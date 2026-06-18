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Dietmar Hamann secara mengejutkan menyatakan bahwa "masih belum bisa dipastikan" apakah Harry Kane mampu tampil gemilang di turnamen besar, setelah kapten timnas Inggris itu mencetak dua gol dalam kemenangan Inggris atas Kroasia di Piala Dunia
Hamann meragukan kontribusi Kane saat menghadapi lawan-lawan kelas atas
Hamann memberikan penilaian tajam terhadap rekam jejak sang penyerang di level internasional setelah laga pembuka Grup L di Amerika Utara. Pakar asal Jerman itu berpendapat bahwa pemain berusia 32 tahun itu masih perlu membuktikan kemampuannya tampil maksimal saat benar-benar dibutuhkan di babak gugur melawan tim-tim elit dunia.
Saat berbicara di RTE Sport, mantan gelandang tersebut tidak segan-segan mengkritik apa yang dianggapnya sebagai keterbatasan Kane, dengan mengatakan: "Saya pikir dia telah mencetak delapan gol di babak penyisihan grup – dua gol melawan Tunisia, tiga gol melawan Panama, dan satu gol penalti melawan Kolombia. Dia adalah kapten dan tugasnya adalah mencetak gol di pertandingan sistem gugur. Keputusannya masih belum pasti. Saya ingin melihatnya melakukannya saat melawan Prancis dan Brasil. Apakah dia mampu melakukannya, kita belum tahu.”
- Getty Images Sport
Kurangnya kecepatan menjadi kekhawatiran bagi Three Lions
Di luar angka-angka statistik, Hamann mengungkapkan kekhawatirannya terkait kesesuaian taktis Kane di tahap-tahap akhir kompetisi, di mana hasil pertandingan sering kali ditentukan oleh serangan balik. Pelatih asal Jerman itu berpendapat bahwa kurangnya kecepatan luar biasa Kane bisa menjadi hambatan saat tim asuhan Thomas Tuchel berhadapan dengan favorit turnamen di babak gugur, terlepas dari kemampuan penyelesaian akhir yang tajam yang dimilikinya.
Hamann menjelaskan penilaiannya dengan mengatakan: "Dia mencetak banyak sekali gol, tapi di Munich, setiap penyerang tengah mencetak gol. Tidak masalah apakah dia mencetak 25 atau 35 gol; mereka tetap akan memenangkan liga. Menurut saya, ada beberapa penyerang tengah di turnamen ini yang lebih saya pilih daripada dia. Dalam sepak bola turnamen, Anda bisa mencetak gol lewat serangan balik, tapi dia tidak akan melakukannya. Pada tahap tertentu dalam turnamen ini, Anda membutuhkan kecepatan, dan dia sama sekali tidak memilikinya. Kemampuan penyelesaian golnya mungkin yang terbaik di dunia, tapi apakah dia bisa masuk ke posisi-posisi seperti itu saat menghadapi Jerman, Brasil, dan Prancis? Saya tidak terlalu yakin."
Mencetak rekor baru di Dallas
Penampilan kapten Inggris di lapangan menceritakan kisah yang sama sekali berbeda, karena tim asuhan Thomas Tuchel terbukti terlalu tangguh bagi Kroasia pada babak kedua. Penyerang veteran itu mencetak gol penalti pada babak pertama lewat percobaan kedua, sebelum kembali membawa timnya unggul lewat sundulan keras, yang membuka jalan bagi Jude Bellingham dan Marcus Rashford untuk mengamankan tiga poin penuh.
Dua gol krusial tersebut menandai gol kesembilan dan kesepuluh sang striker di Piala Dunia, sehingga ia menyamai rekor nasional yang dicetak oleh mantan striker Barcelona dan Tottenham Hotspur, Gary Lineker. Selain itu, dua gol tersebut langsung menempatkannya sejajar dengan rival-rivalnya, Kylian Mbappé dan Erling Haaland, dalam perebutan Sepatu Emas untuk turnamen 2026 setelah pertandingan pembuka masing-masing, hanya berada tepat di belakang Lionel Messi, yang mencetak hat-trick melawan Aljazair.
- AFP
Pidato Tuchel saat jeda babak pertama memicu kebangkitan di babak kedua
Kemenangan ini juga memberikan gambaran sekilas mengenai dampak taktis langsung dari susunan kepelatihan baru, setelah Inggris dua kali kehilangan keunggulan mereka sebelum jeda melalui gol-gol dari Martin Baturina dan Petar Musa. Thomas Tuchel berhasil membangkitkan semangat tim sepenuhnya selama jeda, sehingga memicu penampilan yang jauh lebih dominan pada 45 menit kedua.
Kane mengungkapkan bagaimana instruksi taktis pelatih asal Jerman itu mengubah pola pikir para pemain sebelum mereka kembali ke lapangan untuk memastikan kemenangan. “Dia hanya menyuruh kami untuk melepaskan beban. Untuk tenang. Semacam, apa yang kami takuti? Ayo kita main saja,” tambah sang kapten. “Dia seperti berkata, apa hal terburuk yang bisa terjadi? Ayo tunjukkan kepada dunia siapa kami sebenarnya.”
Penyerang menanggapi persaingan sengit perebutan Sepatu Emas
Kane secara terbuka menekankan pentingnya langsung tampil maksimal di Amerika Utara setelah melalui persiapan yang panjang menjelang turnamen ini. Penyerang tersebut merasa bahwa kehadiran para penyerang kelas dunia lainnya di turnamen ini justru akan meningkatkan permainannya di panggung global.
Saat berbicara kepada wartawan setelah pertandingan di Dallas, Kane menekankan keinginannya untuk segera menemukan ritme permainan. "Sebagai penyerang, saya hanya ingin mencetak gol secepat mungkin," kata Kane. "Saya rasa persaingan ini membantu saya meningkatkan performa. Itulah tujuan Piala Dunia – agar para pemain terbaik bisa bermain di level tertinggi."