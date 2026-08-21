Kebuntuan siaran di Bernabeu terjadi di tengah friksi yang terus berlangsung antara Real, penyelenggara La Liga, dan Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF). Real Madrid terus mengambil sikap tegas terhadap sejumlah aspek tata kelola sepak bola domestik, termasuk regulasi media komersial. Di sisi lain, CTA menegaskan bahwa aturan tersebut berlaku sama bagi semua klub, dengan inisiatif itu sudah diuji coba pada pekan pembuka sebelum diterapkan lebih luas mulai jornada ke-10.