 mereka dengan laga tandang ke markas Espanyol pada Sabtu sebelum kembali bermain di kandang. Sorotan tajam dipastikan mengikuti tim Jose Mourinho kembali ke Bernabeu, tempat absennya penjelasan dari wasit akan membuat kontroversi kepemimpinan pertandingan tetap menjadi perhatian utama. Raksasa Spanyol itu akan bertekad meraih poin penuh pada laga pembuka mereka untuk membangun momentum sejak awal menghadapi musim yang akan datang.
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