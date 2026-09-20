Dijelaskan: Mengapa Declan Rice terhindar dari kartu merah karena MENENDANG Malick Yalcouye dalam kekalahan memalukan Arsenal dari Brighton

Setelah pertandingan, Premier League memberikan penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan wasit yang membuat Rice tetap berada di lapangan. Menurut talkSPORT, VAR menilai tindakan gelandang itu memang tidak memenuhi kriteria pelanggaran kartu merah.

Hasil tinjauan menyimpulkan bahwa insiden tersebut tidak memiliki tingkat keseriusan yang diperlukan untuk diklasifikasikan sebagai tindakan kekerasan. Sebaliknya, para ofisial mengategorikan tendangan susulan yang terlambat itu sebagai "sekadar tindakan kekanak-kanakan", sehingga kartu kuning awal tetap berlaku.

Putusan ini membuat sebagian fan frustrasi di media sosial. Banyak suporter membandingkannya langsung dengan derby Manchester baru-baru ini, dengan mencatat bahwa Phil Foden mendapat kartu merah karena tekel serupa terhadap Bruno Fernandes hanya sepekan sebelumnya.



