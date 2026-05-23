Diharapkan dapat menghemat 15 juta euro per tahun! Di FC Bayern, tampaknya akan ada penjualan besar-besaran

Sejak mengalami cedera ligamen silang pada musim semi 2025, Davies kesulitan untuk tetap bugar dalam jangka waktu yang lama. Berkali-kali ia harus absen akibat cedera otot. Saat ini pun, ia kembali terpaksa menonton dari pinggir lapangan karena cedera paha dan harus absen dalam final Piala DFB melawan VfB Stuttgart pada Sabtu malam di Berlin. Masih belum jelas apakah ia bisa ikut serta bersama Kanada di Piala Dunia di kandang sendiri pada musim panas nanti. Keputusan mengenai hal itu kabarnya akan diambil oleh departemen medis FC Bayern.

Karena kurangnya ritme, performa Davies dalam beberapa bulan terakhir juga tidak sebrilian tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, cukup mengejutkan bahwa pelatih kepala Vincent Kompany memasukkannya ke dalam susunan pemain inti pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain beberapa minggu lalu. Namun, Davies tampil cukup baik melawan bintang-bintang PSG Achraf Hakimi dan Desire Doue, meskipun ia menjadi sial akibat handball yang tidak disengaja di kotak penalti sendiri, yang berujung pada penalti yang kontroversial.

Davies telah bermain untuk juara bertahan Jerman tersebut sejak Januari 2019 dan berkembang dengan cepat dari seorang pemain sayap kiri berbakat menjadi salah satu bek kiri terbaik di dunia. Bersama FC, ia telah memenangkan tujuh gelar juara Jerman dan satu gelar Liga Champions.