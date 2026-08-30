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Dijelaskan: Mengapa gol kedua Manchester United ke gawang Ipswich Town tidak dianulir meski ada handball Harry Maguire
Momen kontroversial di Old Trafford
Manchester United mengamankan poin pertama mereka pada musim 2026/27 lewat kemenangan meyakinkan 5-2 atas Ipswich Town, tetapi pertandingan ini diwarnai keputusan wasit yang kontroversial.
Menurut laporan dari The Independent, Maguire tampak menyentuh bola dengan tangan dalam proses terjadinya gol kedua yang krusial. Bek itu menguasai bola menggunakan lengannya sebelum melepaskan tembakan yang membentur Jacob Greaves dan masuk ke gawang.
Banyak yang memperkirakan gol itu akan langsung dianulir. Namun, setelah pemeriksaan VAR, wasit tetap mengesahkan gol untuk tuan rumah, memicu kebingungan besar di dalam stadion dan menimbulkan pertanyaan tentang penerapan peraturan yang tepat.
- Getty Images Sport
Penjelasan resmi dari Premier League
Setelah insiden itu, pusat pertandingan Premier League dengan cepat mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan alasan pasti di balik keputusan tersebut. Para ofisial menilai bahwa karena Maguire tidak secara langsung mencetak gol itu sendiri, handball tidak sengaja tersebut tidak bisa dihukum berdasarkan kerangka aturan saat ini.
Pusat pertandingan menjelaskan: "Keputusan wasit yang mengesahkan gol untuk Manchester United diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR, dengan penilaian bahwa Maguire bukan pencetak gol langsung setelah handball tidak sengaja." VAR menambahkan: "Itu adalah gol bunuh diri dan handball tidak sengaja itu tidak bisa dihukum, jadi kami merekomendasikan Anda untuk mengesahkan gol tersebut."
Menganalisis aturan handball secara spesifik
Peraturan permainan menyatakan bahwa seorang pemain melakukan pelanggaran jika mencetak gol ke gawang lawan langsung dari tangan atau lengannya, atau segera setelah bola menyentuh tangan atau lengannya.
Namun, ada faktor-faktor yang meringankan yang membuat gol tersebut tetap sah. Aturan itu menjelaskan pengecualian ketika gol tidak terjadi seketika, dicetak oleh rekan setim, atau berujung gol bunuh diri. Bunyi spesifik aturan tersebut menjelaskan bahwa itu bukan pelanggaran jika "Bola tidak masuk ke gawang; namun aksi seorang pemain bertahan menghasilkan sebuah ‘gol bunuh diri’". Gary Neville mengakui aturan itu perlu ditinjau menyusul insiden tersebut.
- Getty Images Sport
Melangkah maju untuk Manchester United
Manchester United kini telah membangun momentum krusial lewat kemenangan meyakinkan ini, yang sebagian besar ditopang oleh Bruno Fernandes yang menuntaskan hat-trick-nya dan Bryan Mbeumo yang menambah gol kelima. Klub itu akan berupaya membawa ketajaman serangan ini ke laga-laga fase liga Liga Champions berikutnya. Sementara itu, badan perwasitan mungkin akan menghadapi tekanan lebih lanjut dari klub-klub untuk meninjau kembali redaksi aturan handball tidak sengaja menjelang pertandingan pekan depan.
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