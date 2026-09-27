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'Dihukum karena kesalahan!' - Jarell Quansah kirim pesan tegas setelah kekalahan Inggris dari juara dunia
Quansah sesali peluang-peluang yang terbuang dalam kekalahan tipis dari Spanyol
Bek Inggris Jarell Quansah mengungkapkan kekecewaannya setelah tim asuhan Thomas Tuchel menyia-nyiakan keunggulan pada babak kedua hingga kalah 3-2 dari juara dunia Spanyol di Stadion Wembley. Setelah tertinggal lebih dulu oleh Lamine Yamal, Inggris memberikan respons penuh semangat lewat gol Anthony Gordon dan Harry Kane.
Namun, peluang-peluang yang terbuang pada babak kedua, termasuk penalti Kane yang membentur mistar gawang, memberi kesempatan kepada Spanyol untuk bangkit dan meraih kemenangan.
Quansah menilai kegagalan memaksimalkan momen-momen penting menjadi faktor penentu saat menghadapi lawan papan atas.
- News Images
Bek menekankan kenyataan pahit dari kesalahan di level tertinggi
Dalam wawancara dengan UEFA, Quansah merefleksikan margin tipis yang brutal dalam pertandingan itu, dengan menjelaskan bahwa tim-tim elite langsung menghukum kesalahan. Bek berusia 23 tahun itu mengakui bahwa England memiliki banyak peluang untuk memperlebar keunggulan mereka menjadi 3-1 sebelum Alex Baena dan Mikel Oyarzabal mencetak gol.
Terlepas dari kemunduran itu, Quansah melihat banyak tanda yang menggembirakan dalam permainan menyerang England.
"Dalam setiap pertandingan besar yang Anda mainkan, selalu akan ada perubahan momentum, dan terlebih lagi saat menghadapi juara dunia," jelas Quansah. "Kami memiliki banyak peluang besar untuk mencetak gol. Melawan tim-tim terbaik di dunia, Anda akan dihukum karena kesalahan."
England belajar menghadapi kesulitan level elite
Merefleksikan laga-laga uji coba terbaru England melawan kekuatan besar internasional Argentina, Prancis, dan Spanyol, Quansah menegaskan bahwa skuad itu secara bertahap terus menipiskan jarak dengan tim-tim terbaik dunia. Ia mendesak rekan-rekan setimnya untuk bereaksi lebih baik saat menghadapi perubahan momentum dalam pertandingan.
Bek Liverpool itu menyatakan keyakinan kuat bahwa England segera akan berada di pihak yang diuntungkan dalam margin tipis.
"Kami harus lebih baik ketika menghadapi sedikit kesulitan," aku Quansah. "Kami bersaing di level tertinggi. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa kami bisa berada di sisi yang menguntungkan dari margin itu."
- Anadolu Agency
Inggris menargetkan respons instan saat menghadapi Ceko
England mengalihkan fokus ke pertandingan Nations League pada Selasa saat mereka bertandang ke Praha untuk menghadapi Ceko. Tim asuhan Tuchel memburu kemenangan pertama mereka di kampanye baru ini untuk menjaga peluang lolos dari grup tetap di jalur yang tepat.
Spanyol menjamu Kroasia di Seville pada malam yang sama setelah kemenangan mereka di Wembley.
Quansah berupaya mempertahankan tempatnya di susunan starter lini belakang untuk lawatan ke Praha.
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