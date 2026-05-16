'Dihancurkan habis-habisan' - Jamie Carragher mengkritik habis-habisan Liverpool dan 'para pemainnya yang lemah' setelah kekalahan telak dari Aston Villa
Carragher tak segan-segan mengkritik habis-habisan setelah penampilan mengerikan di Villa Park
Penurunan performa Liverpool di akhir musim mencapai titik terendah baru pada Jumat malam saat mereka dihancurkan oleh tim asuhan Unai Emery. Skor akhir 4-2 nyaris tak cukup menggambarkan keseluruhan jalannya pertandingan di mana tim tamu terus-menerus kalah kelas, sehingga membuat Carragher melontarkan penilaian pedas terhadap karakter di ruang ganti.
"Liverpool memiliki terlalu banyak pemain yang lemah - baik secara fisik maupun mental - dan hal ini harus diperbaiki," kata Carragher saat bertugas sebagai komentator di Sky Sports. "Sepertinya Arne Slot akan menjadi orang yang harus memperbaikinya musim depan. Namun, hasil ini tidak membantu sama sekali dalam hal perasaan para pendukung terkait posisinya saat ini. Liverpool tidak unggul dalam hal apa pun. Mereka terlihat seperti tim yang sangat, sangat biasa-biasa saja. Mereka telah dihancurkan habis-habisan."
Rekor pertahanan berjatuhan di musim yang mengerikan
Statistik di balik kemerosotan Liverpool sungguh mengejutkan; mereka kini telah kebobolan 52 gol di Liga Premier musim ini. Angka ini merupakan rekor tertinggi yang pernah mereka catat dalam satu musim yang terdiri dari 38 pertandingan, yang menunjukkan runtuhnya total soliditas pertahanan yang sebelumnya menjadi ciri khas klub ini.
Carragher percaya bahwa penurunan performa pemain-pemain kunci telah memperlihatkan kurangnya kualitas di barisan pendukung, terutama menyinggung performa sang kapten. "Ini adalah musim pertama di mana saya melihat Virgil van Dijk tampil seperti manusia biasa - dan hal itu berdampak pada pemain lain. Ketika melihat rekan-rekannya, orang-orang mengatakan kepada saya betapa hebatnya mereka. Tapi ketika Van Dijk tidak dalam performa terbaiknya, terkadang Anda membutuhkan mereka untuk tampil lebih baik dan membantunya sedikit. Itu tidak terjadi," tambah Carragher.
Kebuntuan Slot saat bertanding di kandang lawan terus berlanjut
Salah satu kelemahan paling mencolok dari tim asuhan Slot musim ini adalah ketidakmampuan klub untuk tampil maksimal saat bertanding tandang melawan tim-tim papan atas liga. The Reds belum pernah memenangkan satu pun pertandingan tandang melawan tim yang saat ini berada di sembilan besar, sebuah catatan yang menurut Carragher menunjukkan kurangnya karakter yang signifikan di dalam ruang ganti.
"Ketika Anda melihat hasil-hasil tandang itu, saya selalu berpikir hal itu mencerminkan kepribadian dan karakter Anda," kata Carragher. "Saya benar-benar tidak percaya bahwa Liverpool berada di peringkat kelima liga. Anda pikirkan jumlah gol yang mereka kebobolan, mereka tidak pernah terlihat mengancam saat menyerang, dan rekor tandang itu - dan Liverpool berada di peringkat kelima Premier League? Wow."
Pendapat manajer mengenai tim yang sedang terpuruk
Pelatih asal Belanda itu sendiri tak kalah kritis terhadap para pemainnya setelah peluit akhir dibunyikan, mengakui bahwa timnya cenderung hancur berantakan di bawah tekanan. Slot menyaksikan timnya kehilangan kendali di babak kedua, meski sempat ada secercah harapan saat mereka menyamakan kedudukan lewat sundulan Van Dijk, sambil berkata: "Kami benar-benar masih dalam permainan, mungkin masih bisa meraih hasil, tapi saya setuju bahwa setelah skor menjadi 2-1, kami hancur berantakan." Dia kemudian menambahkan: "Setelah skor 2-1, permainan menjauh dari kami. Sebelum itu, saya pikir kami memulai dengan baik dalam 10 menit pertama babak kedua, lalu kami menguasai permainan tanpa menciptakan peluang - tapi itu bukan kali pertama musim ini."