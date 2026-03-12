Getty
Diterjemahkan oleh
Dietmar Hamann mengkritik keras proposal offside Arsene Wenger yang 'sepenuhnya dan sama sekali tidak masuk akal' dan 'mengkhawatirkan nasib warga Kanada' selama masa percobaan
Hamann mengecam perubahan aturan yang 'tidak masuk akal'.
Dunia sepak bola saat ini sedang mendiskusikan perubahan radikal dalam aturan permainan. Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, Wenger, mengusulkan aturan offside "clear daylight" di mana seorang pemain hanya akan dinyatakan offside jika seluruh tubuhnya berada di depan bek terakhir.
Aturan ini akan diuji coba di Liga Premier Kanada musim ini, langkah yang mendapat tanggapan keras dari Hamann. Mantan pemain internasional Jerman itu meyakini perubahan ini secara fundamental cacat, dengan argumen bahwa hal itu menghilangkan perlindungan yang diperlukan bagi para bek dan berisiko mengubah sepak bola menjadi olahraga dengan skor tinggi yang mirip dengan basket daripada "olahraga yang indah".
- Getty Images Sport
Mantan bintang Liverpool khawatir tentang para bek.
Hamann sangat yakin bahwa perubahan ini akan menciptakan situasi yang mustahil bagi mereka yang berusaha mempertahankan garis pertahanan, dengan menyebut aturan baru sebagai "omong kosong belaka". Berbicara kepada BOYLE Sports, ia mengatakan: "Saya merasa kasihan pada orang-orang di Kanada, saya pikir ini omong kosong belaka. Kita harus memberi kesempatan kepada para pemain bertahan. Dulu, jika Anda berada pada level yang sama, Anda dianggap offside. Mereka mengubahnya sehingga level yang sama tidak dianggap offside untuk penyerang tengah. Sekarang, Anda bisa berada satu yard atau satu setengah yard di depan dan dalam gerakan berlari, bahkan jika kaki Anda berada di belakang."
"Anda bisa berlari dan berada satu yard di depan, atau setelah setengah detik, Anda bisa lima yard di depan bek. Saya pikir ini hanya omong kosong karena yang akan terjadi adalah kita akan melihat lebih banyak penalti karena aturan tangan. Saya pikir aturan handball juga berantakan. Dengan setiap detail yang mereka coba perbaiki, mereka membuatnya lebih rumit dan membingungkan. Bahkan wasit kadang-kadang tidak tahu kapan harus memberi handball atau penalti karena handball."
Keuntungan bagi tim elit
Di luar kendala teknis bagi para wasit, Hamann khawatir tentang integritas kompetitif olahraga ini. Ia percaya aturan baru ini akan memperlebar jurang antara tim-tim terbaik dunia dan tim-tim underdog, karena tim-tim unggulan akan semakin mudah memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan.
"Ini juga menguntungkan tim yang lebih unggul karena mereka akan lebih sering bermain di setengah lapangan lawan," kata Hamann. "Akan ada lebih banyak situasi di mana tim yang lebih unggul akan memiliki 30 serangan ke 20 yard terakhir, sementara tim underdog hanya memiliki 10 atau lima. Jelas, ini menguntungkan tim besar. Apakah kita ingin melihat ini? Tidak, saya tidak ingin melihat ini."
- Getty Images Sport
Kematian sang underdog?
Pemenang Liga Champions sebelumnya menyimpulkan bahwa proposal tersebut sebenarnya tidak menyelesaikan frustrasi yang terkait dengan VAR; ia hanya memindahkan titik kontroversi. Ia menegaskan bahwa keindahan hasil imbang 0-0 yang secara taktis sempurna berisiko hilang selamanya demi hiburan buatan.
"Saya ingin lapangan permainan yang adil yang memberi kesempatan kepada tim underdog untuk mengalahkan favorit. Ini akan lebih menguntungkan tim-tim besar, negara-negara besar, dan menurut saya itu benar-benar omong kosong," tambahnya. "Tentu saja, Anda akan memiliki kontroversi yang sama dengan ini sekarang karena tidak ada bedanya. Perbedaannya adalah kita melihat jauh lebih banyak gol, yang menurut saya tidak setuju. Anda harus memberi kesempatan kepada para bek."
Uji coba di Amerika Utara akan terus dipantau oleh FIFA saat mereka mempertimbangkan masa depan aturan offside. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut mengenai apakah permainan membutuhkan lebih banyak gol dengan mengorbankan jiwa pertahanannya.
Iklan