'Dihukum karena kesalahan!' - Jarell Quansah kirim pesan tegas setelah kekalahan Inggris dari juara dunia

Bek Inggris Jarell Quansah mengungkapkan kekecewaannya setelah tim asuhan Thomas Tuchel menyia-nyiakan keunggulan pada babak kedua hingga kalah 3-2 dari juara dunia Spanyol di Stadion Wembley. Setelah tertinggal lebih dulu oleh Lamine Yamal, Inggris memberikan respons penuh semangat lewat gol Anthony Gordon dan Harry Kane.

Namun, peluang-peluang yang terbuang pada babak kedua, termasuk penalti Kane yang membentur mistar gawang, memberi kesempatan kepada Spanyol untuk bangkit dan meraih kemenangan.

Quansah menilai kegagalan memaksimalkan momen-momen penting menjadi faktor penentu saat menghadapi lawan papan atas.