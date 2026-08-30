Manchester United mengamankan poin pertama mereka pada musim 2026/27 lewat kemenangan meyakinkan 5-2 atas Ipswich Town, tetapi pertandingan ini diwarnai keputusan wasit yang kontroversial.

Menurut laporan dari The Independent, Maguire tampak menyentuh bola dengan tangan dalam proses terjadinya gol kedua yang krusial. Bek itu menguasai bola menggunakan lengannya sebelum melepaskan tembakan yang membentur Jacob Greaves dan masuk ke gawang.

Banyak yang memperkirakan gol itu akan langsung dianulir. Namun, setelah pemeriksaan VAR, wasit tetap mengesahkan gol untuk tuan rumah, memicu kebingungan besar di dalam stadion dan menimbulkan pertanyaan tentang penerapan peraturan yang tepat.