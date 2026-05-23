Majalah kicker menulis bahwa Davies merupakan "salah satu pemain yang berpotensi dijual". Mengingat gajinya yang sangat tinggi dan banyaknya masalah cedera dalam beberapa bulan terakhir, pihak klub di Säbener Straße mulai mempertanyakan rasio harga-kinerja sang pemain. Oleh karena itu, menurut laporan tersebut, para petinggi klub "mempertimbangkan" untuk melepas pemain asal Kanada itu hanya satu setengah tahun setelah perpanjangan kontraknya.
Diharapkan dapat menghemat 15 juta euro per tahun! Di FC Bayern, tampaknya akan ada penjualan besar-besaran
Namun, hal ini tampaknya tidak akan mudah. Pasalnya, Davies masih terikat kontrak jangka panjang di Munich setelah perpanjangan kontrak pada Februari 2025. Kontrak pemain berusia 25 tahun itu masih berlaku hingga 2030.
Menurut laporan media yang seragam, Davies menerima gaji tahunan hampir 15 juta euro, sehingga ia termasuk dalam jajaran pemain dengan gaji tertinggi di Bayern. Pihak manajemen klub menyadari bahwa mengingat gaji tersebut dan masalah cedera yang sedang dialami, akan "sulit hingga mustahil" untuk menemukan klub yang bersedia merekrut pemain timnas Kanada tersebut.
Alphonso Davies khawatir tidak bisa ikut serta dalam Piala Dunia
Sejak mengalami cedera ligamen silang pada musim semi 2025, Davies kesulitan untuk tetap bugar dalam jangka waktu yang lama. Berkali-kali ia harus absen akibat cedera otot. Saat ini pun, ia kembali terpaksa menonton dari pinggir lapangan karena cedera paha dan harus absen dalam final Piala DFB melawan VfB Stuttgart pada Sabtu malam di Berlin. Masih belum jelas apakah ia bisa ikut serta bersama Kanada di Piala Dunia di kandang sendiri pada musim panas nanti. Keputusan mengenai hal itu kabarnya akan diambil oleh departemen medis FC Bayern.
Karena kurangnya ritme, performa Davies dalam beberapa bulan terakhir juga tidak sebrilian tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, cukup mengejutkan bahwa pelatih kepala Vincent Kompany memasukkannya ke dalam susunan pemain inti pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain beberapa minggu lalu. Namun, Davies tampil cukup baik melawan bintang-bintang PSG Achraf Hakimi dan Desire Doue, meskipun ia menjadi sial akibat handball yang tidak disengaja di kotak penalti sendiri, yang berujung pada penalti yang kontroversial.
Davies telah bermain untuk juara bertahan Jerman tersebut sejak Januari 2019 dan berkembang dengan cepat dari seorang pemain sayap kiri berbakat menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia. Bersama FC, ia telah memenangkan tujuh gelar juara Jerman dan satu gelar Liga Champions.
Data performa Alphonso Davies bersama FC Bayern musim ini
Penampilan Penampilan selama 90 menit Gol Assist Kartu kuning 23 2 1 5 1