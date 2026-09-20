Mark Pain
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Dijelaskan: Mengapa Declan Rice terhindar dari kartu merah karena MENENDANG Malick Yalcouye dalam kekalahan memalukan Arsenal dari Brighton
Rice terhindar dari kartu merah di menit-menit akhir di Amex
Arsenal menelan kekalahan telak 3-0 di pantai selatan pada Sabtu ini, sekaligus mengakhiri start sempurna mereka di musim ini. Gol-gol dari Pascal Gross, Charalampos Kostoulas, dan Chema Andres memastikan kemenangan nyaman bagi Brighton, sekaligus membuat Manchester City menyalip Arsenal di puncak klasemen Premier League.
Pada momen-momen akhir pertandingan, frustrasi Arsenal memuncak. Rice melayangkan serangan ke arah Yalcouye, yang membuat wasit Darren England mengeluarkan kartu kuning. Para pemain Brighton memprotes keras dan menuntut kartu merah, tetapi ofisial VAR Timothy Wood dilaporkan meninjau insiden itu dan memilih untuk tidak meningkatkan hukuman di lapangan.
- Crystal Pix
VAR menjelaskan keputusan kontroversial itu
Setelah pertandingan, Premier League memberikan penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan wasit yang membuat Rice tetap berada di lapangan. Menurut talkSPORT, VAR menilai tindakan gelandang itu memang tidak memenuhi kriteria pelanggaran kartu merah.
Hasil tinjauan menyimpulkan bahwa insiden tersebut tidak memiliki tingkat keseriusan yang diperlukan untuk diklasifikasikan sebagai tindakan kekerasan. Sebaliknya, para ofisial mengategorikan tendangan susulan yang terlambat itu sebagai "sekadar tindakan kekanak-kanakan", sehingga kartu kuning awal tetap berlaku.
Putusan ini membuat sebagian fan frustrasi di media sosial. Banyak suporter membandingkannya langsung dengan derby Manchester baru-baru ini, dengan mencatat bahwa Phil Foden mendapat kartu merah karena tekel serupa terhadap Bruno Fernandes hanya sepekan sebelumnya.
Shearer membela keputusan di tengah tren yang kian berkembang
Para pengamat sebagian besar sepakat dengan keputusan wasit, dengan menilai tendangan di akhir itu sebagai pelanggaran kecil, bukan tindakan yang bersifat jahat. Berbicara di BBC Match of the Day, mantan striker Premier League Alan Shearer mendukung penanganan situasi tersebut oleh England.
"Ini adalah frustrasi dari Declan Rice. Yalcouye memberinya sedikit dorongan di sana dan saya memang berpikir wasit mengambil keputusan yang tepat. Dia memberinya kartu kuning," jelas Shearer. "Saya rasa itu tidak terlalu agresif, dia tidak menyerangnya, karena itu saya pikir wasit mengambil keputusan yang tepat, tetapi itu semacam merangkum hari Arsenal."
Namun, momen panas itu menyoroti tema yang terus berulang dalam penampilan Rice belakangan ini. Dalam kemenangan 2-1 Arsenal yang diraih dengan susah payah atas Chelsea, gelandang itu memicu bentrokan panas secara berhadap-hadapan dengan Morgan Rogers setelah melakukan jegalan taktis untuk menghentikan serangan balik di menit-menit akhir.
- Mark Pain
Arteta bersiap untuk periode krusial
Arsenal harus berkonsolidasi kembali selama jeda internasional saat mereka berusaha merebut lagi posisi di puncak klasemen Premier League. Terhindarnya Rice dari larangan bermain yang panjang menjadi dorongan besar bagi Arteta, karena gelandang kuncinya itu tetap bisa tampil dalam rangkaian laga domestik penting yang akan datang.
Saat sepakbola klub kembali bergulir, Arsenal akan menghadapi rangkaian laga liga secara beruntun melawan Leeds United, Nottingham Forest, dan Everton. Arsenal sangat membutuhkan kehadiran dominan Rice di lini tengah saat mereka berupaya segera bangkit dari perjalanan buruk mereka ke pesisir selatan.
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