'Dihancurkan habis-habisan' - Jamie Carragher mengkritik habis-habisan Liverpool dan 'para pemainnya yang lemah' setelah kekalahan telak dari Aston Villa

Penurunan performa Liverpool di akhir musim mencapai titik terendah baru pada Jumat malam saat mereka dihancurkan oleh tim asuhan Unai Emery. Skor akhir 4-2 nyaris tak cukup menggambarkan keseluruhan jalannya pertandingan di mana tim tamu terus-menerus kalah kelas, sehingga membuat Carragher melontarkan penilaian pedas terhadap karakter di ruang ganti.

"Liverpool memiliki terlalu banyak pemain yang lemah - baik secara fisik maupun mental - dan hal ini harus diperbaiki," kata Carragher saat bertugas sebagai komentator di Sky Sports. "Sepertinya Arne Slot akan menjadi orang yang harus memperbaikinya musim depan. Namun, hasil ini tidak membantu sama sekali dalam hal perasaan para pendukung terkait posisinya saat ini. Liverpool tidak unggul dalam hal apa pun. Mereka terlihat seperti tim yang sangat, sangat biasa-biasa saja. Mereka telah dihancurkan habis-habisan."