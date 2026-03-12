Dietmar Hamann mengkritik keras proposal offside Arsene Wenger yang 'sepenuhnya dan sama sekali tidak masuk akal' dan 'mengkhawatirkan nasib warga Kanada' selama masa percobaan

Hamann sangat yakin bahwa perubahan ini akan menciptakan situasi yang mustahil bagi mereka yang berusaha mempertahankan garis pertahanan, dengan menyebut aturan baru sebagai "omong kosong belaka". Berbicara kepada BOYLE Sports, ia mengatakan: "Saya merasa kasihan pada orang-orang di Kanada, saya pikir ini omong kosong belaka. Kita harus memberi kesempatan kepada para pemain bertahan. Dulu, jika Anda berada pada level yang sama, Anda dianggap offside. Mereka mengubahnya sehingga level yang sama tidak dianggap offside untuk penyerang tengah. Sekarang, Anda bisa berada satu yard atau satu setengah yard di depan dan dalam gerakan berlari, bahkan jika kaki Anda berada di belakang."

"Anda bisa berlari dan berada satu yard di depan, atau setelah setengah detik, Anda bisa lima yard di depan bek. Saya pikir ini hanya omong kosong karena yang akan terjadi adalah kita akan melihat lebih banyak penalti karena aturan tangan. Saya pikir aturan handball juga berantakan. Dengan setiap detail yang mereka coba perbaiki, mereka membuatnya lebih rumit dan membingungkan. Bahkan wasit kadang-kadang tidak tahu kapan harus memberi handball atau penalti karena handball."