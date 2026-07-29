Getty Images Sport
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Dijelaskan: Mengapa Mateus Fernandes senilai £85 juta dicoret dari laga Tottenham melawan Sydney FC di tengah rumor cedera
- Getty Images Sport
Kekhawatiran atas rekrutan baru
Para penggemar Tottenham wajar merasa cemas ketika susunan tim dirilis untuk laga persahabatan hari Rabu melawan tim A-League, dengan rekrutan senilai £85 juta, Fernandes, tidak terlihat di sana. Gelandang berusia 22 tahun itu dengan cepat menjadi titik fokus dalam pembangunan ulang Spurs pada musim panas di bawah Roberto De Zerbi, dan absennya dia langsung memicu kekhawatiran bahwa kutukan cedera klub kembali datang. Kekhawatiran itu makin membesar setelah muncul cuplikan dari sesi latihan terbaru di Australia, yang tampaknya memperlihatkan mantan pemain West Ham itu menyaksikan dari pinggir lapangan saat rekan-rekan setimnya menjalani latihan intensif.
Namun, tampaknya keputusan untuk tidak memasukkan Fernandes lebih merupakan langkah pencegahan ketimbang respons terhadap cedera serius, menurut The Standard. Beratnya tur pramusim global, dipadukan dengan tuntutan taktik intensitas tinggi dari De Zerbi, membuat staf pelatih mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap aset-aset kunci mereka.
- Getty Images Sport
De Zerbi mengambil pendekatan hati-hati
Absennya Fernandes merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dari De Zerbi, yang bertekad menghindari mimpi buruk di ruang perawatan yang menghambat klub musim lalu. Pelatih kepala asal Italia itu tahu ia tak bisa kehilangan para pemain terbaiknya bahkan sebelum laga kompetitif dimulai.
Fernandes bukan satu-satunya bintang papan atas yang dilindungi saat menghadapi Sydney FC, karena De Zerbi memilih untuk tidak menyertakan beberapa sosok senior lainnya demi mengatur beban kerja mereka. Destiny Udogie, James Maddison, dan Jan Paul van Hecke juga semuanya dicoret dari skuad untuk pertandingan di Allianz Stadium, yang menunjukkan kebijakan rotasi sistematis, bukan masalah kebugaran yang terisolasi. Dengan merotasi para pemain andalannya, De Zerbi berupaya membangun level kebugaran secara bertahap sekaligus memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk tampil mengesankan.
Awal impresif Fernandes bersama Spurs
Fernandes langsung memberikan dampak setelah kepindahannya dari London Stadium, menandai debut tidak resminya dengan momen berkualitas tinggi. Ia mencetak gol lewat tendangan voli indah dalam kemenangan 1-0 atas MK Dons pekan lalu sebelum tim terbang ke Australia.
Momentum itu berlanjut saat klub tiba di Oseania, ketika ia dimainkan sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk menjaga ketajaman pertandingannya. Ia kemudian masuk pada menit ke-62 melawan Auckland FC pada Minggu saat Tottenham Hotspur menuntaskan kemenangan nyaman 2-0 di hadapan rekor penonton di Eden Park berkat gol dari Dane Scarlett dan Richarlison.
- AFP
Kabar positif tentang Tonali
Saat Fernandes menyaksikan dari tribune, ada kabar positif yang signifikan bagi Tottenham terkait akuisisi besar mereka lainnya pada musim panas ini. Sempat ada kekhawatiran bahwa rekrutan termahal klub, Sandro Tonali, yang bergabung dari Newcastle dengan biaya £100 juta bulan lalu, akan absen melawan Sydney FC setelah sama sekali tidak masuk dalam skuad untuk menghadapi Auckland. Beruntung bagi para pendukung Spurs, kekhawatiran itu cepat ditepis saat daftar susunan pemain pada hari pertandingan dikonfirmasi, dengan Tonali masuk dalam daftar pemain cadangan.
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