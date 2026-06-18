Dietmar Hamann secara mengejutkan menyatakan bahwa "masih belum bisa dipastikan" apakah Harry Kane mampu tampil gemilang di turnamen besar, setelah kapten timnas Inggris itu mencetak dua gol dalam kemenangan Inggris atas Kroasia di Piala Dunia

Di luar angka-angka statistik, Hamann mengungkapkan kekhawatirannya terkait kesesuaian taktis Kane di tahap-tahap akhir kompetisi, di mana hasil pertandingan sering kali ditentukan oleh serangan balik. Pelatih asal Jerman itu berpendapat bahwa kurangnya kecepatan luar biasa Kane bisa menjadi hambatan saat tim asuhan Thomas Tuchel berhadapan dengan favorit turnamen di babak gugur, terlepas dari kemampuan penyelesaian akhir yang tajam yang dimilikinya.

Hamann menjelaskan penilaiannya dengan mengatakan: "Dia mencetak banyak sekali gol, tapi di Munich, setiap penyerang tengah mencetak gol. Tidak masalah apakah dia mencetak 25 atau 35 gol; mereka tetap akan memenangkan liga. Menurut saya, ada beberapa penyerang tengah di turnamen ini yang lebih saya pilih daripada dia. Dalam sepak bola turnamen, Anda bisa mencetak gol lewat serangan balik, tapi dia tidak akan melakukannya. Pada tahap tertentu dalam turnamen ini, Anda membutuhkan kecepatan, dan dia sama sekali tidak memilikinya. Kemampuan penyelesaian golnya mungkin yang terbaik di dunia, tapi apakah dia bisa masuk ke posisi-posisi seperti itu saat menghadapi Jerman, Brasil, dan Prancis? Saya tidak terlalu yakin."