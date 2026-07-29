Dijelaskan: Mengapa Mateus Fernandes senilai £85 juta dicoret dari laga Tottenham melawan Sydney FC di tengah rumor cedera

Para penggemar Tottenham wajar merasa cemas ketika susunan tim dirilis untuk laga persahabatan hari Rabu melawan tim A-League, dengan rekrutan senilai £85 juta, Fernandes, tidak terlihat di sana. Gelandang berusia 22 tahun itu dengan cepat menjadi titik fokus dalam pembangunan ulang Spurs pada musim panas di bawah Roberto De Zerbi, dan absennya dia langsung memicu kekhawatiran bahwa kutukan cedera klub kembali datang. Kekhawatiran itu makin membesar setelah muncul cuplikan dari sesi latihan terbaru di Australia, yang tampaknya memperlihatkan mantan pemain West Ham itu menyaksikan dari pinggir lapangan saat rekan-rekan setimnya menjalani latihan intensif.

Namun, tampaknya keputusan untuk tidak memasukkan Fernandes lebih merupakan langkah pencegahan ketimbang respons terhadap cedera serius, menurut The Standard. Beratnya tur pramusim global, dipadukan dengan tuntutan taktik intensitas tinggi dari De Zerbi, membuat staf pelatih mengambil pendekatan yang hati-hati terhadap aset-aset kunci mereka.